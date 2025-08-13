Tre av fyra svenskar har negativ syn på Israel

I undersökningen uttrycker hela 75 procent av de tillfrågade i Sverige en negativ syn på Israel, medan 20 procent har en positiv uppfattning. Det är dessutom klart fler som är ”mycket negativa”, än de som är ”mycket positiva”: 41 procent respektive 5 procent.
Med en befolkning där tre av fyra är negativa till Israel, är Sverige ett av de mest negativa länderna i Europa tillsammans med Spanien och Nederländerna.
I undersökningen tillfrågades deltagarna även om de har förtroende för Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Där är siffrorna lika tydliga: bland de invånare i Sverige som svarade, hade 78 procent inget eller litet förtroende för Netanyahu.
I samtliga länder är personer som betecknar sig som höger minst negativa, medan de som betecknar sig som vänster är mest negativa. Sverige sticker dock ut här också, genom att en klar majoritet av högerväljare är negativa till landet. Bland de svenskar som betecknar sig som höger är 66 procent negativa, bland dem som betecknar sig som mittenväljare är 76 procent negativa, och bland dem som betecknar sig som vänster är hela 88 procent negativa.
Går stick i stäv med Tidö-regeringen
Resultatet går stick i stäv med den retorik och politik som förs av Tidö-partierna, där i synnerhet regeringspartierna Kristdemokraterna och Liberalerna, samt stödpartiet Sverigedemokraterna, intagit en närmast villkorslös proisraelisk hållning. När den israeliska lobbygruppen European Coalition for Israel (ECI) granskade hur olika europeiska partier röstat i Europaparlamentet, och sedan rangordnade dessa på en skala från 0 till 100 (där 100 var maximalt stöd till Israels intressen), fick Sverigedemokraterna 93 poäng medan Kristdemokraterna var strax bakom med 88 poäng. Sverigedemokraterna tog sig in på topp-10-listan över de mest Israelvänliga partierna i Europa. Resultatet hyllades bland annat av Aron Flam i hans Israelvänliga kanal Dekonstruktiv kritik, där EU-parlamentarikern Charlie Weimers intervjuades. Weimers själv uttalade sig på följande sätt i Fokus förra året:
– Jag tycker att Israel är ett lackmustest för nationalister. Är man nationalist och stödjer Israel, då är man kosher. Är man nationalist och emot Israel, då kan det nog finnas mer bakom som inte är så trevligt.
År 2024 gjorde ECI en ny ranking där SD klättrat till plats tre, med hela 95,9 av 100 poäng. På plats ett hamnade det spanska invandringskritiska partiet Vox med 98,7 poäng.