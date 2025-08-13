Logga in
Foto: Pixabay

Tre av fyra svenskar har negativ syn på Israel

  21:18
UTRIKES
En undersökning från det internationellt ansedda Pew Research Center, publicerad den 3 juni 2025, visar att en majoritet av invånarna i 24 undersökta länder har negativa åsikter om Israel. Sverige sticker ut som ett av de europeiska länder vars befolkning är allra mest negativ.

I undersökningen uttrycker hela 75 procent av de tillfrågade i Sverige en negativ syn på Israel, medan 20 procent har en posi­tiv uppfattning. Det är dessutom klart fler som är ”mycket negati­va”, än de som är ”myck­et positiva”: 41 procent respektive 5 procent.

Med en befolkning där tre av fyra är nega­tiva till Israel, är Sverige ett av de mest negativa länderna i Europa till­sammans med Spanien och Nederländerna.

I undersökningen till­frågades deltagarna även om de har förtroende för Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Där är siffrorna lika tyd­liga: bland de invånare i Sverige som svarade, hade 78 procent inget eller litet förtroende för Netanyahu.

I samtliga länder är personer som betecknar sig som höger minst ne­gativa, medan de som betecknar sig som vän­ster är mest negativa. Sverige sticker dock ut här också, genom att en klar majoritet av höger­väljare är negativa till landet. Bland de svenskar som betecknar sig som höger är 66 procent negativa, bland dem som betecknar sig som mitten­väljare är 76 procent negativa, och bland dem som betecknar sig som vänster är hela 88 procent negativa.

Vänsterväljare är generellt sett mer negativa till Israel än högerväljare, men även där syns ett tydligt missnöje. Bara USA sticker ut, dels på grund av sin stora andel judar i befolkningen, det största antalet i ett land utanför Israel, dels för att många kristna amerikaner är sionister av religiösa skäl. Diagrammet från Pew Research Center visar attityder gentemot Israel uppdelat på höger och vänsterväljare. För USA:s del har höger definierats som konservativ och vänster som liberal. Skärmavbild: PRC

 

Går stick i stäv med Tidö-regeringen

Resultatet går stick i stäv med den retorik och politik som förs av Tidö-partierna, där i synnerhet regerings­partierna Kristdemokraterna och Liberalerna, samt stödpartiet Sveri­gedemokraterna, intagit en närmast villkorslös proisraelisk hållning. När den israeliska lobbygruppen Euro­pean Coalition for Israel (ECI) gran­skade hur olika europeiska partier röstat i Europaparlamentet, och se­dan rangordnade dessa på en skala från 0 till 100 (där 100 var maximalt stöd till Israels intressen), fick Sve­rigedemokraterna 93 poäng medan Kristdemokraterna var strax bakom med 88 poäng. Sverigedemokraterna tog sig in på topp-10-listan över de mest Israelvänliga partierna i Euro­pa. Resultatet hyllades bland annat av Aron Flam i hans Israelvänliga kanal Dekonstruktiv kritik, där EU-parlamentarikern Charlie Weimers intervjuades. Weimers själv uttalade sig på följande sätt i Fokus förra året:

– Jag tycker att Israel är ett lack­mustest för nationalister. Är man na­tionalist och stödjer Israel, då är man kosher. Är man nationalist och emot Israel, då kan det nog finnas mer bakom som inte är så trevligt.

År 2024 gjorde ECI en ny ranking där SD klättrat till plats tre, med hela 95,9 av 100 poäng. På plats ett ham­nade det spanska invandringskritis­ka partiet Vox med 98,7 poäng.

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Peter Frisk

augusti 13, 2025

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
