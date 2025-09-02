Logga in
Läckö slottskyrka , interiör. Foto: Svenska kyrkan

Tre historiska svenska kyrkor

  17:50
Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

Nordens äldsta bevarade stenkyrka är från 1060 och finns i Dalby i Skåne. Man brukar datera Sveriges kristna historia till detta datum. Heligkorskyrkan började byggas på uppdrag av den danske kungen Svend Estridsen. Enligt vissa uppgifter var det Olof den helige som på 1020-talet kristnade Dalby och grundlade kyrkan. Den engelske biskopen Egino tillhörande benediktinerorden var verksam i Dalby som han kallade för locus celebris. Sedan kyrkan grundades förekom flera om- och tillbyggnader. I våra dagar finns det få delar i själva byggnaden som härstammar från den tid då stenbasilikan uppfördes som biskopskyrka. Kryptan i romansk stil och den praktfulla dopfunten dateras till omkring 1140-talet. Man anser att det var den gotländske stenmästaren Byzantios som utförde detta arbete. Kring kyrkan finns medeltida rester av ett kloster (augustinerkloster). Sveriges kristna historia kopplas till detta datum, det vill säga till kring 1050. Det borde finnas all anledning att besöka Dalby och läsa på om Sveriges kristna historia. Närliggande Lund, med sin domkyrka, är självfallet också en plats av stort intresse. Svenska kyrkan har utomordentliga beskrivningar av sina kyrkor i bokform eller som i kyrkorna utlagda broschyrer.

Dalby kyrka i Skåne och dopfunten. Foto: Svenska kyrkan

 

Om man befinner sig i mellersta Sverige eller planerar en resa till Dalarna bör Stora Tuna kyrka ingå i ett kulturhistoriskt besök. Kyrkans höga spira, krönt med ett kors, syns tydligt om man är på väg till/från till Borlänge. Man daterar tillkomsten av Stora Tuna kyrka till 1469, således under den katolska tiden. Interiören består av en treskeppig hall i sengotisk stil. Om detta vittnar talrika stjärnvalv. Framför altaret i mittgången hänger triumfkrucifixet från tidigt 1500-tal. Själva korset är i ek, medan Kristusgestalten är i furu. Krucifixet har en höjd på 6 meter och en spännvidd på 3,5 meter. I varje korsända finns symboler (medaljonger) för de fyra evangelisterna. Den mäktiga dopfunten är huggen i uppländsk kalksten och dateras till 1500-talet. Altartavlan kom till Stora Tuna kyrka 1695 och sattes upp 1707. Den är en replik av en tavla i Storkyrkan i Stockholm och är målad i David Klöcker Ehrenstrahls ateljé. Det finns uppgifter om att Ehrenstrahl själv skall ha målat Kristus. Tavlan i sin helhet har fullbordats av hans elever.

Stora Tuna kyrka i Dalarna: predikstolen och triumfkrucifixet. Foto: Sophie Kielbowska

På kyrkogården inte långt från kyrkan finns gravvården av den store svenske tenoren Johan ”Jussi” Björling (1911–1960).

Jussi Björlings grav på Stora Tuna kyrkogård Foto: Sophie Kielbowska

 

Sophie Kielbowska

september 2, 2025

