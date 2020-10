Trots bristande resurser – Sverige skänker 1,75 miljarder kronor för att vaccinera utomlands

COVID-19

Efter mer än ett halvår med corona, som resulterat i historiskt långa vårdköer när alla icke-akuta operationer ställts in, kommer Sverige att satsa 1,75 miljarder kronor på vård. Men inte i Sverige, utan pengarna går till vaccinationsalliansen Gavi som arbetar med vaccinationer i utvecklingsländer.

När coronasmittan nådde Sverige i början av året stod det klart att vårt land inte hade tillräckliga resurser för att hantera en epidemi. Bland annat framkom att Sverige totalt hade drygt 500 intensivvårdsplatser, vilket motsvarar 5 per 100 000 invånare och kan jämföras med exempelvis 34 i Tyskland.

Redan innan pandemin hade Sverige långa vårdköer där mer än var fjärde patient fick vänta längre än de tre månader som lagen om vårdgaranti tillåter. Under sommaren har alla icke-akuta ingrepp och operationer ställts in. I vissa regioner har över 80 procent av alla planerade operationer ställts in och i maj stod över 160 000 människor i kö till operation.

I juni, när pandemin härjade som värst, beslutade regeringen att Sverige ska ge 1,75 miljarder kronor under perioden 2021 till 2025 till vaccinationsalliansen Gavi. Organisationen för samman mottagarländer och givarländer, samt läkemedelsföretag och stiftelser. Sedan 2001 har Sverige skänkt 4,5 miljarder kronor.

För Sveriges Radio förklarade biståndsminister Peter Eriksson (MP) den 4 juni att pengarna visserligen går till u-länder, men genom att bygga en infrastruktur för att snabbt få ut vaccin i världen kan det även gynna ett eventuellt vaccin mot coronaviruset:

– Oavsett vilka det är som nu får fram ett bra vaccin först så kommer Gavi att kunna erbjuda en bra lösning till det företaget, som gör att det kan tjäna pengar. Vi får upp en stor tillverkningskapacitet snabbt och många vacciner som produceras till rimliga priser.

Genom åren har Gavi kritiserats bland annat för att ge privata donatorer alltför mycket makt i utformningen av globala hälsofrågor, att de prioriterar nya och dyra vaccin i stället för att öka användningen av äldre och billigare, att deras verksamhet skadar lokal hälsovård och att de spenderar för mycket på subventioner till stora och lönsamma företag. Dessutom har de tillverkare av vaccin i sin styrelse, vilket innebär en intressekonflikt.

Till de främsta kritikerna hör Läkare utan gränser (MSF), som i en rapport 2012 menade att Gavi var alltför fokuserade på nya vaccin, samtidigt som alliansen bortser från behovet att förbättra grundläggande folkhälsa och pågående vaccinationer i fattiga länder.

Som exempel nämndes distributionen av ett vaccin i Demokratiska republiken Kongo, där varje dos kostade sju dollar. MSF frågade sig varför man fokuserade på ett så pass dyrt vaccin, när barn i Kongo fortfarande inte kunde få vaccin mot mässling för 30 cent per dos. Slutsatsen blev att Gavi snarare var inriktat på att hjälpa läkemedelsindustrin att marknadsföra nya produkter, än att hitta de mest effektiva och hållbara metoderna för att bekämpa fattigdomsrelaterade sjukdomar.

Skulden för denna inriktning lägger många kritiker på stiftelsen The Bill & Melinda Gates Foundation, skapad av IT-miljardären Bill Gates. Stiftelsen är en av de stora givarna till Gavi, med runt tre miljarder kronor årligen under de senaste fem åren, och kritiker menar att Gates personligen har ett stort inflytande över utformningen av globala hälsosatsningar, och att han vrider agendan från basala förbättringar till nya vacciner.