Trump avskedar stabschef efter påstådd konspiration

Videon, som har blivit viral, visar en högt uppsatt Pentagon-tjänsteman, Jamie Mannina, som talar om hemliga möten för att motverka ordrar och direktiv från Trump. Video aktualiserar viktiga frågor gällande maktdelning, civil kontroll över militären och politiseringen av militära institutioner.

BREAKING VIDEO: Top Pentagon Advisor Reveals On Hidden Camera Conversation “with a Couple of Retired Generals to Explore What We Can Do” to ‘Protect People from Trump’

Confirms Secret Meetings regarding AI: “That is sensitive information… We’re going to have to keep it between… pic.twitter.com/Ry2zAMW3rn

— James O'Keefe (@JamesOKeefeIII) January 15, 2025