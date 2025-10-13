Trump hyllas – alla i gisslan fria

En mycket nöjd Donald Trump syntes idag ta emot en över två minuter lång stående ovation i Knesset i Israel efter att den tentativa vapenvilan mellan Israel och Hamas inletts och Hamas släppt samtliga av de ännu levande tillfångatagna israelerna.

– Herr president, tack för allt du har gjort för oss. När andra var svaga, var du stark. När andra var rädda var du modig. När andra övergav oss, stod du vid vår sida, sade den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu och hyllade Donald Trump och kallade honom för Israels ”bäste vän”.

– Donald Trump är Israels bäste vän i Vita huset någonsin.

Själv talade Donald Trump om att man skulle kunna bygga en varaktig fred i regionen.

– Efter så många år av oavbrutet krig och ständiga faror är himlen i dag lugn, kanonerna tysta och sirenerna stilla, och solen går upp över ett heligt land som äntligen befinner sig i fred, sade han och fortsatte:

– Detta är den historiska gryningen för ett nytt Mellanöstern.

Bad om att Netanyahu skulle benådas

Förutom att tala om kriget och freden passade Donald Trump på att föreslå till den israeliske presidenten Isaac Herzog att den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu skulle benådas för de korroptionsbrott han står åtalad för men som han ännu inte kunnat ställas inför rätta för på grund av kriget och de lagar som råder i Israel.