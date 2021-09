Trump: Jag rekommenderar er att ta vaccinet

En man i Vietnams provins Ca Mau har dömts till fem års fängelse för att ha brutit mot de omfattande restriktioner som införts i delar av landet på grund av Covid-19. Åklagaren menar att hans agerande orsakat att viruset spridit sig och minst en person avlidit.

Den dömde heter Le Van Tri, enligt lokala media, och hade rest under våren till Vietnams största stad Ho Chi Minh (Saigon) för att arbeta på en köpmarknad. När restriktionerna tvingade butiksägaren att stänga sin verksamhet reste Tri hem till sin provins.

De lokala hälsomyndigheterna sade åt Tri att isolera sig i hemmet i 21 dagar, men i stället begav sig Tri till arbetsmyndigheten för att ansöka om arbetslöshetsunderstöd för att få pengar att leva av. Han ljög då och sade att han inte rest utanför provinsen.

Efter fyra dagar PCR-testades Tri med positivt resultat. Enligt myndigheterna hade han smittat ett antal personer i provinsen varav en har avlidit.

Vietnams hälsomyndigheter hävdar att 2,5 procent av de som smittats i landet har avlidit, vilket utgör 13 385 personer.

Ho Chi Minhs nio miljoner invånare har gradvis sett restriktionerna skärpas tills myndigheterna i mitten av augusti beordrade alla att stanna hemma med strikt förbud att ens gå ut för att införskaffa mat. I stället är det armén som ansvarar för att leverera mat till alla invånare och även tillse att ingen bryter mot nedstängningen. Det ursprungliga beskedet var att den totala nedstängningen skulle vara i två veckor, men det senaste beskedet är att de kanske kan mildras till den 15 september. Hälsomyndigheterna uppger att restriktionerna kommer att lyftas helt först mot slutet av året då det är tänkt att alla ska vara vaccinerade.

