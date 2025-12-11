Förlagsbutiken
President Trump intervjuas av Dasha Burns. Stillbild YouTube

Trump kritiserar ett Europa ”som håller på att falla samman”

  • , 22:05
UTRIKES
Donald Trump gick på tisdagen den 9 december till angrepp mot Europa, som han sade höll på att ”falla isär” på grund av ”dumma” ledare och en migrationspolitik som var för ”politiskt korrekt”.

I sin intervju med den politiska nyhetssajten Politico fortsatte den amerikanske presidenten också att pressa Ukraina, uppmanade landet att hålla val och underströk att Ryssland ”alltid haft” det militära övertaget.

”De flesta europeiska nationer (…) faller samman”, sade han och upprepade i hårdare ordalag de argument som hans regering nyligen framfört i sin ”nationella säkerhetsstrategi”.

Dokumentet, som publicerades fredagen den 5 december, förutser Europas ”civilisatoriska utplåning” och förespråkar kamp mot ”massmigration”, med en retorik som vissa kommentatorer kallar inspirerad av ”den högerextrema konspirationsteorin” känd som ”det stora folkutbytet”.

Tysklands förbundskansler Friedrich Merz sade på tisdagen att delar av USA:s säkerhetsstrategi var ”oacceptabla” ur ett europeiskt perspektiv.

”Jag har ingen verklig fiende”, hävdade Trump däremot gällande EU:s ledare, vars relationer med USA har blivit betydligt mer ansträngda de senaste månaderna på grund av tvister om handel, tullar och yttrandefrihet och vad USA hävdar är EU:s försök att styra amerikanska tech-bolag genom hot om böter, nu senast de 120 miljoner euro som plattformen X, ägd av Elon Musk, dömts att betala.

”Jag känner de dåliga ledarna, jag känner de intelligenta, jag känner de dumma. Det finns några riktigt dumma också”, lade han till, diplomatiskt nog utan att ge några namn.

”De vill vara politiskt korrekta och det är det som försvagar dem”, sade Trump.

”Det de gör med invandringen är en katastrof”, sade han.

”Jag älskade Paris. Det är en helt annan plats än det brukade vara. Om man tittar på London har de en borgmästare som heter Khan. Han är en inkompetent borgmästare, men en fruktansvärd, elak och avskyvärd borgmästare”, tillade han.

Borgmästaren i fråga, Sadiq Khan, svarade i en intervju med Politico: ”Jag förstår verkligen inte varför president Trump är så besatt av denna borgmästare i London. Jag vet inte vad han har emot en liberal, progressiv, diversifierad och framgångsrik stad som London.”

Gällande invandrarna i Europa hävdade Donald Trump att de ”kommer från hela världen. De kommer inte bara från Mellanöstern, de kommer också från Kongo (…). Och ännu värre, de kommer från fängelser i Kongo och många andra länder.”

Han har tidigare sagt samma sak om USA och menar att landet utsatts för en tillströmning av migranter från fängelser eller psykiatriska sjukhus i Latinamerika.

President Trump kommenterade också européernas beroende av amerikanskt militärt skydd och sade ”NATO kallar mig ’pappa’”.

Det kommer från att Natos generalsekreterare, Mark Rutte, en gång jämförde Donald Trumps roll som internationell medlare med en ”pappa” som skäller på bråkiga barn.

”Jag vill inte leda Europa”, sade Trump men försäkrade att han var ”mycket involverad” i europeiska frågor.

När han tillfrågades om sin vilja att påverka i valprocesser i Europa, erkände han att han hade ”stött Viktor Orbán”, Ungerns premiärminister, som ”gör ett mycket bra jobb, på ett annat sätt, när det gäller invandring”.

I intervjun kritiserar Donald Trump hårt européernas maktlöshet inför konflikten i Ukraina och upprepar sin uppmaning till val i landet, som invaderades av Ryssland 2022.

”Jag tror att det är dags nu”, sade han och anklagade det ukrainska ledarskapet för att ”använda kriget” för att undvika att hålla val.

Ukrainska ledare ”talar om demokrati men vi närmar oss en punkt där det inte längre är en demokrati (…”). Det ukrainska folket borde få detta val”, påpekade Trump. ”Jag vet inte vem som skulle vinna”, sade han, men hans relation med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har blivit sämre igen den senaste tiden.

”Han är en utmärkt säljare. Jag kallar honom P.T. Barnum”, skämtade Trump och jämförde Ukrainas president med grundaren av Barnum-cirkusarna, en entreprenör från 1800-talet som hade rykte om sig att vara en samvetslös charlatan.

  22:05

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Filip Johansson

december 11, 2025

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
