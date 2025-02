Trump sätter ner foten mot Sydafrikas diskriminering av vita

Under fredagen skrev Trump under en presidentorder som omedelbart stoppade allt amerikanskt bistånd till Sydafrika och bryter allt samarbete mellan USA och Sydafrika. USA gav under 2024 motsvarande cirka 4 miljarder kronor i stöd till Sydafrika. USA kommer även att inleda ett arbete för att kunna ta emot alla vita farmare och deras familjer som flyktingar på grund av den rasism och förtryck de upplever. Trump lovade även att vita sydafrikaner skulle prioriteras om de sökte asyl i USA.

I söndags förra veckan skrev Donald Trump ”Sydafrika konfiskerar land och behandlar vissa klasser av människor VÄLDIGT DÅLIGT.”

Uppmärksammandet av den rasistiska politiken i Sydafrika, där den snabbt krympande vita minoriteten numera behandlas som andra klassens medborgare, följdes sedan av politiska åtgärder som aldrig tidigare skådats.

Trump sade senare under en pressträff att Sydafrikas ”ledarskap gör en del fruktansvärda saker, hemska saker”.

”Så det är under utredning just nu. Vi kommer att ta ett beslut, och tills vi får reda på vad Sydafrika gör – de tar mark och konfiskerar mark, och faktiskt gör de saker som kanske är mycket värre än så.”

En av anledningarna är den rådande sydafrikanska lagstiftningen som bland annat tillåter staten att konfiskera mark och egendomar från den vita minoriteten. Den sydafrikanska regeringen, å sin sida, hävdade att Trumps agerande baserades på ”en kampanj av desinformation och propaganda ämnad att felaktigt representera vår stora nation.”

Vita förtrycks och mördas

Bakgrunden till den internationella konflikten ligger i den sydafrikanska förföljelsen av den vita minoriteten. Efter att apartheid-systemet föll och den vita minoriteten som byggt upp landet och skapat ett otroligt välstånd tappade makten dröjde det inte länge innan Sydafrika blev synonymt med korruption och laglöshet.

Landet är ett av världens farligaste och mellan 1994 och 2018 har över 500 000 människor mördats. Med officiell mordstatistik som ligger på 45 per 100 000 invånare hamnar Sydafrika på andraplats internationellt. Samtidigt har andra former av brottslighet som rån och våldtäkter legat extremt högt sedan apartheids kollaps.

En av de mest utsatta grupperna, sett till andelen av befolkningen, är de vita farmarna, boerna, vars situation Nya Tider skrivit om flera gånger. Renodlade riktade rasistiska attacker, tiotusentals mord och bestialiska våldtäkter, ofta kombinerat med en ofattbar sadism präglar deras vardag. Medan antalet mord som helhet ligger på 45 per 100 000 invånare är siffran för vita bönder 138, högre än för något annat yrke i världen. Uppskattningar som gjorts av bland andra människorättsorganisationen Genocide Watch anger att omkring 70 000 vita sydafrikaner dödats sedan 1990. Omkring en miljon av landets tidigare drygt fem miljoner vita, mestadels engelskspråkiga, har flytt till andra länder. Enligt en befolkningsräkning från 2022 var bara cirka 7,3 procent av befolkningen på 63 miljoner vita.

Samtidigt tillåter, och rent av uppmuntrar, den sydafrikanska staten till att så sker. Den Högsta domstolen i Sydafrika har exempelvis fastslagit att det inte är vare sig hatbrott eller rasistiskt att uppmana till folkmord mot vita, eller att sjunga ramsor som hyllar mord på dem.

Relevansen i det kan inte döljas när ett av de största partierna i Sydafrika är Economic Freedom Fighters (EFF) vars extremvänster- och anti-vita politik lockar stora delar av den svarta befolkningen. Partiets officiella partisång heter ”Kill the Boer” och går i detalj in på att mörda vita. En av ramsorna i den går som följer: ”Fegisarna är rädda. Skjut boerna, skjut, skjut.”