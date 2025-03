Trump stänger ned Bidens elbilsimperium

Medan USA:s tidigare pre­sident Joe Biden satsade hundratals miljarder dol­lar på ett så kallat koldi­oxidneutralt samhälle har efterträ­daren Donald Trump gått motsatt väg. Från att först ha pausat det fe­derala programmet för utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar har myndigheten General Services Ad­ministration (GSA), som ansvarar för förvaltningen av federala byggnader och fordon, fått order om att stänga ned samtliga laddstationer av elbilar.

Totalt rör det sig om 8 000 ladd­stolpar fördelade på hundratals sta­tioner över hela landet. Dessa har i första hand använts för statliga elfor­don, men också för statstjänstemäns privata bilar.

I ett internt e-postmeddelande från GSA, som sajten The Verge tagit del av, framgår det att laddstatio­nerna inte är ”verksamhetskritiska” (”mission critical”) vilket är ett ut­tryck som använts flitigt när Elon Musk och Department of Government Efficiency (DOGE) har dragit in på federala utgifter.

”Eftersom GSA har arbetat för att anpassa sig till den nuvarande administrationen, har vi fått direk­tiv att alla laddstationer som ägs av GSA inte är verksamhetskritiska”, står det i e-postmeddelandet. Vidare kan man läsa att myndigheten arbe­tar med att fastställa exakt när man ska säga upp de driftavtal som håller igång stationerna, vilket i sin tur av­gör när dessa ”stängs av vid ström­brytaren”.

”Varken statligt ägda fordon el­ler privatägda fordon kommer att kunna ladda vid dessa laddstationer när de väl är ur drift”, avslutas med­delandet.