Trump terrorklassar Antifa – ändrar den politiska spelplanen

Den amerikanske presidenten Donald Trump har inte gjort någon hemlighet av att han ser vänsterextremister som ett hot mot inte bara oskyldiga människors liv, men även demokratin i USA som helhet.

När han i förra veckan hotade med att stämpla Antifa, i Sverige mer kända som AFA, en löst sammansatt nätverksstruktur av olika vänsterextrema grupper och individer, som terrorister var det många som antog att det skulle bli ännu ett slag i luften. Men under måndagen skrev Trump under en presidentorder som klassificerar Antifa som en inhemsk terroristorganisation i USA.

”Jag är glad att kunna informera våra många amerikanska patrioter om att jag klassar ANTIFA, EN SJUK, FARLIG, VÄNSTEREXTREM KATASTROF, SOM EN STOR TERRORISTORGANISATION. Jag kommer också starkt att rekommendera att de som finansierar ANTIFA blir grundligt utredda i enlighet med de högsta juridiska standarderna och metoderna”, skrev Trump i ett tillägg till presidentordern.

Beslutet innebär inte bara att amerikanska myndigheter kommer kunna utreda vänsterextrema individer direkt anknutna till organiserade våldsaktiviteter kopplade till Antifa-verksamhet, utan även de individer och organisationer som stödjer dem ekonomiskt eller genom handling.

Unik presidentorder – vänsterextremisternas fasa

Den presidentorder som Donald Trump utfärdat definierar Antifa som ett terrorhot. I ordern beskriver Trump Antifa som en ”militant, anarkistisk” rörelse som ”specifikt vill störta den amerikanska staten, polisiära myndigheter och det lagbaserade samhället”. Beslutet grundar sig enligt presidentdekretet på ”ett mönster av politiskt våld utformat för att förtrycka laglig politisk aktivitet och förhindra rättsstatens principer”.

Avsnitt 1. Antifa som ett terroristiskt hot.

Antifa är en militaristisk, anarkistisk rörelse som uttryckligen eftersträvar att störta USA:s regering, rättsvårdande myndigheter och vårt rättssystem. Den använder olagliga metoder för att organisera och genomföra en landsomfattande kampanj av våld och terrorism för att uppnå dessa mål. Denna kampanj innefattar koordinerade ansträngningar för att hindra tillämpningen av federala lagar genom väpnade konfrontationer med rättsvårdande myndigheter, organiserade upplopp, våldsamma attacker mot immigrations- och tullmyndigheten samt andra rättsvårdande tjänstemän, samt rutinmässig doxing och andra hot mot politiska personer och aktivister. Antifa rekryterar, tränar och radikaliserar unga amerikaner för att delta i detta våld och undertryckande av politisk aktivitet, och använder sedan omfattande metoder och mekanismer för att skydda sina medlemmars identiteter, dölja sina finansieringskällor och verksamheter i syfte att försvåra för rättsvårdande myndigheter, samt rekrytera ytterligare medlemmar. Individer associerade med och agerande på uppdrag av Antifa samordnar även med andra organisationer och enheter i syfte att sprida, uppmuntra och främja politiskt våld samt undertrycka laglig politisk yttrandefrihet. Denna organiserade ansträngning för att uppnå politiska mål genom tvång och hot är inhemsk terrorism.

Avsnitt 2. Utnämning till inhemsk terroristorganisation.

På grund av det ovan nämnda mönstret av politiskt våld avsett att undertrycka laglig politisk aktivitet och hindra rättsstatsprincipen, utnämner jag härmed Antifa till en ”inhemsk terroristorganisation”. Alla relevanta verkställande departement och myndigheter ska använda alla tillämpliga befogenheter för att utreda, störa och avveckla alla olagliga verksamheter – särskilt de som involverar terroristiska handlingar – som utförs av Antifa eller någon person som påstår sig agera på uppdrag av Antifa, eller för vilka Antifa eller någon person som påstår sig agera på uppdrag av Antifa har gett materiellt stöd, inklusive nödvändiga utrednings- och åtalshandlingar mot dem som finansierar sådan verksamhet.

Även om presidentordern ger polisiära myndigheter större befogenheter att verka mot ”Antifa” och vänsterextrema grupper samt individer kopplade till sådan lös organisering, är Trump fortfarande bakbunden av den amerikanska lagstiftningen.