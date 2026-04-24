Ahmed al-Sharaa, Syriens nye president, träffade Donald Trump den 10 november förra året i Vita huset efter att ha störtat Syriens regering. Under mötet prisade Trump al-Shaara som ”en stark ledare” och ”en tuffing”. Så sent som 2017 efterlyste USA Syriens president, då känd som Abu Muhammad al-Julani, med en belöning på 10 miljoner dollar (infälld bild). Trump kommenterade nu det hela med att ”vi har alla haft ett tufft förflutet”. Foto: Vita huset

Trumps antiterrorchef avslöjar: ”USA samarbetade med Islamiska staten i Syrien”

Den tidigare amerikanske säkerhetstjänstemannen Joseph Kent, som nyligen lämnade Trumps administration, riktar hård kritik mot USA:s Mellanösternpolitik. I en uppmärksammad intervju hävdar han att amerikanska insatser i Syrien och Irak i hög grad tjänade israeliska intressen, och att USA samarbetade med jihadistiska terrorgrupper i Syrien för att störta den sekulära Assad-regeringen.

Sedan Joseph Kent avgick som chef för amerikan­ska Nationellt centrum för kontraterrorism (se ”Mas­siv intern Maga-kritik mot Trumps Iran-krig” i NyT nr.6/2026) har han i flera intervjuer gått ut med stark kritik mot ameri­kansk utrikes- och säkerhetspolitik. Redan i sitt avskedsbrev hänvisade Kent till ”påverkan från Israel och dess mäktiga lobby i USA” och till sin ex-fru, som dödades i strid i Sy­rien – enligt Kent i ännu ett krig som Israel låg bakom.

Joseph Kent utsågs för ett år sedan till chef för USA:s Nationella centret för kontraterrorism. Den 17 mars i år avgick han på grund av att han inte kunde acceptera kriget i Iran och israeliskt inflytande över Trumps politik. Foto: Office of the Director of National Intelligence

I mars gav han dock sin mest långtgående och detaljerade ver­sion hittills i en intervju med Shawn Ryan, tidigare Navy SEAL och CIA-uppdragstagare med bakgrund i Blackwater. Under samtalet presenterade Kent uppgifter som kastar nytt ljus över tidigare omstridda de­lar av konflikten – inklusive sådant som har avfärdats som ”konspira­tionsteorier”.

Enligt den officiella versionen var Syriens dåvarande president Bas­har Assad en tyrann som förtryckte sitt folk, vilket ledde till en spontan folklig resning mot honom. Men en­ligt CIA-veteranen Kent är detta långt ifrån sanningen.

– Under arabiska våren fanns en viss energi från folket, jag tror att den var delvis organisk. Men ganska snart gick vi in i ett samarbete med israelerna. Vi sade också att vi skulle behöva ha ett omfattande samarbete med den sunnitiska befolkningen på marken i Syrien för att skapa ett uppror. Och det var ur detta som ISIS föddes, berättar Kent.

Nya Tider har från krigets start rapporterat om röster som pekade på att detta inte var något inbördes­krig, utan ett krig utifrån mot Syrien, något vi också kunde observera på plats när vi besökte landet i 2018.

– Vi arbetade direkt med al-Qaida, vilket Hillary Clintons läckta mejl bekräftade. Det skedde under opera­tionerna vi genomförde för att stödja den så kallade Fria syriska armén, fortsätter han.

Han bekräftar därmed den bild som Nya Tider beskrivit i åtskilliga artiklar, bland annat ”Terrorarmén: USA hjälper oss” i NyT v.40/2016, men trots att vi kunnat hänvisa till insatta källor har vissa avfärdat det som svårt att tro på.

 

Nya Tider rapporterade redan 2016 (NyT v.40/2016) om USA:s stöd till olika jihaistgrupper i Syrien, inklusive al-Qaida och Islamiska staten. Trots att vi kunde hänvisa till seriösa och trovärdiga källor med insyn fanns det läsare som tvivlade på att uppgifterna verkligen kunde vara sanna. Att det verkligen är så illa intygas nu av USA:s Nationella centrum för kontraterrorism – någon mer insatt källa kan knappast föreställas. Det är också ett faktum att USA använt samma jihadister i andra konflikter, bland annat i Syrien och Iran. Stillbild: X

 

Kent uppger vidare att de ”mode­rata krafter” som västlig media stän­digt rapporterade om faktiskt existe­rade i den syriska oppositionen. Men trots att USA och Väst konsekvent hävdade att det var dessa grupper som fick materiellt och ekonomiskt stöd var det helt andra krafter som kunde flytta fram sina positioner.

– De mest effektiva var till en bör­jan al-Qaida, och senare, i slutändan, var det Islamiska staten.

Islamiska staten, senare ISIS (Isla­miska staten i Syrien och Irak), växte fram ur en intern konflikt inom ter­rorgruppen al-Qaida. År 2014 chock­erade ISIS världen när de med till synes små resurser på kort tid lycka­des erövra stora delar av både Syrien och Irak och utropa ett kalifat. Under kalifatets blodiga styre förslavade man hela folkgrupper, massmördade tiotusentals civila, förstörde ovärder­liga kulturskatter och genomförde flera terrordåd, även i Europa.

USA utrustade ”moderata rebeller” bland annat med Toyota-pickuper av samma slag som Islamiska staten sedan använde i sina erövringskaravaner. Enligt flera medierapporter från kriget i Syrien var det ett ”mysterium” hur IS kunnat få tag i så många Toyotor. Foto: ISIS

 

USA har länge förnekat att man samarbetat med terrorstämplade grupper i Syrien, även om kritik åter­kommande riktats mot att vapen och stöd från Väst hamnat hos jihadist­grupper. I slutändan tvingades USA skapa en ”koalition” för att besegra ISIS i Syrien, som man hjälp till att skapa.

– Nu gick förstås ISIS över styr och började planera attentat i Europa och USA. De tog över stora delar av Irak. Så då blev vi tvungna att åter­vända och ännu en gång släcka den brand vi själva hade anlagt, och ge oss på ISIS. Och det var där jag förlo­rade min hustru som stupade, berät­tar Kent i intervjun.

Joseph Kent under intervjun med Navy Seal-veteranen Shawn Ryan. Stillbild: Shawn Ryan Show på Youtube

 

  • , 23:57

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Axel Lundström

april 24, 2026

Dystopi med mordiska hushållsrobotar
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Dystopi med mordiska hushållsrobotar

🟠 BOKRECENSION Verkligt relevant dystopisk science fiction måste utmana sin egen tids tabu och styrande tankesätt för att ha något att säga sin samtid. Ett klassiskt grepp är att fråga: Om det fortsätter i nuvarande riktning, var kommer vi då att hamna i framtiden? Det är ju inte bara den tekniska utvecklingen, utan också uppfattningar och föreställningar som behöver skärskådas. Vi ska i denna recension ta en titt på en roman från ett relativt ungt förlag, Lava förlag. Författaren heter Per Johan Persson och Wellhaven: Svavlet och lögnen är hans debut

av Hans-Olof Andersson
april 16, 2026

Kultur

"Rage" på Dramaten
Kultur
Tor Hedberg:

”Rage” på Dramaten

🟠 KULTURKRÖNIKA Hur ser nyskrivna uppsättningar ut på nationalscenen idag? En läsare av Nya Tider lyckades komma in på publikrepetitionen tre dagar innan premiären av ”Rage”, en pjäs där vänsterliberaler försöker förstå och komma till rätta med den nationalistiska frihetsvåg som sveper genom Europa. Detta är hans reflektioner.

av Tor Hedberg
mars 4, 2026

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen
Historia
Jeanette Eklund:

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen

🟠 HISTORIA Adolf Erik Nordenskiöld var den förste i historien som lyckades genomföra en sjöfärd runt kontinenterna Asien och Europa. Vegaexpeditionen kartlade norra Asiens kust, gjorde meteorologiska observationer och förde hem viktigt material till Naturhistoriska riksmuseet. Nordenskiöld hyllades som en nationalhjälte när han återvände till Stockholm i april 1880.

av Jeanette Eklund
april 13, 2026

