Trumps antiterrorchef avslöjar: ”USA samarbetade med Islamiska staten i Syrien”

Sedan Joseph Kent avgick som chef för amerikan­ska Nationellt centrum för kontraterrorism (se ”Mas­siv intern Maga-kritik mot Trumps Iran-krig” i NyT nr.6/2026) har han i flera intervjuer gått ut med stark kritik mot ameri­kansk utrikes- och säkerhetspolitik. Redan i sitt avskedsbrev hänvisade Kent till ”påverkan från Israel och dess mäktiga lobby i USA” och till sin ex-fru, som dödades i strid i Sy­rien – enligt Kent i ännu ett krig som Israel låg bakom.

I mars gav han dock sin mest långtgående och detaljerade ver­sion hittills i en intervju med Shawn Ryan, tidigare Navy SEAL och CIA-uppdragstagare med bakgrund i Blackwater. Under samtalet presenterade Kent uppgifter som kastar nytt ljus över tidigare omstridda de­lar av konflikten – inklusive sådant som har avfärdats som ”konspira­tionsteorier”.

Enligt den officiella versionen var Syriens dåvarande president Bas­har Assad en tyrann som förtryckte sitt folk, vilket ledde till en spontan folklig resning mot honom. Men en­ligt CIA-veteranen Kent är detta långt ifrån sanningen.

– Under arabiska våren fanns en viss energi från folket, jag tror att den var delvis organisk. Men ganska snart gick vi in i ett samarbete med israelerna. Vi sade också att vi skulle behöva ha ett omfattande samarbete med den sunnitiska befolkningen på marken i Syrien för att skapa ett uppror. Och det var ur detta som ISIS föddes, berättar Kent.

Nya Tider har från krigets start rapporterat om röster som pekade på att detta inte var något inbördes­krig, utan ett krig utifrån mot Syrien, något vi också kunde observera på plats när vi besökte landet i 2018.

– Vi arbetade direkt med al-Qaida, vilket Hillary Clintons läckta mejl bekräftade. Det skedde under opera­tionerna vi genomförde för att stödja den så kallade Fria syriska armén, fortsätter han.

Han bekräftar därmed den bild som Nya Tider beskrivit i åtskilliga artiklar, bland annat ”Terrorarmén: USA hjälper oss” i NyT v.40/2016, men trots att vi kunnat hänvisa till insatta källor har vissa avfärdat det som svårt att tro på.

Kent uppger vidare att de ”mode­rata krafter” som västlig media stän­digt rapporterade om faktiskt existe­rade i den syriska oppositionen. Men trots att USA och Väst konsekvent hävdade att det var dessa grupper som fick materiellt och ekonomiskt stöd var det helt andra krafter som kunde flytta fram sina positioner.

– De mest effektiva var till en bör­jan al-Qaida, och senare, i slutändan, var det Islamiska staten.

Islamiska staten, senare ISIS (Isla­miska staten i Syrien och Irak), växte fram ur en intern konflikt inom ter­rorgruppen al-Qaida. År 2014 chock­erade ISIS världen när de med till synes små resurser på kort tid lycka­des erövra stora delar av både Syrien och Irak och utropa ett kalifat. Under kalifatets blodiga styre förslavade man hela folkgrupper, massmördade tiotusentals civila, förstörde ovärder­liga kulturskatter och genomförde flera terrordåd, även i Europa.

USA har länge förnekat att man samarbetat med terrorstämplade grupper i Syrien, även om kritik åter­kommande riktats mot att vapen och stöd från Väst hamnat hos jihadist­grupper. I slutändan tvingades USA skapa en ”koalition” för att besegra ISIS i Syrien, som man hjälp till att skapa.

– Nu gick förstås ISIS över styr och började planera attentat i Europa och USA. De tog över stora delar av Irak. Så då blev vi tvungna att åter­vända och ännu en gång släcka den brand vi själva hade anlagt, och ge oss på ISIS. Och det var där jag förlo­rade min hustru som stupade, berät­tar Kent i intervjun.