Trumps nya regering: Extremsionister och Israellobbyn vid makten

Donald Trump inledde sin presidentvalskam­panj med en delvis kri­tisk hållning till Israel. Han uttryckte bland annat missnöje med att Israel inte deltog i USA:s lönnmord på den iranske generalen Qassem So­leimani och antydde att USA:s omfat­tande militärbistånd till Israel kunde ifrågasättas.

– Jag tycker inte att IDF [Israels krigsmakt] eller någon annan grupp ska kabla ut bilder varje natt på byggnader som kollapsar och bom­bas med människor i, sade Trump i en intervju med Time så sent som i maj.

Samtidigt betonade han sina pro-israeliska åstadkommanden, som erkännandet av Golanhöjderna och flytten av USA:s ambassad till Jerusa­lem, och hävdade att det ”finns ingen president som har gjort vad jag har gjort för Israel”.

Retoriken kom dock att föränd­ras under sommaren, då Trump började använda ”palestinier” som ett okvädningsord om sina motstån­dare. Under presidentvalsdebatten i juni kritiserade Trump president Joe Biden för att han inte tillät Israel att ”avsluta jobbet” i Gaza.

– Han har blivit som en palestinier, men de gillar honom inte för att han är en dålig palestinier, han är en svag sådan, sade Trump.

Extremsionister på nyckelpositioner i Trumps administration

Under veckan efter Trumps seger i presidentvalet kom han att tillkänna­ge flera av de viktigaste positionerna i sin kommande administration. Om Israelretoriken varit splittrad under valrörelsen visar utnämningarna tydligt på ett fortsatt starkt stöd för Israel.

Den kanske viktigaste posten är utrikesministern, som Trump utsett senatorn Marco Rubio från Florida till. Rubio är en av många neokon­servativa republikaner som en gång i tiden kallade Trump för en ”skurk” och ”okvalificerad” att leda USA, men som med tiden modifierat sina stånd­punkter i linje med MAGA-rörelsens. Han betraktas dock fortfarande som en krigshök som förespråkar hårda sanktioner, påverkanskampanjer och militära interventioner mot ut­pekade fiender till USA.

Under kriget i Gaza har han vid flera tillfällen uttryckt sin sympati för Israel och kallat Hamas för ”ond­skefulla djur” som ”måste förintas”. Rubio har under sin karriär motta­git över en miljon dollar i donatio­ner från proisraeliska lobbygrupper som AIPAC. Bara under perioden 2019–2024 fick han motsvarande 1,2 miljoner kronor från lobbygruppen, enligt sajten OpenSecrets.org.