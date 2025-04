Trumps politik mot afrikaaner väcker protester och svart hat

Den verkställande ordern, med titeln “Addressing Egregious Actions of The Republic of South Africa”, kritiserade specifikt landets nya expropriationslag 13 från 2024, som föreskriver “expropriation utan kompensation” av mark som tillhör etniska minoriteter, särskilt vita afrikaaner. Trump skriver i ordern:

“Denna lag följer på oräkneliga regeringsåtgärder som syftar till att nedmontera lika möjligheter inom sysselsättning, utbildning och näringsliv, och hatisk retorik och statliga åtgärder som underblåser oproportionerligt våld mot rasligt missgynnade markägare.”

”Dessutom har Sydafrika intagit aggressiva ståndpunkter gentemot USA och dess allierade, bland annat genom att anklaga Israel, inte Hamas, för folkmord i Internationella domstolen, och genom att återuppliva sina relationer med Iran för att utveckla kommersiella, militära och nukleära överenskommelser.”

Sedan beskedet har det knappt gått en dag i Sydafrika utan någon reaktion på Trumps exekutiva order. Flera demonstrationer av vita afrikaaner har redan ägt rum framför den amerikanska ambassaden i Pretoria – alla till stöd för Donald Trump.

Nyligen, den 28 mars 2025, samlades omkring 150 cyklister, bönder och andra afrikaaner framför ambassaden, ledda av en röd lastbil med banderollen: ”Make South Africa great again”.

På andra plakat stod det: ”Folkmord på vita”, ”Inga mänskliga rättigheter för vita”, ”Stoppa raslagar, markrofferi och attacker mot jordbruk”, samt ”Avskaffa alla rasbaserade lagar nu!” Ett brev och en promemoria överlämnades av demonstranterna till ambassadens politiske ansvarige, David N. Roberts. Promemorian publicerades också på Twitter.

ENDING THE SCAPEGOATING OF AFRIKANERS AMID ANC CORRUPTION For over three centuries, Afrikaners have been a cornerstone of South Africa’s development. Afrikaner contributions indelibly shaped its economic backbone, physical infrastructure, and cultural tapestry. Emerging from… pic.twitter.com/aoogS9sOJa — Dan Roodt (@danroodt) March 27, 2025

Raslagar

Enligt en ofta publicerad beräkning har Sydafrika nu 142 raslagar som diskriminerar vita människor när det gäller jobb, tillgång till kapital, frihet att göra affärer med regeringen eller stora företag, utbildning, ägande av egendom och till och med rätten att testamentera pengar till en välgörenhetsorganisation efter ens död. Som regel diskriminerar landets ANC-regim välgörenhetsorganisationer som hjälper vita föräldralösa eller äldre personer och försöker svälta dem på medel.

Många afrikaaner vill stanna i Sydafrika, men omkring 72 000 har uttryckt intresse för att anta erbjudandet om att bli flyktingar i USA, som har världens största ekonomi och en inkomst per capita på 83 000 dollar per år. Även om inkomsten för vita människor fortfarande är betydligt högre än för andra etniska grupper i Sydafrika (utom indier) har inkomsten per capita i Sydafrika sjunkit till endast 6 000 dollar, till och med lägre än i grannlandet Botswana som ligger strax under 8 000 dollar.

Det finns farhågor om att när politiken med ”expropriation utan kompensation” väl har genomförts, kommer det att leda till en kollaps i zimbabwisk stil för jordbruket, tillsammans med livsmedels- och distributionsindustrin. Som ett resultat av korruption, misskötsel och plundring av statsägda företag som skapades av den sydafrikanska regeringen före 1994 har Sydafrika sedan dess befunnit sig i ekonomisk nedgång. Den välkände ekonomen Dawie Roodt sade nyligen i en intervju att ”ANC har gjort enorm skada på den sydafrikanska ekonomin under de senaste trettio åren”.

Afrikaaner betraktas i allmänhet som den mest patriotiska gruppen i landet, men det dagliga våldet och de 142 antivita raslagarna får många att överväga att fly till USA efter Trumps exekutiva order.

Processen för att ansöka om flyktingstatus är dock inte så enkel eftersom sökande fortfarande måste bevisa att deras liv är i fara eller att de förföljs på grund av ras eller etniskt ursprung. Dessutom kämpar den amerikanska ambassaden för att klara av lavinen av förfrågningar och ansökningar, understödd av en webbsida för afrikaaner som nu kallar sig ”Amerikaners”, det afrikaanska ordet för ”amerikaner”, med en slogan på förstasidans som säger: ”Bosättning i Amerika på ett enkelt sätt”.

Som en följd har USA tillkännagett att man kraftigt kommer att utöka sin ambassadverksamhet i Sydafrika och hyra flera kontorsbyggnader i huvudstaden Pretoria enbart för att behandla afrikaanska flyktingansökningar.

Å andra sidan kan president Donald Trump ha en baktanke med att välkomna ”afrikaanbönder” till USA. På det hela taget är afrikaaner en sofistikerad, kristen, västerländsk folkgrupp där det är mer sannolikt att en genomsnittlig person är advokat, börsmäklare eller ingenjör än bonde. 1900, vid tiden för boerkriget, var åttio procent av afrikaanerna jordbrukare, men den nuvarande andelen är förmodligen mellan en och två procent.

”EU och ANC har gemensamma värderingar”

EU har brist på ingenjörer och tar därför in afrikaanska ingenjörer och revisorer som diskrimineras i sitt eget land för att de är vita. Detta sker utan fanfarer. Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen är uppenbarligen för diskriminering eftersom hon nyligen, under ett toppmöte mellan EU och Sydafrika i Kapstaden, prisade ANC:s politik och sade att ”viktigast av allt är att vi förenas av gemensamma värderingar och gemensamma intressen … Sydafrika är fortfarande en symbol för hopp för världen. Som er store författare Albie Sachs (kommunist, reds. anm) uttryckte det: ’Sydafrika ger hopp om att alla samhällen kan läka, enas och bli starkare.’”

Trump-administrationen har inga sådana illusioner och vill därför ta itu med sin egen brist på bönder genom att sträcka ut en välkomnande hand specifikt till bönderna, mot bakgrund av expropriationslagen och hot om konfiskering av mark från ANC-regimen. Enligt rapporter finns det redan 10 000 mestadels unga afrikaanska jordbrukare som arbetar i USA.

I ett fall nyligen gav en sådan jordbrukare, som blev headhuntad av ett jordbrukskonglomerat i Texas, upp sitt eget företag i Kapstaden eftersom han kunde tjäna tre gånger så mycket pengar på att skörda spannmål i USA. Han bestämde sig för att behålla sin familj i Kapstaden och flyga hem en gång i månaden för att tillbringa tid med sin fru och sitt lilla barn. Sedan bestämde han sig för att ta med dem till Amerika trots allt och sade: ”Förra veckan, medan jag var borta, bröt sig ett gäng in i vårt hus. Attackerade min fru och mitt barn under knivhot. Stal våra kontanter och leksaker. Jag ska ta med dem till Amerika.”

En extra bonus för Trump kan vara att alla afrikaanska flyktingar förmodligen kommer att rösta republikanskt eftersom de kommer från ett samhälle som till stor del har förstörts av vänsterism och politisk korrekthet. Demokrater i USA är i allmänhet fientligt inställda till afrikaaner och förespråkar en socialistisk politik som liknar den som förs av ANC i Sydafrika.

Ny afrikaanlag i USA

I en ytterligare utveckling utfärdade en republikansk kongressledamot från det 22:a distriktet i Texas, Troy Nehls, ett uttalande den 3 april 2025 och sade att (han) ”lade fram lagen om asyl för jordbrukare och flyktingar i kris och nödvändig vidarebosättning av emigration (Asylum for Farmers and Refugees in Crisis and Necessary Emigration Resettlement, AFRIKANER), som skulle ge prioritet-2 flyktingstatus till invånare i Sydafrika som är medlemmar av den etniska minoritetsgruppen afrikaaner som har drabbats av förföljelse, eller har en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, etnicitet eller härkomst. AFRIKANER-lagen skulle också ge prioritet-2 flyktingstatus till makar, barn och föräldrar till dessa individer så länge de är bosatta i Sydafrika.”

”Afrikaan-lagen” i USA skulle erbjuda sådana flyktingar ett ”snabbspår till medborgarskap”. ”Den afrikaanska befolkningen i Sydafrika har utsatts för orättvis rasdiskriminering, och situationen fortsätter att bli värre för varje dag”, sade kongressledamot Nehls. ”President Trump har rätt. Hur afrikaaner behandlas är en enorm kränkning av de mänskliga rättigheterna. Mitt lagförslag kommer att erbjuda afrikaanerna en väg till USA för att kunna fly från den förföljelse de har genomlevt och som initierats av deras egen regering.”

ANC-regimen har reagerat med trots och anklagar USA för att ”blanda sig i Sydafrikas inre angelägenheter” och basera sina beslut på ”desinformation”. Enligt ANC:s utrikesminister Ronald Lamola ”är det desinformation. Jag kan säga att det beror på det och kanske, uppenbarligen, en rasistisk agenda.”

På sociala medier, som X, har många svarta uppmanat afrikaanerna att ”anta Trumps erbjudande och lämna landet”. Herman Mashaba, den svarte ledaren för ett mindre politiskt parti i Sydafrika känt som Action SA, sade rakt ut till en vit radiopersonlighet, Gareth Cliff, att ”ta upp Trumps erbjudande” på X.