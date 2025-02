Trumps USA visar vägen – miljontals illegala migranter ska utvisas

Redan dagen efter att ha svurits in som president i USA tycks Trump ha visat vilken väg han tänker gå ge­nom att skriva under ett antal presidentorder som riktat in sig specifikt på migrationsfrågorna – och resultaten har inte låtit vänta på sig.

Tusentals illegala invandrare har redan gripits och utvisats. Lagar som tillåtit undantag på undantag för invandrare har rivits upp och nya mer restriktiva undertecknats. Hin­der för utvisningar har eliminerats och inte ens andra länders politiska invändningar har kunnat sakta ned takten. Den amerikanska militären involveras nu i både gränsbevakning och utvisningar. Ett nytt USA, där lag och ordning sätts först, tar sina första – och kraftfulla – andetag.

Presidentorder satte igång en ström av utvisningar

Kort innan Donald Trump blev pre­sident kunde han berätta att han re­dan förberett över 200 stycken presidentorder, ett rekord rent historiskt. Tillsammans med den majoritetsroll som Republikanerna har i både se­naten och representanthuset är det ett politiskt guldläge, som ger honom unika möjligheter att på allvar forma den amerikanska politiken.

På en vecka, från den 20 januari då han blev president, har han re­dan undertecknat över 30 av dessa presidentorder. 21 av dem har spe­cifikt rört en av de viktigaste frågor han gick till val på: den havererade migrationspolitiken. Precis som Eu­ropa har USA en rad problem som de illegala migranterna orsakat. Statliga utgifter och kriminalitet har gjort att allt fler amerikaner efterfrågat en hårdare politisk hållning i migra­tionsfrågan.

Trump har lovat att ”röja upp i träsket” gällande den politiska appa­raten som infiltrerats av vänsterakti­vister och se till att utvisa alla illega­la migranter. Det är ett projekt som enligt pro-massinvandringsgrupper som American Immigration Council skulle kosta motsvarande närmare en miljard kronor per miljon utvisa­de illegala – årligen. En summa som Trump försvarat med orden: ”Det finns ingen övre prislapp för detta. Vi har inget val.”

Decennier med omfattande illegal invandring, främst via gränsen mot Mexiko, men även i form av indivi­der som stannar kvar efter att olika visum gått ut, har gjort att antalet il­legala migranter nu uppgår till cirka 11,7 miljoner, enligt Homeland Secu­rity (USA:s departement för inrikes säkerhet). Ingen vet dock exakt hur många det rör sig om då det antas finnas ett stort mörkertal. Ett stort antal lagar och regelverk, främst på delstatsnivå i delstater som styrts av Demokraterna, har gjort det svårt att genomföra kontroller och utvisning av dessa illegala migranter.

Bland annat har illegala migran­ter i omgångar fått olika former av amnestier eller fördelaktiga lagänd­ringar, som den så kallade ”DREAM Act” eller ”drömlagen” som infördes 2010 och gjorde det lättare för illega­la migranter som kallades för ”dröm­mare” eftersom de ”drömde om en framtid i USA”, att få uppehållstill­stånd och olika sorters rättigheter i USA som annars enbart medborgare har. Cirka 500 000 illegala migranter har berörts av lagen som uppdate­rats i omgångar och som fortfaran­de bestrids i olika legala instanser. DREAM Act har i sin tur kopplats till andra massinvandringsvänliga la­gar och regelverk och just nu pågår försök initierade av Republikanerna att få USA:s högsta domstol att ta upp och granska dessa för att få dem av­skaffade.

Uppdraget – gripa och utvisa hundratusentals

Den amerikanska polismyndigheten Immigration and Customs Enfor­cement (ICE) har som syfte att motarbeta illegal invandring, gränsöver­skridande kriminalitet och hot mot USA:s och dess medborgares säker­het. Dess cirka 20 000 anställda har tidigare till stor del tvingats arbeta med händerna bundna bakom ryggen, men med Trump som president är så inte längre fallet.

Myndigheten har nu lovats mer re­surser och fria tyglar att genomföra sina primära arbetsuppgifter. Bland annat rev Trump upp ett tidigare be­slut som förbjöd ICE från att gripa illegala migranter i kyrkor, skolor, sjukhus och arbetsplatser. ICE får nu även genomföra kontrollsökningar i andra myndigheters databaser sam­tidigt som federala polismyndighe­ter som FBI, DEA, och ATF nu själva ska rapportera in misstänkta illegala migranter till ICE, vilket de inte fick tidigare.

En ny lag som Trump underteck­nat, den så kallade Laken Riley Act, efter namnet på en 22-årig student som mördades av en illegal invand­rare i delstaten Georgia i februari 2024, innebär även den en markant förändring. Numera ska ICE kunna gripa och hålla kvar illegala mig­ranter som har blivit gripna, åtalade eller dömda för mindre allvarliga brott som stöld och snatteri – för att sedan utvisa dem. Rileys mördare, José Antonio Ibarra, en 26-årig ille­gal invandrare från Venezuela, hade dömts för ett flertal småbrott men med dåvarande lagstiftning släppts på fri fot gång på gång. Fallet upp­märksammades som ett exempel på hur grova brott mot amerikanska medborgare hade kunnat förhindras om även ”småkriminella” illegala ut­visats.

Lakens mamma, Allyson Phillips, kommenterade Trumps underteck­nande av lagen med stor tacksamhet:

“Vi vill även tacka president Trump för löftet han gav oss. Han sa att han skulle säkra gränsen och att han aldrig skulle glömma bort Laken. Och det har han inte. Han är en man som håller ord och vi litar på att han kommer kämpa för det amerikanska folket.”