Tucker Carlson talar vid ett möte den 11 juli för den konservativa organisationen Turning Point USA i Tampa, Florida. Stillbild: YouTube

Tucker: Alla i Washington tror att Epstein jobbade för Israel

  • , 21:30
UTRIKES
Donald Trumps och FBI:s märkliga agerande i frågan om pedofilen och miljardären Jeffrey Epstein får kritik från allt fler så kallade MAGA-republikaner. Tucker Carlson tog upp ämnet i ett tal i Florida och ifrågasatte starkt hur regeringen och republikanska medströmsmedier hanterat frågan.

En rad opinionsbildare som hittills stöttat reger­ingen Trump har blivit upprörda över hur den agerat i Epstein-ärendet. Opinionsbildare som Laura Loomer, Robby Starbuck, Candace Owens, Jack Posobiec, Mike Cernovich och Charlie Kirk har alla uttryckt sin frustration mot FBI, jus­titieminister Pam Bondi, president Trump själv eller det republikanska etablissemanget i allmänhet.

Vid ett tal som han höll för den konservativa organisationen Tur­ning Point USA i Tampa, Florida den 11 juli blev Tucker Carlson den se­naste i raden.

Under våren har Pam Bondi, som utsetts till justitieminister under Do­nald Trump, hävdat att det fanns dels en ”klientlista” från Epstein, dels tiotusentals videofilmer från Epstein med ”barn eller barnporr”. Allt detta höjde förhoppningarna från Trumps anhängare – varav de flesta är allt annat än övertygade om den officiella historien – att sanningen äntligen skulle komma fram om de politiker, tjänstemän och affärsmän som Epstein antas ha skaffat sig ut­pressningsmaterial mot genom att filma dem i sexuellt umgänge med minderåriga flickor.

Hoppades på sanningen. Aktivister håller upp plakat med foton av Epstein och Trump i juli 2019 utanför Manhattans domstol där Jeffrey Epstein stod åtalad för hallickverksamhet med minderåriga flickor. Många hoppades på att flickorna skulle få upprättelse och att sanningen skulle komma fram om utländska underrättelsetjänsters hållhakar på USA:s politiska och kommersiella ledning. Nu känner sig många svikna av Trump, som valt att begrava hela affären. Foto: Luiz C. Ribeiro/TNS

 

I stället gjorde man i juni en hel­omvändning och hävdade att det inte finns något mer att avslöja. De tiotu­sentals filmerna sägs nu helt enkelt ha varit barnporr som Epstein laddat ner, ingen klientlista existerar, inga bevis finns för att en tredje part har varit inblandad, och Epstein begick verkligen självmord i fängelset, är den version man nu lägger fram för allmänheten.

Det som främst upprör Tucker Carlson är hur man hanterar kriti­ken.

Tucker inledde sitt anförande om Epstein med att förklara att huvudorsaken till att han blivit så arg på det demokratiska etablissemanget inte är deras åsikter så mycket som deras vana att i princip bemöta all kritik med ”håll käften, rasist” oavsett hur relevant den varit. Och nu ser han samma agerande från delar av det republikanska etablissemanget:

– Jag tror att det verkligen är kär­nan i varför Epstein-affären är så upprörande. Jag menar, killen var någon konstig sexgalning som utnytt­jade flickor. Det visste vi redan. Men att den amerikanska regeringen, den jag röstade på, vägrade ta min fråga på allvar och i stället sa, ”Fallet är avslutat. Håll käften, konspirationsteoretiker”, var för mycket för mig.

Tucker förklarar att han faktiskt tror på justitiedepartementets påstå­ende att det inte finns några filmer med ”belastande sexvideor” efter­som konspirationen för att skydda Epstein sträcker sig alltför långt bak­åt. Redan 2008 dömdes Epstein till ett uppseendeväckande milt straff för sexbrott mot en 14-årig flicka, och då tror Tucker att spåren sopades igen.

– De har dem inte för att när den ursprungliga husrannsakningsordern utfärdades 2007, tror jag, möjligen 2006, var den i princip ut­formad för att skydda Epstein. Hus­rannsakningsordern var skriven på ett sätt som säkerställde att federala myndigheter aldrig fick tag på de verkligt belastande bevisen. Det är ett annat sätt att säga att mörklägg­ningen har pågått sedan 2007, näs­tan 20 år, förklarar han.

Men han menar samtidigt att det antagligen finns andra spår som kan bevisa vem Epstein jobbade för, och att den mörkläggningen fortsätter än idag. Det har länge funnits tro­värdiga påståenden, bland annat från den före detta israeliska under­rättelseagenten Ari Ben-Menashe, om att Epstein fått i uppdrag av den ökända israeliska underrättelse­tjänsten Mossad att driva en så kallad ”honungsfälla”. Det är en metod som flera underrättelsetjänster an­vänt sig av under historiens lopp där man använder sex som lockbete – i Epsteins fall alltså med den särskilda knorren att man ska ha använt sig av minderåriga flickor för att göra ut­pressningen desto effektivare.

Tucker fortsätter med att säga att amerikaner har rätt att ställa frågor om Epsteins kopplingar till israelisk underrättelsetjänst, och att det är omoraliskt att försöka hindra dem genom att utmåla dem som tokiga konspirationsteoretiker.

– Det är extremt uppenbart för alla som ser det att den här killen hade direkta kopplingar till en utländsk regering. Nu får ingen säga att den utländska regeringen är Israel för att vi på något sätt har kuvats till att tro att det är förbjudet. Men det är inget fel med att säga det. Det är inget ha­tiskt med att säga det. Det är inget antisemitiskt med att säga det. Det är inte ens anti-israeliskt att säga det.

– Förresten, varenda människa i Washington, D.C. tror det. Jag har aldrig träffat någon som inte tror det. Jag känner ingen av dem som hatar Israel. Men ingen känner att de kan säga det. Varför?

Till sist angrep Tucker även sin ti­digare arbetsgivare Fox News, som dagen före konferensen hade publi­cerat en artikel där de med Tuckers ord ”säger att alla som har ännu fler frågor om Epstein är någon sorts galningar med ett olyckligt privat­liv, som spenderar för mycket tid på Twitter i de febriga konspirations­träsken”. Tuckers svar till Fox News är kort och kärnfullt:

– Dra åt helvete. Svara på frågorna i stället.

  • , 21:30

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gunnar Hellgren

augusti 20, 2025

