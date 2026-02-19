Förlagsbutiken
Tucker Carlson är både USA:s mest älskade och hatade journalist, och den klart mest populäre sedd till tittarsiffrorna. Han fick sparken som nyhetsankare på Fox News i april 2023, något lobbygruppen ADL tog på sig ”äran” för. Sedan dess har han byggt upp en egen medieplattform på X, Tucker Carlson Network, och blivit än mer av en världskändis. På denna video inför intervjun säger Tucker till sina tittare att de inte utan vidare ska tro på vad Putin säger, men att det i en konflikt alltid är viktigt att höra den andra sidan. Foto: X/Tucker Carlson Network

Tucker Carlson: Jag kvarhölls av Israel efter intervju

  • , 12:44
UTRIKES
Den konservative medieprofilen Tucker Carlson uppger att säkerhetspersonal vid en israelisk flygplats konfiskerade hans pass, förde in hans exekutive producent i ett förhörsrum och krävde att få veta vad han och USA:s Israelambassadör Mike Huckabee talat om i samband med en intervju. Israel förnekar och kallar det rutinkontroller. Händelsen inträffar efter månader av eskalerande konflikt mellan Carlson och den proisraeliska lobbyn.

Carlson anlände på onsdagen den 18 februari till Ben Gurion-flygplatsen i Tel Aviv för en intervju med ambassadör Huckabee. Enligt Jerusalem Post lämnade Carlson aldrig flygplatsen – intervjun genomfördes på plats och besöket varade bara några timmar. Det var när han försökte lämna landet som situationen eskalerade.

– Män som identifierade sig som flygplatsens säkerhetspersonal tog våra pass, släpade in vår exekutive producent i ett sidorum och krävde sedan att få veta vad vi hade talat med ambassadör Huckabee om, sade Carlson till Daily Mail.

– Det var bisarrt. Vi är nu ute ur landet, förklarade han.

Enligt två källor som Daily Mail hänvisar till hade den israeliska regeringen inledningsvis inte planerat att släppa in Carlson i landet överhuvudtaget. Israeliska Channel 13 rapporterade att man till slut tillät inresan för att undvika en ”diplomatisk incident”.

Israels och ambassadens förnekanden

Israels flygplatsmyndighet tillbakavisade Carlsons redogörelse och hävdade att han och hans team ”inte kvarhölls, försenades eller förhördes” utan ”artigt ställdes några rutinfrågor” i enlighet med standardförfaranden. USA:s ambassad anslöt sig till denna version och uppgav att Carlson ”fick samma passkontrollfrågor som otaliga besökare”.

Huckabee förnekade inte händelsen i sig, men tonade ner det inträffade och skrev på X att alla som passerar gränsen, inklusive han själv med diplomatpass, får sina pass kontrollerade och ställs ”rutinfrågor”.

”Årets antisemit”

Carlson har under det senaste året vuxit fram som en av de mest framträdande Israelkritikerna på den amerikanska högerkanten. Han har kallat kriget i Gaza folkmord, beskrivit AIPAC:s inflytande som ”en pågående förnedringsritual” för amerikanska lagstiftare, och anklagat Israels premiärminister Netanyahu för att öppet skryta om sitt inflytande över USA:s politik. Han har också uppmärksammat ortodoxa judars trakasserier av kristna i Israel – spottningar, fysiska övergrepp, skadegörelse på kyrkogårdar och störande av gudstjänster – och anklagat Huckabee för att inte göra tillräckligt för att skydda kristna.

I december 2025 utsågs Carlson till ”Antisemite of the Year” av den proisraeliska lobbygruppen StopAntisemitism, med motiveringen att han kritiserat Israels krig i Gaza. Carlson har också beskrivit kristen sionism som ett ”farligt kätteri”, och den republikanske kongressledamoten Randy Fine kallade honom ”den farligaste antisemiten i USA” och jämförde hans anhängare med ”en nutida Hitlerjugend”.

Artikeln fortsätter

Gunnar Hellgren

februari 19, 2026

