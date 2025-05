Experter slår nu larm om att Trumps tullar och avgifter sammantaget med en mängd andra faktorer kommer att få den redan överbelastade försörjningskedjan att brista. Kinesiska fabriker har börjat stoppa produktionen, befintliga lager fryses och rederier överöses med avbokningar. Andra veckan i maj minskade varuimporten till USA med 40 procent. Desperata importörer tog till flyg för få in varor innan tullarna trädde i kraft. Flygfrakt steg till nästan 100 kronor per kilo, rekordpriser som bara setts under de förödande covidåren. Tiotusentals företag hotas av nedläggning och därmed miljontals arbetstillfällen – bara i USA. Det som sker med försörjningskedjan nu kommer fördröjt att få mycket kännbara återverkningar för oss alla. Nya Tider analyserar här vad det kommer att innebära för USA och oss slutkonsumenter de närmaste veckorna och månaderna.