Twitter anser davidsstjärnan som ”hatsymbol” och låser konton

Flera Twitteranvändare har kontaktat organisationen Campaign Against Antisemitism under de senaste dagarna och rapporterar att deras konton har blockerats, och Twitter har lämnat följande motivering: ”Vad hände? Vi har fastställt att detta konto brutit mot Twitters regler. Specifikt för: Brott mot våra regler mot att publicera hatiskt bildspråk. Du får inte använda hatbilder eller symboler i din profilbild eller profilrubrik. Som ett resultat har vi låst ditt konto”.

Den sociala medieplattformen upplyser användare att om de tar bort ”hatsymbolerna”, det vill säga davidsstjärnan, kan kontot åter låsas upp.

De låsta kontona har använt alla sorts davidsstjärnor, artistiska som stiliserade, i olika färger.