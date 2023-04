Björn Höcke, ledare för det nationalistiska partiet AfD i delstaten Thüringen åtalas för hets mot folkgrupp. Bakgrunden är att han i juni år 2021 ska ha avslutat ett tal under en delstatsvalrörelse med orden ”allt för Tyskland”, något som åklagare nu vill få prövat som möjligt hets mot folkgrupp då det anspelar på att denna fras fanns ingraverat på SA-medlemmars dolkar under nationalsocialismens herravälde under 30-talet.