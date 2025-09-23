Förlagsbutiken
Marla-Svenja Liebich före och efter ”könsbytet”. Foto: Alamy, Privat

Tysk nationalist driver med könsbyteslag

  • , 19:01
UTRIKES
Den tidigare Blood & Honour-medlemmen Sven Liebich dömdes till fängelse för ”hets mot folkgrupp”. Då passade han på att utnyttja en lag om könsbyte som precis hade trätt i kraft, och bytte juridiskt kön till ”kvinna” under namnet ”Marla-Svenja”. Han skulle därmed få avtjäna sitt straff på kvinnoanstalt, vilket satte könsbytesreglerna i blixtbelysning och skapade vild debatt, då många utgår från att han driver med systemet. När han väl skulle inställa sig vid kvinnoanstalten för att börja avtjäna sitt straff, var han försvunnen.

År 2023 dömdes den väl­kände tyske nationalis­ten Sven Liebich till ett år och sex månaders fängelse utan villkorlig frigivning för ”högerextrem upp­vigling till hat, förtal och förolämp­ning”. Men i november 2024 trädde Tysklands nya ”självbestämmande­lag” i kraft, som kraftigt förenklade processen att byta juridiskt kön. Medan man tidigare behövde ett domstolsbeslut räcker det numera med en enkel anmälan på närmaste folkbokföringskontor.

Detta valde Liebich i slutet av för­ra året att dra nytta av. Han ändrade sitt kön i folkbokföringen och bytte namn till Marla-Svenja Liebich. Han passade också på att ansöka om att få avtjäna sitt straff på en kvinnoanstalt – något chefsåklagare Dennis Cernota gav bifall till.

”Marla-Svenja” lägger nu upp en mängd AI-genererade bilder som driver med könsbyteslagen. Bild: Privat

 

Frågan har lett till omfattande de­batt i Tyskland, då många tar för gi­vet att nationalisten driver med sys­temet. Tidigare i år meddelade dock åklagaren att Liebich kommer att avtjäna sitt fängelsestraff på kvinnofängelset i Chemnitz. Det är sedan upp till anstalten att bedöma om Lie­bich utgör ett säkerhetshot och att i så fall placera eller förflytta honom i enlighet med detta.

”Den 29 augusti 2025, klockan 22, kommer jag att anlända till Chem­nitz kriminalvårdsanstalt med mina resväskor”, skrev Liebich då. Men så skulle det inte komma att bli.

Stämmer journalister som ”felkönar” honom

Många har pekat på det uppenbara, att den hårdföre nationalisten gör narr av systemet och belyser orimlig­heterna i det. Liebich har vid flera till­fällen tidigare protesterat mot hbtq-lobbyn och beskrivit Pride-deltagare som ”samhällsparasiter”. Ändå ger systemmedier honom pronomet ”hon” i sin rapportering för att upp­rätthålla skenet av att könsbyteslagen har kredibilitet.

Och Liebich driver parodin vi­dare, genom att stämma tidningar och journalister som ifrågasatt hans könsidentitet.

”Huruvida bytet är seriöst är tvek­samt”, skrev exempelvis Der Spiegel. ”Liebich har i åratal varit känd för sina högerextrema åsikter och har även tidigare gjort queerfobiska ut­talanden”. Liebich har använt utta­landet för att stämma tidningen och anklagar den för att ha ”felrepresen­terat hans könsidentitet”.

Den invandringskritiska sajten Nius chefredaktör Julian Reichelt fällde följande kommentar i ett in­lägg på X om affären:

”Den som följer rapporteringen om nynazisten Sven Liebich kan bara dra en slutsats: Trafikljuskoalitionen har genom lagen lyckats tvinga nästan hela det tyska medielandskapet att sprida osanningar och komma med groteskt felaktiga påståenden. Sven Liebich är inte en kvinna.”

Liebich har efter det även stämt Nius, men utan framgång.

Dela artikeln
  19:01

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Axel Lundström

september 23, 2025

