Tysk nationalist driver med könsbyteslag

År 2023 dömdes den välkände tyske nationalisten Sven Liebich till ett år och sex månaders fängelse utan villkorlig frigivning för ”högerextrem uppvigling till hat, förtal och förolämpning”. Men i november 2024 trädde Tysklands nya ”självbestämmandelag” i kraft, som kraftigt förenklade processen att byta juridiskt kön. Medan man tidigare behövde ett domstolsbeslut räcker det numera med en enkel anmälan på närmaste folkbokföringskontor.
Detta valde Liebich i slutet av förra året att dra nytta av. Han ändrade sitt kön i folkbokföringen och bytte namn till Marla-Svenja Liebich. Han passade också på att ansöka om att få avtjäna sitt straff på en kvinnoanstalt – något chefsåklagare Dennis Cernota gav bifall till.
Frågan har lett till omfattande debatt i Tyskland, då många tar för givet att nationalisten driver med systemet. Tidigare i år meddelade dock åklagaren att Liebich kommer att avtjäna sitt fängelsestraff på kvinnofängelset i Chemnitz. Det är sedan upp till anstalten att bedöma om Liebich utgör ett säkerhetshot och att i så fall placera eller förflytta honom i enlighet med detta.
”Den 29 augusti 2025, klockan 22, kommer jag att anlända till Chemnitz kriminalvårdsanstalt med mina resväskor”, skrev Liebich då. Men så skulle det inte komma att bli.
Stämmer journalister som ”felkönar” honom
Många har pekat på det uppenbara, att den hårdföre nationalisten gör narr av systemet och belyser orimligheterna i det. Liebich har vid flera tillfällen tidigare protesterat mot hbtq-lobbyn och beskrivit Pride-deltagare som ”samhällsparasiter”. Ändå ger systemmedier honom pronomet ”hon” i sin rapportering för att upprätthålla skenet av att könsbyteslagen har kredibilitet.
Och Liebich driver parodin vidare, genom att stämma tidningar och journalister som ifrågasatt hans könsidentitet.
”Huruvida bytet är seriöst är tveksamt”, skrev exempelvis Der Spiegel. ”Liebich har i åratal varit känd för sina högerextrema åsikter och har även tidigare gjort queerfobiska uttalanden”. Liebich har använt uttalandet för att stämma tidningen och anklagar den för att ha ”felrepresenterat hans könsidentitet”.
Den invandringskritiska sajten Nius chefredaktör Julian Reichelt fällde följande kommentar i ett inlägg på X om affären:
”Den som följer rapporteringen om nynazisten Sven Liebich kan bara dra en slutsats: Trafikljuskoalitionen har genom lagen lyckats tvinga nästan hela det tyska medielandskapet att sprida osanningar och komma med groteskt felaktiga påståenden. Sven Liebich är inte en kvinna.”
Liebich har efter det även stämt Nius, men utan framgång.