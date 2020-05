Tysk politik och medicinsk vetenskap i coronavirustider

Den tyska medicinska vetenskapen är uppskattad och beundrad över hela världen. Redan för veckor sedan redovisades i tysk media en avancerad metod att rädda liv hos personer där lungornas syreupptagning inte fungerar och respiratorer inte är tillräckliga.

ZDF informerar i sin nätupplaga sina läsare under torsdagen 14 maj om denna metod, kallad ECMO. Själva förkortningen står för ExtraCorporal Membrane Oxygenation, det vill säga en syresättning av blodet utanför själva människokroppen. Professor Gerhard Schneider från Tekniska Universitetet i München berättar för ZDF TV att man har lyckan att förfoga över 750 sådana apparater. De kopplas in till patienters blodomlopp via en venkateter och leder blodet ut med hjälp av en pump. Blodet renas från koldioxid och syresätts utanför kroppen. Man tillsätter heparin för att förhindra trombos.