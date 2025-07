Tyskland: allt fler vindkraftverk – men mindre effekt per verk

I Förbundsrepubliken Tyskland drivs utbyggnaden av vindkraftverk vidare. Förra året lades till exempel mer än 3 gigawatt (GW) nominell kapacitet till på land, plus ytterligare 2 GW i början av 2025. Elproduktionen från tyska vindkraftverk minskade dock med nästan en femtedel till 61 terawattimmar (TWh) under första halvåret 2025 jämfört med samma period förra året. Då producerades cirka 74 TWh under årets första sex månader.

Detta faktum gör det tydligt att en utbyggnad av vindkraftverk inte automatiskt går hand i hand med en växande elproduktion. Om det inte blåser tillräckligt kan man sätta upp hur många vindkraftverk man vill – men de kommer helt enkelt inte att generera el. Ett enkelt faktum som både vindkraftslobbyn och den grönglobalistiska ideologiserade politiken i Tyskland omsorgsfullt ignorerar.