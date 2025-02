Tyskland inför valet den 23 februari

Inför förbundskanslervalet den 23 februari samlades Tysklands alla partier i en intensiv offensiv mot den brutala kriminalitet som drabbat landet under det senaste året. Det som hände i Aschaffenburg i Bayern upprörde de flesta. Att ge sig på en barngrupp i en fredlig park står utanför mångas föreställningsvärld. Bayern är katolskt och traditionsbundet, så en terrorakt av en knivbeväpnad man ligger långt utanför den fredliga befolkningens moraliska ramar. Således är det inget tvivel hur denna händelse kommer att påverka den tyska befolkningens röstpreferenser. Och som löken på laxen skedde en ny tragisk händelse – en personbil körde in i en fredligt gående fackföreningsgrupp (ver.di.). En 37-årig mor och hennes 2-åriga dotter fick plikta med livet. Över 30 personer är skadade och vårdas på sjukhus i München. Direkt efter händelsen talade delstaten Bayerns regeringschef Markus Söder, CSU, till församlade journalister. Hans kommentar var kort och gott ”Es reicht!” – Nu räcker det! Man får således hoppas på direkta och hårda avvisningar av så kallade asylsökande. Några dagar senare inträffade en annan brutal händelse, den här gången i österrikiska Villach. En knivbeväpnad man, också asylsökande, angrep flera personer på en gata i stadens centrum. En 14-årig pojke dog och fem andra blev svårt skadade. Till saken hör att i Österrike pågår utdragna diskussioner kring regeringsbildningen. Man försöker blockera möjligheten till att Frihetspartiets (FPÖ, Freiheitliche Partei Österreichs) Herbert Kickl får bilda regering. Valresultatet i Tyskland kommer att utan tvekan påverka mycket i det tyskspråkiga Österrike.

Om det vore val i dag skulle, enligt Polit-Barometer/ZDF TV, Friedrich Merz från CDU bli Tysklands näste förbundskansler med 31 procent av rösterna. Robert Habeck från B’90/Grüne samlar 25 procent. Socialdemokraten Olof Scholz får nöja sig med 16 procent och Alice Weidel från AfD ligger alldeles efter med 15 procent. Men man bör observera vad som pågår nu när Friedrich Merz satte upp ett fempunktsprogram för den situation som Tyskland befinner sig i. Vad som gäller är stängda gränser för migranter, avvisningar, kontroller och mer än tydliga signaler till alla som planerar att komma till Tyskland illegalt. Omedelbart ordnades ”spontana” demonstrationer i flera tyska städer. Journalister med utomeuropeisk bakgrund tar i tyska TV-kanaler alltid upp just dessa frågor först, speciellt efter Donald Trumps kristallklara deklaration i migrationsfrågor.

Tyskland har en tragisk historik i invandringsfrågor. Endast under 2024 inträffade följande: i maj i Mannheim sårades fem människor svårt och en polis dödades. Förövaren var en utomeuropé beväpnad med kniv. I augusti i Solingen, även där en knivbeväpnad utomeuropé, dog 3 personer och fem andra skadades. Endast några dagar innan julafton 2024 körde en annan utomeuropé in i fredliga människor i Magdeburg. Resultat – 5 döda och nästan 300 skadade. Notera att inga spontana demonstrationer med skyltar och affischer organiserades där. Den sörjande befolkningen tände ljus, lade ner blommor och leksaker och bad i kyrkan. Enligt åklagaren i Magdeburg vantrivdes attentatsmannen i Tyskland. Här ser man den stora diskrepansen mellan vår latinska, kristna civilisation och helt andra värderingar och samhällsstrukturer. Så fort tragedin i Magdeburg blev känd sände den franska TV-kanalen BFM TV non-stop under hela eftermiddagen. Man lyfte ut ett program om Elyséepalatsets värdar och Putin för att rapportera direkt. I studion fanns bland annat Bruno Pomart, en instruktör från franska insatsstyrkan RAID (Recherche, Assistance, Intervention, Deterrence), som nästan gick upp i taket när omständigheter kring förövarens bilfärd klargjordes. I Magdeburg intervjuades direkt delstatens kvinnliga inrikesminister som teg inför journalisternas intrikata frågor. Här var det ett tydligt fall av en politisk utnämning (CDU) och mindre på grund av kompetens. Att julmarknadens promenadvägar saknade spärrar och blockeringar för motordrivna fordon var oförlåtligt.