Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Tysklands förbundskansler Merz tillsammans med president Trump förra året. Foto: Wikipedia/The White House

Tyskland och dess klimatmål: Den smärtsamma verkligheten

  • , 18:07
UTRIKES
Tyskland har profilerat sig som ett av de mest ambitiösa länderna när det gäller ”ekologisk omställning” i Europa. Under flera konsekutiva regeringar har Energiewende varit kärnan i en nationell strategi, som skulle innebära en accelererad nedläggning av kärnkraft, en kraftig minskning av kol, massiv utveckling av förnybar energi (vind och sol) och ambitiösa utsläppsmål. Landet har som mål att minska växthusgasutsläppen med 65 procent fram till 2030 jämfört med 1990 och hade ett koldioxidneutralitetsmål till 2045. Tyskland såg sig som ett föregångsland ”grönare än någonsin” och förespråkade en proaktiv politik för att motverka så kallad ”global uppvärmning”.

Landets vägval har dock lett till konkreta ”utmaningar”. I takt med att elpriserna har stigit kraftigt har industrin (framför allt biltillverkning och kemikalier) ställts inför orimliga energikostnader, och beroendet av gasimport har blivit mer än tydligt under Ukrainakrisen. Detta har påverkat den tyska ekonomiska tillväxten.

Nu accelererar man ansträngningarna. Förbundskansler Merz har presenterat en ”chockplan”. 8 miljarder euro ska investeras i ”klimatet” och 67 punkter ska hålla utvecklingen på rätt kurs. Det uttalade målet är att uppfylla sina juridiska åtaganden, samtidigt som ekonomiska och industriella begränsningar tas i beaktande.

Men den 18 maj publicerade det oberoende expertrådet för klimatfrågor (Expertenrat für Klimafragen) en entydig rapport. Enligt experterna kommer Tyskland med största sannolikhet att missa sina mål för 2030. Regeringens prognoser anses vara ”överskattade”, särskilt inom energi- och byggnadssektorerna. Barbara Schlomann, ordförande för rådet, säger att ”inga av de juridiska målen fram till 2040 skulle uppnås” utan ytterligare åtgärder. Merz-planen skulle ha en ”nästan försumbar” effekt.

Den tyska regeringen verkar nu ha insett att man behöver en balans mellan klimatskydd och bevarandet av ekonomisk konkurrenskraft. Merz säger att den ekologiska omställningen inte får leda till en avindustrialisering av landet. Den officiella diskursen lägger nu större vikt vid pragmatism: att säkra energiförsörjningen, stödja industrin och realistiskt justera åtgärder ”utan att avstå från långsiktiga klimatåtaganden”.

Detta är en justering som speglar en betydande skillnad jämfört med föregående decennium. Efter en period präglad av starka, till och med ideologiska, ambitioner verkar Tyskland föredra en mer avvägd, mer pragmatisk väg, baserad på expertdata och ekonomiska realiteter. Politiska kommentatorer ser detta som ett tecken på en återgång till en politik som integrerar både miljömässiga imperativ och industriella och sociala begränsningar.

Den tyska strategiförändringen sker samtidigt som flera europeiska länder också reviderar sina energistrategier. Den illustrerar de svårigheter som de stater som är mest engagerade i illusoriska gröna omställningar möter för att kunna förena klimatmål och ekonomisk tillväxt. Kursändringen, eller kanske tillnyktringen, verkar ha inletts.

Dela artikeln
  • , 18:07

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Filip Johansson

maj 18, 2026

Relaterat

Sverige får ny energipolitisk riktning

Sverige får ny energipolitisk riktning

av Karl Björkman
mars 20, 2024

🟠 INRIKES Regeringen har tillsammans med Sverigedemokraterna lagt fram en ny energipolitik för Sverige. Den nya energipolitiska inriktningen ska kunna möta de kraftigt ökade behoven av el, både på kort och lång sikt och lägger en grund för ett alltmer elektrifierat samhälle, enligt regeringen.

Regeringen hårdsatsar på elektrifiering av transportsektorn – mot osäkra mål

Regeringen hårdsatsar på elektrifiering av transportsektorn – mot osäkra mål

av Olle Felten
januari 26, 2024

🟠 INRIKES Regeringen lanserade i slutet av december förra året en omfattande strategi för satsningen på elektrifierade transporter. Via regleringsbreven för 2024 gavs ett flertal myndigheter i uppdrag att agera inom sina respektive områden för att elektrifieringens förutsättningar ska kunna stärkas. Det handlar om hela transportsektorn, allt från hemmaladdning av privata bilar till eldriven sjöfart. Målet är ”klimatneutralitet” för transportsektorn till 2045.

Läs även:

Läs in mer

Senaste nytt

Lista fler nyheter

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Hur du kan vägra delta i skådespelet
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Hur du kan vägra delta i skådespelet

🟠 BOKRECENSION ”Hela världen är en teaterscen” skrev William Shakespeare. De flesta av oss har integrerat den kunskapen i vårt väsen och spelar mer eller mindre teater inför våra medmänniskor. Samhället är genomsyrat av propaganda och manipulation. Många blir förstås upprörda när de ser denna falskhet, och de börjar ana hur lurade vi är av maktsystemen. De ropar efter snabba, radikala lösningar. Problemet är att panik inte är ett bra sinnestillstånd när man ska arbeta. I stället måste man lugna ner sig, använda huvudet, och tänka långsiktigt. Den här boken analyserar det skådespel som det offentliga livet i Sverige är, och lägger fram tankar om hur vi kan bli bättre på att avslöja det och välja en annan väg för vårt samhälle.

av Hans-Olof Andersson
maj 18, 2026

Kultur

Dalarna – vad Kent Ekeroth och andra bör veta om denna del av konungariket Sverige
Kultur
Sophie Kielbowska:

Dalarna – vad Kent Ekeroth och andra bör veta om denna del av konungariket Sverige

🟠 KULTURKRÖNIKA Inget svenskt landskap har så djupa historiska och kulturella traditioner som Dalarna. Mitt gamla Kopparbergs län (W-län) genomgår rasande förändringar för att anpassa nuvarande Dalarnas län till den nya kreativa destruktionen. När Kent Ekeroth, SD, utnämndes till oppositionsråd i Region Dalarna reagerade lokala vänstermedia, därefter blev det tyst. Man insåg nämligen att såväl Ekeroth som hans familj helt saknade koppling till Dalarna och därmed även kunskaper om detta historiska och för Sverige så viktiga landskap.

av Sophie Kielbowska
maj 5, 2026

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen
Historia
Jeanette Eklund:

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen

🟠 HISTORIA Adolf Erik Nordenskiöld var den förste i historien som lyckades genomföra en sjöfärd runt kontinenterna Asien och Europa. Vegaexpeditionen kartlade norra Asiens kust, gjorde meteorologiska observationer och förde hem viktigt material till Naturhistoriska riksmuseet. Nordenskiöld hyllades som en nationalhjälte när han återvände till Stockholm i april 1880.

av Jeanette Eklund
april 13, 2026

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT08web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Tobias Hübinette får 648 000 kronor för att lämna Karlstads universitet
Här knäas Nick Alinia i huvudet av Andreas Klominek
Nej till EU-federation – Ja till nordiskt samarbete

Free West Media

The Neocon Who Blinked
The Hidden History Behind Psyops: Creating Havoc Even Today
Iran’s Advantage Lies Underwater

Exakt24.se

Palestinademonstrant inför rätta för spottattack mot Nick Alinia
DN-skribent svarslös om lögnerna kring skolmassakern i Örebro
Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.