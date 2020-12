Tyskland skärper restriktionerna över jul

Publicerad: 13 december, 2020, 18:08

Enligt Fernando Simón, chef för Hälsoministeriets koordineringscenter för hälsolarm, är smittotalen i Spanien nu ”i en nedgångsfas”. Det kumulativa talet för två veckor sjönk till 193

per 100 000 invånare den 9 december, vilket är den första gången under hösten som siffran ligger under 200. Enligt den senaste rapporten är antalet nu 189, en nivå som inte har setts sedan slutet av augusti.

Trots de sjunkande talen sade Simón vid en presskonferens den 10 december:

– Vi ska inte låta det lura oss. Detta är inte en bra situation. Vi kan inte tillåta oss att slappna av.

Landet ligger också långt ifrån de 50 smittade per 100 000 invånare som regeringen har satt som mål, och man befarar att juldagarna kan få smittan att öka på nytt. Enligt hälsoministeriet är det totala antalet smittade sedan pandemins början 1,7 miljoner och den officiella dödssiffran 47 344. Dödsfallen diagnostiserades genom PCR-tester, som många menar inte är tillförlitliga och ofta ger falskt positiva resultat. Samtidigt menar myndigheterna att en brist på test vid pandemins början ledde till att människor dog av Covid-19 utan att det registrerades.

Den nu nedgående trenden kan betyda att belastningen på Spaniens sjukhus och intensivvårdsenheter minskar, om än långsamt. För närvarande upptar Covid-19-patienter 22 procent av alla intensivvårdsbäddar, vilket kan jämföras med 30 procent för två veckor sedan. Simón menar att det inte innebär att situationen är positiv:

– Att 22 procent av bäddarna upptas av en enda sjukdom är fortfarande en enorm andel.

Självtester för antikroppar, som visar om en person har haft smittan, kommer snart godkännas för försäljning på apotek, medan många regioner hellre skulle se tester som kan visa aktiv smitta. Även Simón är skeptisk:

– De får säljas, men personligen är varken jag eller andra läkare positiva till dem. Vetenskapliga organisationer har redan identifierat de risker som uppstår om testning för antikroppar blir vanligt.

Han ser också problem med tester för aktiv smitta på apotek:

– Det är möjligt att symptomatiska personer går och testar sig. Apoteket måste ha en särskild del för andra kunder personalen behöver ha tillräcklig skyddsutrustning, och om en person får ett positivt resultat kan de inte bara gå hem, utan hälsomyndigheterna måste informeras och det måste följas upp.

Enligt Simón kan testerna visa falskt negativa resultat, eftersom ”känsligheten är väldigt låg hos människor som har haft symptom i fem dagar eller som inte har några symptom alls”.

