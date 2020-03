UD flög hem svenska ”medborgare” från Marocko – andra utlandssvenskar får klara sig själva

Ända sedan coronavirusets verkningar började bli kännbara även för Sverige har utrikesminister Ann Linde varit mycket tydlig med att det är den enskildes ansvar att försöka ta sig hem till Sverige igen ifall landet man befinner sig i förändrar karantänsregler och möjligheterna att både resa in och ut. Detta tycktes dock inte gälla ett stort antal personer som skulle komma att benämnas som svenska ”medborgare”, när Aftonbladet kunde avslöja att två fullastade Norwegianplan hade landat på Arlanda under torsdagskvällen den 19 mars. Enligt Aftonbladets källor hade utrikesministern personligen arbetat nära UD:s diplomatiska personal samt marockanska myndigheter för att få hem dessa så kallade ”medborgare”. Det bör nämnas att Marocko just vid denna tid hade beslutat att totalt stänga gränsen mot det hårt coronadrabbade Spanien.