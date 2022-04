Ukraina återtar mark – Ryssland retirerar

Efter att Ryssland meddelat att man skulle dra tillbaka trupper från Kiev och Tjernihiv den 29 mars har det under dagen skett omfattande förändringar i den militära situationen kring dessa regioner. Kring Kiev, både i nordvästlig riktning från huvudstaden och i östlig riktning råder en omfattande reträtt av ryska trupper tätt åtföljda av ukrainska förband som i stort bara saktas ner av rysk minering.

Den ukrainska militären meddelar löpande under dagen att man återtar stad efter stad och by efter by i båda riktningarna. En djärv attack mot en strategiskt viktig oljedepå inne på rysk mark rapporteras även ha skett under dagen. Men militära experter höjer ett varningens finger – den plötsliga och snabba vändningen i situationen kring Kiev och den ryska omgrupperingen kan vara en del av ryska planer.