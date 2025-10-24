Ukrainsk jätteorder av svenska stridsplanet Gripen

Redan tidigt under det pågående kriget i Ukraina höjdes röster för att Sverige skulle donera stridsflyg till Ukraina, men i realiteten fanns det ingen förmåga till det då Sveriges aktiva stridsflygsflotta på 98 plan av olika modeller av JAS 39 Gripen var av monumental vikt för det svenska försvaret. Nu sker en unik geopolitisk utveckling där Ukraina, trots att landet är i krig, ska ges tillstånd att beställa den senaste modellen av det svensktillverkade stridsflyget Jas 39 E. Det som tagit många på sängen är dock omfattningen av den föreslagna affären mellan Sverige och Ukraina.

Enligt den avsiktsförklaring som undertecknades av den ukrainska presidenten Volodymyr Zelenskyj uppger man att landet har för avsikt att köpa mellan 100 och 150 nyproducerade Jas 39 Gripen E. Det är en siffra som inte bara är motsvarande Sveriges nuvarande totala stridsflygsflotta utan innebär den enskilt största beställningen av det svenskproducerade stridsplanet.

– Det här är en historisk dag för Ukraina, sade Zelenskyj om den planerade affären.

Men frågorna är många om både finansieringen och leveransmöjligheterna och inte minst hur Saab ska kunna skala upp produktionen för att genomföra beställningen.

Zelenskyj skrev under en formell avsiktsförklaring av köp i Sverige

Redan i juni 2023 fattades ett beslut om att ukrainska stridspiloter skulle få börja öva i Sverige på att flyga det avancerade stridsplanet JAS 39 Gripen. Det tar lång tid att utbilda stridspiloter och piloterna ses i stort som en minst lika viktig resurs som stridsplanen, om inte viktigare. Trots beslutet tog det lång tid, maj 2024, innan de första piloterna började tränas i Sverige.

Träningen av stridspiloter togs av många som en form av tillkännagivande att Sverige och Ukraina var långt fram i förhandlingar om att Ukraina potentiellt skulle få ett mindre antal Gripen donerade från Sverige. Men det visade sig att planerna var avsevärt större än så.

Under onsdagen den 22 oktober hölls en pressträff på Saabs anläggning i Linköping där den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj och Sveriges statsminister Ulf Kristersson, stående framför ett av de nyproducerade JAS 39 Gripen E, meddelade att Ukraina avser köpa mellan 100 och 150 av de toppmoderna stridsflygen.

– Det är med stolthet jag har välkomnat president Zelenskyj till Sverige och Linköping. I dag har vi undertecknat en viktig avsiktsförklaring som utgör ett steg på vägen mot möjligheten till en ytterst omfattande överenskommelse om export av Gripen – sannolikt 100–150 plan – till uppbyggnaden av ett nytt och mycket starkt ukrainskt flygvapen. President Zelenskyj fick också tillfälle att med egna ögon se vilka imponerande förmågor som Gripen har. Det här kommer att stärka både Ukraina, Sverige och Europa, sade Ulf Kristersson under gårdagens pressträff.

Zelenskyj berömde Gripenplanen som han kallar ”fantastiska” och som han menar kan stärka landets flygvapen.

– Vi hoppas få minst hundra Gripenplan framöver, sade Zelenskyj under pressträffen.

Zelenskyj sade även att han är ”oerhört tacksam” gentemot Sverige som hjälpt Ukraina mycket. Han kallar dagen för ”historisk för Ukraina”.

Finansiering oklar – hundra miljarder

Ett av de största frågetecknen kring den ukrainska avsiktsförklaringen rör finansieringen. Ukrainas ekonomi är svårt tyngd av kriget och stora delar av det militära upprustningsprogrammet är baserat på donationer och ekonomiskt stöd från bland annat EU.

Under pressträffen var Kristersson tydlig med att avsiktsförklaringen inte tar sikte på några nya donationer från Sveriges del, utan snarare ett mer fördjupat försvarssamarbete som innefattar export av Gripen från Sverige till Ukraina.

– Från och med i dag arbetar vi hårt för att utforska möjligheterna till en långsiktig finansiering av Ukrainas försvar, sade han vidare.

Kostnaden beräknas ligga mellan cirka 80 och 120 miljarder kronor för planen som Ukraina önskar köpa. Enligt försvarsminister Pål Jonson skulle det potentiellt vara möjligt att använda sig av frysta ryska tillgångar för att bekosta affären. Redan i dag har EU valt att ta delar av den ränta som byggs upp av de gigantiska och låsta ryska tillgångarna för att finansiera olika bidrag och militära satsningar för Ukrainas del.

Vissa röster inom EU önskar se en mer aggressiv användning av dessa medel, medan andra, som Ungerns premiärminister Viktor Orbán, valt att motsätta sig allt för stora ingrepp på dessa frysta tillgångar eftersom Ryssland av uppenbara skäl ser det som en stöld av ryska tillgångar som hålls av andra länder. Under veckans EU-toppmöte, som ska hållas på fredag, finns det möjlighet att EU-parlamentet röstar för att konfiskera mer av dessa frysta tillgångar, bland annat eftersom Orbán enligt uppgift inte kommer att delta på mötet.

Dyra plan – ändå billiga

Inköpspriset för ett enskilt JAS 39 Gripen E varierar beroende på de tekniklösningar och anpassningar som inkluderas, men beräknas ligga på runt 750 till 800 miljoner kronor per flygplan. Det kan tyckas vara mycket dyrt, men jämfört med andra moderna stridsplan som det amerikanska F-35 är det avsevärt billigare.

Ett F-35 kostar ungefär en miljard kronor per plan i inköpspris, baserat på den amerikanska inhemska marknaden, men de exportmodeller som till exempel Finland och Danmark beställt ligger avsevärt högre i totalpris – runt 1,5 miljarder kronor styck. Andra konkurrenter, som franska Rafale och det europeiska Eurofighter, ligger på runt en miljard per plan i inköpspris. Det är först när man kommer ner till avsevärt sämre och äldre massproducerade stridsflygplan, som de amerikanska F-16, med runt 40 år på nacken, som inköpspriset blir snarlikt det som Gripen E har. Då är ändå inte Gripens största styrka inköpspriset, utan det är de låga underhålls- och driftkostnaderna som verkligen sticker ut. Baserat på planets planerade livslängd är det svenska stridsplanet bara runt en tredjedel så dyrt i drift som konkurrenterna.

Produktionsplats oklar

Ett köp på 100 till 150 plan innebär att kostnaden per plan, som i nuläget uppges vara kring 800 miljoner, i själva verket kommer att sjunka, potentiellt så mycket som med 50 till 100 miljoner kronor på grund av en uppskalning av produktionsleden. Enligt tidigare prognoser från Saab från 2020 skulle planen kunna bli så billiga att producera som runt 500 miljoner kronor styck, men det är osannolikt sett till ökade kostnader generellt i samhället sedan dess. Produktionskapaciteten i sig är nämligen beroende av stora investeringar, även om de är billigare att genomföra i Sverige där expertisen och tekniken redan finns.

Det är ännu oklart var produktionen av dessa plan kommer genomföras. Även om Ukraina flera gånger visat sig intresserade av att lägga produktion av vapensystem och fordon, som det svenskutvecklade CV90, i Ukraina finns det svårigheter med det när det kommer till Gripen. Ukrainas egen flygplansindustri saknar nämligen den industriella kapacitet som krävs när det kommer till avancerade komponenter och både tillverkning och försörjningskedjor står under hot från ryska attacker.

Exempel på hur en flytt av produktionen, trots generellt lägre kostnader för löner och materiel, lokalt ändå kan leda till ett ökat slutpris finns dessutom och talar emot att Ukraina skulle kunna lägga produktionen i det egna landet. Brasilien, som ursprungligen beställt 40 plan, och som enligt en del av avtalet med Sverige och Saab är i färd med att bygga 19 av dessa plan i det egna landet, har till exempel sett att totalpriset ökat till runt en miljard kronor per plan i totalkostnad. Ytterligare köp och lokalproduktion driver dock ner priset i takt med att produktionen skalas upp, men Brasilien har redan en egen expanderande flygplansindustri, till skillnad från Ukraina som sett den egna slås i spillror under kriget.