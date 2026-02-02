Förlagsbutiken
Ett evenemang organiserat av Childhood Without War. Foto: Facebook

Ukrainska flyktingbarn utsattes för övergrepp i Turkiet – två blev gravida

  06:39
UTRIKES
Två föräldralösa flickor i tonåren, som evakuerats från Ukraina och placerats i Turkiet, blev gravida efter övergrepp av hotellpersonal i Antalya. Det visar en undersökning av ukrainska och turkiska myndigheter. Trots att övergreppen dokumenterats i en rapport signerad av elva ukrainska tjänstemän, lade både turkiska och ukrainska åklagare ner utredningarna utan åtal.

Efter Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 evakuerades över 500 föräldralösa barn från konfliktområdet Dnipropetrovsk. De kom att hamna i ett välgörenhetsprojekt lett av den ukrainske affärsmannen Ruslan Shostaks stiftelse, som av oklara orsaker valt att placera ”sina” krigsflyktingbarn – minst 2 000 totalt – i Turkiet. Barnen från Dnipropetrovsk hamnade på ett hotell i Beldibi utanför Antalya.

Projektet marknadsfördes i sociala medier med bilder och filmer av leende barn. Men när en inspektionsgrupp besökte hotellet i mars 2024 framkom en helt annan bild.

Den ukrainske affärsmannen Ruslan Shostak. Stillbild Slidstvo

 

Inspektionsgruppen – som bestod av Ukrainas parlamentariska ombudsman för mänskliga rättigheter, företrädare för regionala myndigheter i Dnipropetrovsk, Turkiets ombudsmannainstitution och UNICEF – fann 253 barn och 85 vuxna handledare på plats. Inspektionen uppdagade snart en rad övergrepp och missförhållanden.

Enligt en rapport som den internationella organisationen för undersökande journalistik OCCRP tagit del av, blev två flickor – 15 respektive 16 år gamla – gravida efter att ha utsatts för sexuella övergrepp av hotellpersonal. Den ena av flickorna försökte senare ta sitt liv.

De två förövarna identifierades som 21 respektive 23 år gamla köksarbetare. Övergreppen ska inte ha varit våldsamma utan handlar om att ha utnyttjat flickornas ålder, föräldralöshet och utsatta situation för att inleda ”frivilliga” relationer. Den 23-årige kökschefen ”M” besökte 15-åriga ”N” på hennes rum och tog med henne på promenader. Den 21-årige kocken ”S” utvecklade en relation med den 16-åriga flickan ”I”. Enligt vittnen och barnens egna berättelser var de ukrainska handledarna medvetna om situationen men ingrep inte – tvärtom underlättade de mötena.

– Det var förbjudet att gå till barnens rum. Jag sa till ”I” att jag ville komma till hennes rum och att jag skiter i reglerna. Det var en lärare som hjälpte oss. Gud välsigne henne, hon sade ingenting eftersom hon förstod vår situation, berättade kocken ”S” för ukrainska tidningen Slidstvo.info.

När graviditeterna upptäcktes skickades flickorna tillbaka till Ukraina för att föda utan stöd från socialtjänsten. Den ena flickan, ”I”, försökte begå självmord tre månader efter att ha fött sitt barn.

– Jag såg ingen utväg då. Jag ville inte leva, säger hon.

Rapporten dokumenterar även andra allvarliga brister, som i flera fall handlar om försummelse och släpphänthet från handledarna och att de inte ingripit mot övergrepp från den turkiska personalen. Barn uppgav också att de tvingats skriva under dokument där de förklarade att de inte hade några klagomål mot personalen och att all kontakt med turkiska män var frivillig.

Shostaks stiftelse organiserade samtidigt evenemang där barn uppträdde med poesi, sång och dans för att samla in pengar. Barn som deltog fick extra mat och kläder, medan de som vägrade straffades och utestängdes från fritidsaktiviteter.

En ukrainsk utredning inleddes i maj 2024 men lades ner i juni 2025 på grund av bristande bevisning. I Turkiet anmäldes fallen av regionala myndigheter för familj och sociala tjänster i Antalya, men åklagaren beslutade att inte väcka åtal. Myndighetens advokater överklagade men fick avslag.

Efter inspektionen avslutades projektet i december 2024 och barnen skickades tillbaka till Ukraina. Ruslan Shostak belönades med en ukrainsk statsutmärkelse. Han förnekar att projektet lades ner på grund av övergrepp.

Myndigheterna i Dnipropetrovsk som ansvarar för föräldralösa barns välfärd har vägrat kommentera, uppger Slidstvo.info. Ukrainas ambassad i Turkiet har inte besvarat förfrågningar från turkiska nyhetstidningen Agos.

  06:39

Gunnar Hellgren

februari 2, 2026

Nyhetsdygnet

