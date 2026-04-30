De åtalade ukrainska ynglingarna. Från vänster: Petro Potjynok, 34, ukrainsk medborgare som beskrivs som ”modeentreprenör”, Stanislav Karpiuk, 26, rumänsk medborgare med ukrainskt ursprung, tidigare verksam inom modebranschen och som massör, Roman Lavrynovytj, 21, ukrainsk medborgare och aspirerande modell. Foton: Privat

Ukrainska ”hyrpojkar” åtalas efter mystiska brandattacker mot premiärminister Starmer

UTRIKES
Den 27 april inleddes en rättegång i London, som trots sina uppseendeväckande omständigheter fått begränsad uppmärksamhet i systemmedia, även brittisk. Tre unga män från Ukraina står åtalade för en serie brandattacker mot byggnader och fordon med koppling till premiärminister Keir Starmer. Trots att det handlar om brott som kan ge livstids fängelse verkar incidenterna helt sakna förklaring – något som satt i gång spekulationer om huruvida det fanns någon okänd koppling mellan Starmer och de åtalade, som alla figurerat i modebranschen som modeller eller massörer.

Tidig morgon den 8 maj 2025 började en Toyota RAV4 brinna på en gata i Kentish Town i norra London. Bilen hade tills nyligen ägts av premiärminister Keir Starmer men sålts till en granne. Po­lis och räddningstjänst kunde snart konstatera att branden var anlagd.

Det blev inledningen på en serie väl samordnade attacker. Två dagar senare sattes eld på entrén till en lägenhet där Starmer tidigare bott. Dagen därpå, den 12 maj, drabbades Starmer-familjens privata hem av ännu en brand vid entrén.

Brandattack. Den bil som Starmer tills nyligen hade ägt brändes upp. Fallet utreddes inledningsvis av brittisk anti-terrorpolis, men har därefter getts en mycket mer undanskymd profil. Foto: Privat

 

Tre ukrainska män har nu åtalats i en juryrättegång vid Old Bailey – namnet på Storbritanniens centrala brottsmålsdomstol i London – miss­tänkta för att ha genomfört attackerna. Rättegången inleddes den 27 april, men trots att målsägande är Storbritanniens premiärminister har det mediala intresset varit svalt.

De åtalade är:

  • Roman Lavrynovytj, 21, ukrainsk medborgare och aspirerande modell.
  • Petro Potjynok, 34, ukrainsk med­borgare som beskrivs som ”modeen­treprenör”.
  • Stanislav Karpiuk, 26, rumänsk medborgare med ukrainskt ur­sprung, tidigare verksam inom mo­debranschen och som massör.

Enligt åtalet har männen gjort sig skyldiga till bland annat sammansvärjning att begå mordbrand med avsikt att äventyra liv – ett brott som kan ge livstids fängelse – men inga brott mot rikets säkerhet.

”Hyrpojkarna” hade annonserat massagetjänster och modelljobb i ukrainska och ryska Telegramgrupper. Foto: Privat

 

Brotten utreddes inledningsvis av brittisk antiterrorpolis. Tidigt rap­porterade dessutom både Financial Times och Daily Mail att man under­sökte en möjlig rysk inblandning via rekrytering av ukrainare i Stor­britannien. Samtidigt gick Ukrainas militära säkerhetstjänst GUR ut med en varning att ryska spioner försö­ker anlita ukrainare i utlandet för sabotageuppdrag. Enligt GUR riktade man in sig specifikt på ukrainare med ursprung i ryskockuperade de­lar av landet som hamnat i en ”svår sits”.

Kreml har avfärdat alla sådana påståenden som ”absurda” och i dag finns inga kända kopplingar i fallet till vare sig Ryssland eller nå­got annat land. Åklagaren Duncan Atkinson har däremot hävdat att en ”rysktalande person” varit med i pla­neringen och finansierat attentaten mot Starmer. Enligt BBC:s rappor­tering från rättegångens andra dag hänvisade Atkinson till en Telegram­konversation på ryska där Lavry­novytj och en användare kallad ”El Money” diskuterar ett ”jobb” – enligt åklagaren en ”uppenbar referens” till att sätta eld på premiärminis­terns före detta bil.

Men inte heller denna konversa­tion ville Atkinson koppla till något motiv. I stället instruerade han juryn att överhuvudtaget inte överväga frågan om vem ”El Money” är, eller vad som motiverat honom eller de tre åtalade att utföra attackerna.

Redan under de förberedande förhandlingarna beskrev domare Bobbie Cheema-Grubb motivet och omständigheterna bakom de sam­ordnade attackerna som ”något oge­nomskinligt”. Hon tillade dock att det inte ser ut som något slumpdåd.

– De är uppenbart samordnade och måste ha haft något motiv eller syfte bakom sig, sa hon.

Under rättegången har Atkinson argumenterat på ett liknande sätt.

– Bevisningen visade att det här inte handlade om någon slump. Tvärtom hade fordonet och fastig­heterna i fråga utsatts för riktade at­tacker, sa han.

Att motivet så tydligt skyls över i rättegången samtidigt som medierna håller tyst om fallet har skapat en hel del spekulationer om de unga model­lernas verkliga relation till premiär­ministern.

Prestigefylld utnämning strax innan rättegången

Huvudförhandlingarna leds av Sir Neil Garnham, en erfaren och profi­lerad högre domare (High Court-do­mare) som så sent som i maj utsågs till medlem i Straffmätningsrådet av Storbritanniens högsta domare – med godkännande av justitieminis­ter David Lammy, en av Starmers närmaste män.

Potentiell intressekonflikt: Sir Neil Garnham fick strax innan rättegången en prestigefull utnämning bekräftad av Starmers regering. Han har också tidigare representerat den brittiska regeringen som advokat, samtidigt som Starmer var riksåklagare. Trots detta kommer han att döma i fallet med brandattackerna mot premiärministern. Foto: Ipswich School

 

Garnham har dessutom sedan ti­digare band till den brittiska staten. Han representerade Metropolitanpo­lisen under den så kallade Leveson-utredningen 2011–2012, samtidigt som Starmer var riksåklagare. Året efter anlitades han att representera den brittiska regeringen under ut­redningen om det uppmärksamma­de mordet på den avhoppade ryske spionen Aleksandr Litvinenko.

Kritiker har pekat på Garnhams tidigare uppdrag för brittiska myn­digheter och hans färska utnäm­ning till Straffmätningsrådet som skäl att ifrågasätta om han bör leda en rättegång där premiärministern är målsägande. Trots detta har inga formella invändningar om jäv rests i domstolen.

Axel Lundström

april 30, 2026

Relaterat

Läs även:

Storbritanniens hälsoläge förvärras

Storbritanniens hälsoläge förvärras

av Filip Johansson
april 28, 2026

🟠 UTRIKES Storbritannien har under det senaste decenniet haft en minskning med mer än två år i förväntad livslängd med bibehållen hälsa, något som nu är under 61 år, vilket placerar landet näst sist bland ”rika länder”, enligt en studie från Health Foundation.

Recensioner

Dystopi med mordiska hushållsrobotar
Hans-Olof Andersson:

Dystopi med mordiska hushållsrobotar

🟠 BOKRECENSION Verkligt relevant dystopisk science fiction måste utmana sin egen tids tabu och styrande tankesätt för att ha något att säga sin samtid. Ett klassiskt grepp är att fråga: Om det fortsätter i nuvarande riktning, var kommer vi då att hamna i framtiden? Det är ju inte bara den tekniska utvecklingen, utan också uppfattningar och föreställningar som behöver skärskådas. Vi ska i denna recension ta en titt på en roman från ett relativt ungt förlag, Lava förlag. Författaren heter Per Johan Persson och Wellhaven: Svavlet och lögnen är hans debut

av Hans-Olof Andersson
april 16, 2026

”Rage” på Dramaten
Tor Hedberg:

”Rage” på Dramaten

🟠 KULTURKRÖNIKA Hur ser nyskrivna uppsättningar ut på nationalscenen idag? En läsare av Nya Tider lyckades komma in på publikrepetitionen tre dagar innan premiären av ”Rage”, en pjäs där vänsterliberaler försöker förstå och komma till rätta med den nationalistiska frihetsvåg som sveper genom Europa. Detta är hans reflektioner.

av Tor Hedberg
mars 4, 2026

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen
Jeanette Eklund:

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen

🟠 HISTORIA Adolf Erik Nordenskiöld var den förste i historien som lyckades genomföra en sjöfärd runt kontinenterna Asien och Europa. Vegaexpeditionen kartlade norra Asiens kust, gjorde meteorologiska observationer och förde hem viktigt material till Naturhistoriska riksmuseet. Nordenskiöld hyllades som en nationalhjälte när han återvände till Stockholm i april 1880.

av Jeanette Eklund
april 13, 2026

Johan Tengros (V) åtalas för bedrägeri och penningtvättsbrott
Att pausa ”tonårsutvisningarna” samtidigt som nya medborgarskap delas ut är felprioriterat
Återvandring är en helt nödvändig prioritering

Free West Media

Professional sabotage against Italian oil pipeline
The US and Israel’s Hidden War Plan: The Fulfillment of Doomsday Prophecies
Forever War for Israel

Exakt24.se

Palestinademonstrant inför rätta för spottattack mot Nick Alinia
DN-skribent svarslös om lögnerna kring skolmassakern i Örebro
Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten

