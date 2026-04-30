Ukrainska ”hyrpojkar” åtalas efter mystiska brandattacker mot premiärminister Starmer

Tidig morgon den 8 maj 2025 började en Toyota RAV4 brinna på en gata i Kentish Town i norra London. Bilen hade tills nyligen ägts av premiärminister Keir Starmer men sålts till en granne. Po­lis och räddningstjänst kunde snart konstatera att branden var anlagd.

Det blev inledningen på en serie väl samordnade attacker. Två dagar senare sattes eld på entrén till en lägenhet där Starmer tidigare bott. Dagen därpå, den 12 maj, drabbades Starmer-familjens privata hem av ännu en brand vid entrén.

Tre ukrainska män har nu åtalats i en juryrättegång vid Old Bailey – namnet på Storbritanniens centrala brottsmålsdomstol i London – miss­tänkta för att ha genomfört attackerna. Rättegången inleddes den 27 april, men trots att målsägande är Storbritanniens premiärminister har det mediala intresset varit svalt.

De åtalade är:

Roman Lavrynovytj, 21, ukrainsk medborgare och aspirerande modell.

21, ukrainsk medborgare och aspirerande modell. Petro Potjynok, 34, ukrainsk med­borgare som beskrivs som ”modeen­treprenör”.

34, ukrainsk med­borgare som beskrivs som ”modeen­treprenör”. Stanislav Karpiuk, 26, rumänsk medborgare med ukrainskt ur­sprung, tidigare verksam inom mo­debranschen och som massör.

Enligt åtalet har männen gjort sig skyldiga till bland annat sammansvärjning att begå mordbrand med avsikt att äventyra liv – ett brott som kan ge livstids fängelse – men inga brott mot rikets säkerhet.

Brotten utreddes inledningsvis av brittisk antiterrorpolis. Tidigt rap­porterade dessutom både Financial Times och Daily Mail att man under­sökte en möjlig rysk inblandning via rekrytering av ukrainare i Stor­britannien. Samtidigt gick Ukrainas militära säkerhetstjänst GUR ut med en varning att ryska spioner försö­ker anlita ukrainare i utlandet för sabotageuppdrag. Enligt GUR riktade man in sig specifikt på ukrainare med ursprung i ryskockuperade de­lar av landet som hamnat i en ”svår sits”.

Kreml har avfärdat alla sådana påståenden som ”absurda” och i dag finns inga kända kopplingar i fallet till vare sig Ryssland eller nå­got annat land. Åklagaren Duncan Atkinson har däremot hävdat att en ”rysktalande person” varit med i pla­neringen och finansierat attentaten mot Starmer. Enligt BBC:s rappor­tering från rättegångens andra dag hänvisade Atkinson till en Telegram­konversation på ryska där Lavry­novytj och en användare kallad ”El Money” diskuterar ett ”jobb” – enligt åklagaren en ”uppenbar referens” till att sätta eld på premiärminis­terns före detta bil.

Men inte heller denna konversa­tion ville Atkinson koppla till något motiv. I stället instruerade han juryn att överhuvudtaget inte överväga frågan om vem ”El Money” är, eller vad som motiverat honom eller de tre åtalade att utföra attackerna.

Redan under de förberedande förhandlingarna beskrev domare Bobbie Cheema-Grubb motivet och omständigheterna bakom de sam­ordnade attackerna som ”något oge­nomskinligt”. Hon tillade dock att det inte ser ut som något slumpdåd.

– De är uppenbart samordnade och måste ha haft något motiv eller syfte bakom sig, sa hon.

Under rättegången har Atkinson argumenterat på ett liknande sätt.

– Bevisningen visade att det här inte handlade om någon slump. Tvärtom hade fordonet och fastig­heterna i fråga utsatts för riktade at­tacker, sa han.

Att motivet så tydligt skyls över i rättegången samtidigt som medierna håller tyst om fallet har skapat en hel del spekulationer om de unga model­lernas verkliga relation till premiär­ministern.

Prestigefylld utnämning strax innan rättegången

Huvudförhandlingarna leds av Sir Neil Garnham, en erfaren och profi­lerad högre domare (High Court-do­mare) som så sent som i maj utsågs till medlem i Straffmätningsrådet av Storbritanniens högsta domare – med godkännande av justitieminis­ter David Lammy, en av Starmers närmaste män.

Garnham har dessutom sedan ti­digare band till den brittiska staten. Han representerade Metropolitanpo­lisen under den så kallade Leveson-utredningen 2011–2012, samtidigt som Starmer var riksåklagare. Året efter anlitades han att representera den brittiska regeringen under ut­redningen om det uppmärksamma­de mordet på den avhoppade ryske spionen Aleksandr Litvinenko.

Kritiker har pekat på Garnhams tidigare uppdrag för brittiska myn­digheter och hans färska utnäm­ning till Straffmätningsrådet som skäl att ifrågasätta om han bör leda en rättegång där premiärministern är målsägande. Trots detta har inga formella invändningar om jäv rests i domstolen.