Undergångskonst i Göteborg

Museichefen Patrik Steorn samman­fattar det museet nu presenterar med följande ord:

– Undergångs­tematiken är högaktuell i vår sam­tid och präglar just nu stora delar av vår världsbild och mediala vardag. Utställningen sätter vår tids oro i perspektiv och betraktar bilder och föreställningar av undergången i ett konsthistoriskt ljus. Här finns också en strimma av hopp – män­niskor har även tidigare upplevt sig stå inför världens ände och ruinens brant, men ändå fortsatt att skapa.

Berättelser och föreställningar om världens undergång och dess eventuella nyskapelse finns i de flesta kulturer.

I utställningen visas exempel på undergång och katastrofer som konstnärlig tematik från flera konst­historiska avsnitt, från renässansen till vår samtid. Det sker med hjälp av ett brett urval av visuella medier, från grafik och måleri till skulptur och video.

Här samsas ett hundratal konst­verk, från Albrecht Dürers apoka­lyptiska träsnitt och 1800-talskonst­nären John Martins dramatiska skildringar av våldsamma vulkanutbrott, med Nastja Säde Rön­kkös samtida videoverk, som kommenterar rädslan för den globala uppvärmningen.

Besökaren möter en värld av religiösa profetior, undergångs­fantasier och dystopisk sam­hällskritik.

Museet visar exempel ur konsthistorien på yttersta do­men- och vanitasmotiv, kända under renässansen och barock­en, romantikens undergångs­scener och 1900-talssymbolis­mens ödesmättade bilder. Vår samtid har producerat dysto­piska bilder som behandlar te­man som miljö- och klimatkris. Fokus ligger på den västerländ­ska konsten med tonvikt på Norden och Europa.

Huvudansvarig är forsk­ningsledaren på Göteborgs konstmuseum, Kristoffer Ar­vidsson. Tillsammans med in­tendent Eva Nygårds har han varit utställningens kurator.

Museets egna samlingar utgör basen. Flera betydande konstverk har dock lånats in från europeiska museer. Till dessa hör bland andra verk av romantikern Johan Christian Dahl och symbolisten Ejnar Nielsen, men också arbeten av nysakliga modernister som Franz Radziwill och postmodernister som Georg Baselitz och Anselm Kie­fer.

I utställningen visas verk av konstnärer man sällan ser i Sverige. Dit hör Evelyn De Morgan, Ferdinand Hod­ler och den återupptäckta brittiska romantikern John Martin. Dessa exempel ger en antydan om den breda för­ståelse av begreppet apokalyps som drivit utställningens iordningställare. De låter oss också få en aning om att man kritiskt kan mena att utställningen har en tendens att bli allt för tematiskt spretig.

Undergångskonsten gestaltar existentiella te­man i en direkt och drabbande form. Undergångens konsthistoria är mörk, men inte utan ljusglimtar i form av postapokalyptiska framtidsvärldar, hopp om en mänskligare värld att hålla fast vid i vår oro­liga tid.

Utöver all äldre konst medverkar också några samtida konstnärer i utställningen. Cajsa von Zeipel visar en storskalig silikonskulptur. En konstnärsduo som kallar sig ”IC-98” bidrar med ett meditativt vi­deoverk, och musikern Anna von Hausswolff med­verkar med ett ljudverk.

Göteborgs konstmuseum äger en omfattande samling av äldre grafiska blad som går tillbaka till en donation av en rik samlare. Många av dessa blad från 1500- och 1600-talen visas i ett avgränsat rum.

Katalogen med titeln ”Apokalyps – Från yttersta domen till klimathot”, sammanställd med Kristoffer Arvidsson som redaktör, innehåller nyskrivna essä­er av forskare och författare som ger skilda perspek­tiv på temat inom bland annat bildkonst, litteratur, film och datorspel. Serietecknare och konstnärer medverkar också i katalogen med nya verk.

”Apokalyps” pågår till 18 januari 2026.