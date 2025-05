Ung kvinna hedersmördades av sin egen bror och pappa

När Nya Tider begärde ut förundersökning­en tidigare i år miss­troddes vi först av Växjö tingsrätt, som inte ville lämna ut rättshandlingarna som totalt upp­går till omkring 5 000 sidor.

”De media som hittills är okända för oss har anmodats att inkomma med utgivningsbevis”, skrev hand­läggaren. När vi väl presenterade det, fick vi dock handlingarna. Detta trots att Tryckfrihetsförordningen inte gör skillnad på medier och pri­vatpersoner, utan rätten att ta del av offentliga handlingar gäller ”envar”.

Växjö tingsrätt har själva beslutat att begränsa tillgången till handling­arna för enskilda medborgare.

”Formerna för utlämnande av allmän handling förfogar tingsrätten själv över. Tingsrättens huvudregel är att professionell aktör med utgiv­ningsbevis erhåller handlingarna digitalt medan övriga sökande får handlingarna i pappersform”, skrev Lars-Olle Larsson, lagman och chef för Växjö tingsrätt, till Nya Tider. För en privatperson skulle det alltså i princip vara omöjligt att få ta del av handlingarna utan mycket arbete och kostnader.

Levde under hedersförtryck

I förundersökningsprotokollet fram­går att Lima Khan under många år levt under starkt hedersförtryck från sin övriga familj, i synnerhet fadern Azizu Azizi. Han berättar i förhör att han kom till Sverige för över tio år sedan. Han ”reste inte direkt till Sve­rige utan stannade kanske i några andra länder”. Han påstår sig ändå vara ”flykting” med hänvisning till ”kriget” (det pågick dock inget krig i Afghanistan vid den tidpunkten) men också för att han hade ”privata problem” i Afghanistan som innebar ”fara för hans liv”.

I Sverige fick han snabbt uppe­hållstillstånd och blev några år sena­re medborgare. Trots detta talar han knappt någon svenska alls. Alla för­hör, både med honom, modern och brodern, behövde genomföras med tolk på pashto. Den mördade dottern talade dock god svenska, enligt vitt­nesuppgifter. Det var den enda dot­ter han hade av totalt sju barn. Fem av barnen, inklusive dottern, föddes i Afghanistan, medan de två senaste har fötts i Sverige. Alla har blivit svenska medborgare.

Gifte sig med afghan i Tyskland

Dottern hette Shahida Azizi och bytte för ett par år sedan namn till Lima Khan. Hon sade sig inte gilla sina ur­sprungliga namn.

Hon hade vid den här tiden eta­blerat kontakt med en ung afghansk man i Tyskland, som hon sagt till sin pappa att hon kunde gifta sig med. Familjen åkte då till Tyskland utan Lima, för pengar som hon själv tjä­nat in via sitt jobb. Syftet var att träffa afghanen och hans familj, och se om de var tillräckligt bra. Men när familjen kom tillbaka till Sverige berättade de för Lima att afghanens familj inte var tillräckligt rättrogna, utan för liberala, varpå ett giftermål med mannen förbjöds.

Pappan bestämde i stället att hon skulle gifta sig med sin kusin i Afgha­nistan, som därmed skulle få komma till Sverige. När hon vägrade medde­lade pappan att kusinen redan sagt ja och att det skulle bli så.

Lima Khan valde ändå att gifta sig med afghanen i Tyskland i hemlig­het, av en imam i moskén i Frank­furt. Det fick familjen senare reda på.

Flyttade till Boden

I augusti 2023 försökte Lima fly från sin familj. Hon flyttade då långt bort, till Boden, där hon flyttade in med sin nye man. Han hade uppmanat henne att bryta med familjen, och hon beslutade sig då för att berätta sin historia för polisen. Hon gick in på polisstationen och beskrev åratal av hedersförtryck och dödshot från sin far, som bottnade i att hon inte ville leva som han bestämde.

I förhör med polisen i Boden berättade hon att pappan sagt att hon ”inte skulle bli som alla andra svens­ka horor”.

När hon skulle ta studenten kräv­de pappan att hon inte skulle gå till skolan på examensdagen. Hon fick inte vifta med några flaggor; vare sig hemlandets eller den svenska flag­gan. Pappan var orolig för att någon från hemlandet skulle se på sociala medier att han inte hade kontroll över sin dotter genom att hon gick i skolan, vilket är strängt förbjudet i Afghanistan. Hon trotsade dock pap­pan och gick på sin skolavslutning ändå. Hon beskriver hur ont det gjor­de att alla andra hade sina anhöriga på plats, men inte hon.

”När hennes klasskamrater skulle åka i väg mådde hon så dåligt över denna misslyckade dag att hon bara åkte hem och tog flera ångestmedici­ner hon hade, allt för att inte må då­ligt”, står det i förhöret.

Hon ringde då sin mamma som berättade att hela familjen var ute och åt lunch.

När hennes bröder tog studenten var dock hela familjen där och fira­de, inklusive pappan.

I samtalet med poliserna i Boden berättade hon att hon hade haft jobb vid sidan av skolan, och även efter studenten. Pappan tog hela hennes lön, bland annat för att köpa en bil.

Hon berättade även i förhöret att hon blivit misshandlad av sin far flera gånger och att hon är ”livrädd för sin pappa för att han ska förfölja henne och slå ihjäl henne”.

Anklagade pappan för våldtäkt

I samtalet sade hon också att hon va­rit gravid och gjort abort, och att hen­nes pappa – inte afghanen i Tyskland – ska ha varit pappa till barnet. Hon berättade detta för brodern, som dock inte trodde på henne.

Att hon berättade om pappans våldtäkter ska ha varit en av flera utlösande faktorer för mordet. Det framkommer i förhör att när pappan fick höra av brodern om den grova anklagelsen, ska han ha bestämt sig för att Lima ska mördas, och plane­rat för det i flera månader.

”För det första jag hoppas hon hämtar intyg från läkaren, om hon visar beviset att jag gjort det, här är kniven, du kan skära mig, skära av huvudet från mig”, ska pappan ha sagt till sin son, enligt sonens redogörelse i förhör.

Sonen kontaktade då Lima Khan och bad att hon skulle få fram ett så­dant intyg. Lima Khan frågade poli­sen i förhör om det finns intyg som bevisar våldtäkter med DNA-prov, men polisen förklarade att det inte är möjligt om en våldtäkt skett för lång tid sedan. När hon informerat brodern om det, som i sin tur infor­merade pappan, ska pappan ha an­sett att det var hon som måste dödas för att ha vanärat honom och famil­jen med anklagelsen.

När Lima Khans man inte lyckades få jobb i Boden, flyttade han hem till Tyskland. Efter en tid flyttade Lima Khan från Boden till Stockholm, och därefter till Kalmar. Av någon anled­ning, som utredningen inte fått svar på, tog hon en buss från Kalmar till Lessebo under kvällen den 3 maj. Fa­miljen hade då en längre tid skrivit i meddelanden till henne att de ”svär på Koranen” att det är tryggt att kom­ma och träffa dem. Möjligen kände Lima en saknad till sin familj efter att ha varit från dem så länge. Det spe­kuleras i utredningen i att hon ville förklara varför hon lämnade dem och varför hon gift sig med den unge mannen i Tyskland.

Hon hämtades upp vid busshåll­platsen av pappan, mamman och sonen i en bil. Hon bjöd då inget mot­stånd och var inte alls beredd på att hon skulle dö, utan att de bara skulle köra till fikaplatsen vid sjön Eke­backen där de varit många gånger tidigare. Hennes bror satt bredvid henne i baksätet, och när de kom fram slet han hennes slöja från hen­ne och ströp henne i 2–3 minuter.

Efteråt bar han ut henne ur bilen till ett närliggande vindskydd, hällde tändvätska över henne och brände kroppen.

Huruvida dottern verkligen gjort en abort, och i så fall om det var hen­nes egen far eller någon annan som var pappa till barnet, har inte kunnat klarläggas. När den afghanska kvin­nan berättade om det i Boden upp­rättades aldrig någon anmälan, vil­ket lett till att poliserna där nu utreds för tjänstefel. Fadern har dock nekat hela tiden till våldtäkterna. Han har även fortsatt att neka till all inbland­ning i mordet, trots omfattande tek­nisk bevisning.

Brodern erkände mordet

Det var storebrodern som efter flera månader erkände mordet och de­taljerat berättade hur fadern plane­rat hur Lima skulle dödas. Han har också berättat hur fadern krävt att sonen skulle utföra det.

Fadern nekar till allt, men fälls ändå.

”Tingsrätten har dock funnit att sonens och hustruns uppgifter hade sådant stöd i den tekniska bevisning­en att det är ställt utom rimligt tvivel att fadern hade deltagit i mordet på sådant sätt att även han ska betrak­tas som gärningsman”, skriver Växjö tingsrätt.

Både brodern och fadern döms nu för mord och grovt gravfridsbrott, medan modern frias helt. Fadern får det hårdare straffet, livstids fängelse, medan brodern – som ansågs vara under starkt inflytande av fadern – klarar sig med 16 år, också delvis för att han aktivt medverkat i utred­ningen. Enligt Sveriges regler med två tredjedelsfrigivning är han på fri fot efter drygt tio år.

Tingsrätten menar att åklagaren på ett övertygande sätt kunnat bevi­sa att motivet för mordet var att åter­upprätta familjens heder. Det hem­liga giftermålet med den afghanske mannen i Tyskland pekas ut som en av de viktigaste förklaringarna.

Broderns advokat Tomas Malm säger att han är nöjd med att det blev ett ”tidsbegränsat straff, som dessutom ligger en bit ner på straffskalan”.

Modern frias helt då det inte bevi­sats att hon deltagit i själva mordet eller planeringen av det. Sonen på­står även att hon försökt ingripa men att fadern släpat bort henne.

Hur många som mördas i Sverige årligen på grund av skammotiv är svårt att få exakta siffror på, men enligt en uppskattning från 2016 be­räknades att cirka en tredjedel av de kvinnor som mördades det året i Sverige blev det på grund av skamrelaterade motiv.