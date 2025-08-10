USA avslutar mRNA-vaccinprojekt

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.
🟠 UTRIKES En studie publicerad i JMA Journal som en vetenskaplig rådgivande rapport, genomförd av Hideki Kakeya, Takeshi Nitta, Yukari Kamijima och Takayuki Miyazawa, visar på en anmärkningsvärd ökning av överdödligheten i Japan, ett land som administrerade 3,6 doser mRNA Covid-19-vacciner per capita fram till mars 2024, den högsta siffran i världen för denna typ av vaccin.
🟠 UTRIKES En nyligen publicerad studie i Vaccines (MDPI) med titeln ”Impact of mRNA and inactivated COVID-19 vaccines on ovarian reserve” fann alarmerande resultat gällande effekten av mRNA COVID-19-vacciner på kvinnlig fertilitet, och påvisade destruktion av mer än 60 procent av folliklarna hos honråttor.
🟠 UTRIKES De amerikanska diplomatiska ansträngningarna pågår för fullt för att få till stånd en vapenvila och fredsförhandlingar mellan Ryssland och Ukraina.
🟠 UTRIKES I Bryssel har projektet ”Chat Control” kommit på tapeten igen. Med stöd av Frankrike, Tyskland, Spanien och Polen kan det innebära att meddelandetjänster måste skanna alla krypterade meddelanden så snart de skickas för att spåra pedofilinnehåll.
🟠 UTRIKES Enligt svenska massmedier gick en ”svensk invånare” till attack mot civila i Tyskland i staden Wuppertal under onsdagen i vad som enligt tyska myndigheter ses som ännu ett i raden av islamistiska terrordåd.
🟠 Oljekrisen 1973 – en välorkestrerad ”valutareform” Alla känner till oljekrisen 1973 och OPEC-ländernas oljeembargo som drev upp oljepriserna till rekordnivåer och skapade en oljebrist som tvingade Sverige och resten av västvärlden att införa ransoneringskuponger.
🟠 UTRIKES El Salvadors parlament, som till överväldigande del domineras av anhängare till president Nayib Bukele, antog den 31 juli en konstitutionell reform som avskaffar begränsningen av statschefens mandatperioder och tillåter presidenten att ställa upp igen som presidentkandidat.
🟠 EKONOMI Den ekonomiska tillväxten i euroområdet uppgick till ungefär 0,1 procent under andra kvartalet jämfört med föregående kvartal, enligt den första uppskattningen som EU:s statistikbyrå Eurostat publicerade den 30 juli.
🟠 BOKRECENSION Under extrem mediebevakning lanserades nyligen Sverigedemokraternas så kallade vitbok. Men har SD egentligen så mycket att be ursäkt för? Lägger sig partiet inte platt för motståndarna i onödan?
🟠 KULTUR Satan är inte så dum längre. Mediala kampanjer mot honom tillhör det förflutna. Nu omfamnas mörkrets furste i populärkulturen, men samtidigt börjar Gud kliva fram ur kulisserna. Djävulsrock omfamnar vissa, en del ser det som en protest eller cynism, andra en genuin livsåskådning. För åter andra väntar Jesus på andra sidan.
🟠 KULTUR Konst kan, som vi vet, ha flera lager av betydelser. I fallet med Dick Bengtsson blir det lite extra avancerat. Faktiskt så pass avancerat att galleriet som ställer ut honom censurerar hans konst. Och inte nog med det. En samtida konstnär som säger att hon kan prata med de döda citerar honom från andra sidan, och aktivistiska kulturprofiler tillskriver honom ideal han aldrig ställt sig bakom. En besynnerlig gravskändning av ett unikt konstnärskap pågår i Stockholm fram till mitten av september.
🟠 Forskare: Första utrotade djuret återskapat Tre jättevargar påstås vara de första återskapade exemplaren av en utdöd djurart. Företaget bakom kritiseras dock för att presentera genmodifierade hybrider, som bara delvis har de utdöda generna, men samtidigt visar deras tekniska framsteg att det är möjligt att återskapa arter – men även att genmodifiera människor.
🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Det amerikanska IT-företaget Cisco satsar stort på framtidens kvantteknologi, som har potential att revolutionera hur datorer fungerar. Ett nytt tekniskt genombrott kan påskynda utvecklingen av kvantdatorer med flera decennier – och lägga grunden till ett globalt kvantinternet.
🟠 INRIKES Lördagen den 14 juni så slöt cirka 1 000 frihetsinriktade personer upp, i vackert väder, till den färgstarka youtubern och influencern Petra Agapis demonstration.
🟠 INTERVJU Claes Jonsson, ordförande för Sveriges Mjölkbönder, menar att EU:s förslag kommer att öka kostnaderna för lantbrukare i Europa som redan befinner sig i en pressad situation.
🟠 HISTORIA I medeltidens Europa kunde det löna sig att vara villig att strida för sitt land. Då kunde man nämligen bli riddare och i Sverige hade riddaren mycket hög rang.
🟠 HISTORIA Vi svänger av från vägen mellan Skara och Falköping. Vi har passerat utsiktsplatsen Trandansen vid Hornborgasjön och färdats genom ett mjukt böljande landskap. Nu ska vi besöka Gudhems klosterruin som ligger i anslutning till församlingskyrkan i Gudhem.
🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.
