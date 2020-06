USA begär prins Andrew utlämnad för att svara på frågor om Jeffrey Epstein

America's Department of Justice (DOJ) har formellt förklarat för brittiska regeringen att hertigen av York nu är en del av en brottsutredning. Hertigen, 60 år, har kraftigt förnekat alla oegentligheter men har ännu inte fått några frågor från amerikanska åklagare. Nu verkar USA ha kringgått Buckingham Palace genom att lämna in en begäran om ”ömsesidig rättslig hjälp” till brittiska inrikesdepartementet förra månaden, enligt The Sun. Sådana ansökningar används endast i brottmål enligt ett rättsligt fördrag med Storbritannien. Det skulle kunna tvinga prins Andrew att lämna vittnesmål i en brittisk domstol inom några månader – antingen frivilligt, eller efter en begäran från USA:s justitiedepartement. En källa säger till The Sun: ”Det är en enorm avsiktsförklaring från USA och det placerar prins Andrew mitt i en brottsutredning. Det är också, uppriktigt sagt, en diplomatisk mardröm.”