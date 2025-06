USA bombade Iran – som lovar att hämnas

Kriget mellan Israel och Iran, som Israel startade med det uttalade målet att omintetgöra det ”iranska kärnvapenprogrammet”, gick under natten till söndagen in i ett nytt skede. USA, som är allierade med Israel, och även står under omfattande israelisk kontroll rent politiskt, valde att angripa Iran och deras kärntekniska anläggningar med ett massivt flygangrepp.

I en operation som fått namnet ”Midnight Hammer” använde USA 125 flygplan och 30 kryssningsrobotar mot utvalda iranska mål, främst de tre kärnanläggningarna Natanz, Isfahan och Fordow.

Sju av de anfallande planen var strategiska bombplan av typen B-2 Spirit, vilka slog till mot Natanz och Fordow med den massiva amerikanska djuppenetrerande bunker-bomben GBU-57, vilket är första gången dessa använts i krig.

Medan den amerikanske presidenten Donald Trump hävdar att man utplånat kärnanläggningarna helt och hållet visar satellitbilder att skadornas omfattning kan vara mindre än USA och Israel önskat. Nu hotar Iran med hämnd som svar på de amerikanska attackerna och både världshandeln och amerikanska baser kan bli måltavlor.

Ett ”hammarslag” mot Iran

Under militäroperationen som fått namnet ”Midnight Hammer” skickades ett flertal B-2-bombplan över Stilla havet och uppgavs då ha en amerikansk flygbas på Guam som slutmål – men i realiteten fortsatte sju av dessa plan vidare över havet och tankades i luften på vägen mot en förplanerad attack mot Iran.

De strategiska bombplanen slog sedan till och släppte sin bomblast i ett samordnat angrepp understött av totalt 75 kryssningsrobotar avfyrade från ubåtar och glidbomber från amerikanska flygplan.

Totalt användes även 14 av de beryktade bunkerbomberna GBU-57 i attacken. USA är det enda landet i världen som har dessa massiva bomber, och hade innan attacken ett tjugotal av dessa. Ett flertal GBU-57 användes specifikt mot urananrikningsanläggningen Fordow som Iran byggt långt under marken i ett berg för att kunna skydda den mot dylika angrepp. De nästan 14 ton tunga GBU-57-bomberna har en penetrationsförmåga på runt 80 meter berggrund eller 60 meter av förstärkt betong och är designade att med ren kinetisk kraft penetrera djupt under marken innan deras sprängladdningar, som väger runt 2,7 ton, exploderar på förinställda penetrationsdjup.

Oklart hur lyckad operationen blev

Enligt den amerikanske presidenten Donald Trump ska Fordow blivit ”helt utplånat” vid attacken och han hyllade det amerikanska och israeliska samarbetet som enligt honom legat till grund för operationen.

– Vi har samarbetat som ett team, kanske på ett sätt som inget annat team någonsin gjort. Det är en spektakulär militär framgång, sade han under en pressträff under söndagen.

Senare under söndagen uppgav den amerikanska militärledningen att man ännu utreder effekterna av attacken och hur stora skadorna blev på målen.