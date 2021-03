USA: Demokraterna förskjuter makten genom lagförslag

Vid en presskonferens den 17 mars introducerade Demokraterna i senaten den omfattande valreformen som går under namnet For the People Act, eller Federal House Resolution 1 (HR1). Förslaget går ut på att kraftigt förändra USA:s valsystem och samtidigt köra över – i praktiken avskaffa – delstaternas självbestämmande i frågor som rör deras valsystem. Det har redan röstats igenom i rep­resentanthuset där Demokraterna har majoritet.

Lagstiftningen tar sikte på att göra det lättare att rösta, förbättra ”cybersäkerheten” kring valen och reformera kampanj­finansieringen. Bland annat ökar den möjligheterna till poströstning, förlänger tidsgränserna för rösträkningen, minskar kraven på ID-handlingar för att rösta och inför automatisk registrering av väljare – precis vad Donald Trump och hans anhängare protesterade emot redan under senaste valet.