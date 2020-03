USA har nu flest smittade i världen

Kina var länge det land som sågs som allvarligast drabbat av coronaviruset SARS-CoV-2 men drakoniska metoder, inklusive att man satte över 60 miljoner människor i påtvingad karantän gjorde att man efter en tid fick ner spridningen – i alla fall enligt officiella siffror. Totalt har Kina rapporterat in 81 285 fall och ökningen har under den senaste tiden legat på under 100 nya fall om dagen, under torsdagen rapporterades det till exempel in 67 nya fall.

Nu har USA passerat bägge länderna på kort tid. Totalt har det rapporterats in 13 121 nya fall än så länge under torsdagen, vilket har gjort att den totala siffran stigit till 81 332. Det innebär att man under torsdagskvällen, svensk tid, passerade Kina som det land i världen som har flest rapporterade fall. Detta efter att man även under torsdagen passerat Italien som det näst värst drabbade landet. Italien rapporterade in 6 203 nya fall under torsdagen och nådde 80 589 fall totalt. Totalt har 1 173 personer dött i USA, en ökning med 146 nya dödsfall under torsdagen.

Svaret från delstaterna har varit att införa allt hårdare restriktioner för sina invånare. Restriktioner som gjort att hälften av befolkningen i USA fått order om att stanna hemma, rapporterar CNN. Minst 15 delstater och kommuner har beordrat över 166 miljoner människor, eller 51 procent av befolkningen, att stanna hemma. Nästa vecka skall ytterligare två delstater införa liknande restriktioner.