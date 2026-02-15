USA hävdar att EU driver en sovjetisk censurapparat

Underrättel­serapporten är sam­manställd till det amerikanska repre­sentanthusets justi­tieutskott, som är en stående kommitté i USA:s representanthus. Rapporten målar ett becksvart mörker över hur det står till med yttrandefriheten i Europa.

Det framgår att EU i ett decenni­um konspirerat med internationella tech-företag som Google, Meta, Tik­Tok, YouTube och många fler för att censurera det fria ordet och ta kon­troll över internet och sociala medier för att styra vad vi som bor i Europa ska kunna läsa, skriva och diskutera.

Under förespegling att man käm­pat mot ”hatiskt tal” eller ”desinformation” har EU-kommissionen i själva verket stoppat både spridning av sann information och diskussio­ner om allt från covid-19, till massinvandring, nationalism, konserva­tiva värderingar och transfrågor.

Enligt rapporten har EU-kommis­sionen dessutom aktivt påverkat minst åtta val i sex länder – i syfte att driva en politiskt korrekt agenda tillsammans med vänsterextrema organisationer. Målet har varit att sabotera framväxten av nationalism, EU-motstånd, motstånd mot mass­invandring och sunda konserva­tiva värderingar. EU har även aktivt strypt inkomstkällor för medier likt Nya Tider och tystat politiska opposi­tionspartier och individer, visar rap­porten.

Målar en mörk bild över yttrandefriheten i EU

Den nya rapporten, som publicera­des den 3 februari, är en mer gedi­gen och detaljerad uppföljning av en mer översiktlig rapport som kom i oktober 2025. Man pekar nu på hårda fakta, där EU-kommissionen via lagen DSA (Digital Service Act) och underställda lagar samt direkt påverkan av framför allt de största sociala medierna på internet inte bara censurerat tillgången till infor­mation, utan aktivt påverkat infor­mationsflödet i Europa och USA för att driva sin egen agenda.

I sammanfattningen av underrät­telserapporten skriver man:

”I juli 2025 publicerade utskottet en rapport som beskriver hur Euro­peiska kommissionen – EU:s verk­ställande organ – vapeniserat Digital Services Act (DSA), en lag som regle­rar yttranden på nätet, för att införa globala krav på censur av politiskt tal, humor och satir. Sedan dess har teknikföretagen, i enlighet med vår order, tillhandahållit tusentals in­terna dokument och kommunikatio­ner med Europeiska kommissionen till utskottet. Dessa dokument visar omfattningen – och framgången – av Europeiska kommissionens globala censurkampanj.”

Bland annat tar rapporten fasta på att EU-kommissionen under tio år lagt grunden för en veritabel Stasi-liknande kontrollapparat som ge­nom lagar och specifika arbetsgrup­per skapat ett snabbspår för att EU ska kunna kontrollera det fria ordet på internet – och styra det politiska samtalet enligt egna önskemål. Detta drabbar inte bara människor i Eu­ropa, utan utgör även ett angrepp på amerikaners yttrandefrihet, enligt rapporten.

”Europeiska kommissionen har, genom en omfattande tioårig an­strängning, lyckats pressa sociala medieplattformar att ändra sina glo­bala regler för innehållsmoderering, och därigenom direkt kränkt ameri­kaners tal på nätet i USA.”

”Hat” och ”desinformation” sålde in kontrollmekanismerna

EU-kommissionen har argumente­rat för den omfattande censuren med att man velat stoppa ”hat” och ”desinformation”. I praktiken har det dock snabbt kommit att inne­bära kontrollåtgärder mot i stort sett samtliga politiskt inkorrekta samtalsämnen, som massinvand­ring, islamiseringen av Europa eller covid-19 och hur olika länder hante­rade pandemin. Rapporten slår fast:

”Även om det ofta framställs som bekämpning av så kallat ’hatiskt tal’ eller ’desinformation’, arbetade Euro­peiska kommissionen för att censure­ra sann information och politiskt tal om några av de viktigaste politiska debatterna i modern historia – in­klusive COVID-19-pandemin, massinvandring och trans-frågor.”

En viktig aktör är EU Internet Fo­rum (EUIF), som skapades 2015 av EU-kommissionens generaldirekto­rat för Migration och inrikes frågor (DG HOME). Det är i sig talande att det var ansvariga för massinvand­ringen som var drivande i censuren. År 2023 författade de en ”handbok”, i själva verket ett styrdokument, som skickades direkt till företag som Google, Meta, Microsoft, TikTok, YouTube, Spotify med flera andra, med riktlinjer om vad som skulle censureras.

I ”handboken” EU Internet Forum: The Handbook of Borderline Content in Relation to Violent Extremism, vars syfte presenteras som att motverka ”våldsam extremism”, riktar man i själva verket fokus på vilket sorts material, yttranden och även skämt­bilder som EU vill att dessa företag ska stoppa, censurera, begränsa eller på andra vis motverka. Bland annat nämns:

”Populistiskt retorik”

”Anti-etablissemang/Anti-EU”

”Anti-elit”

”Politisk satir”

”Anti-migrations, anti-massinvandring, anti-invandring och islamofobiskt” material

”Anti-LGBTQI”

”Meme-subkulturer”

Det sistnämnda rör ungdomskulturella yttringar i form av me­mer, vilket är skämtbilder eller olika former av satir, ofta med politiska förtecken. Att EU aktivt gått in i och påverkat den politiska diskussionen mellan privatpersoner i Europa, men också i USA, är något som rap­porten redogör för i detalj genom att lista hur och när olika metoder in­förts och tagits i bruk, allt belagt med källor.

EU skapade eget Stasi

Bland annat genomfördes redan 2018 möten mellan EU-kommissi­onen och representanter för flera organisationer, många med vän­sterextrema kopplingar som exem­pelvis Hate Aid, ActiveWatch och tyska Jugend Schutz, samt ledare för tech-jättar som YouTube och Meta, som äger Facebook, Instagram och Whatsapp. Även TikTok, X, Twitch och många fler nämns i rapporten som delaktiga i dessa samarbeten.

Då infördes en ”Code of Practice on Disinformation”, ett regelverk för att motverka ”desinformation” som skulle fungera som ett mellansteg innan EU-kommissionen till fullo in­fört DSA-lagen och med denna bin­dande lagstiftning kunde mer direkt kontrollera informationsflödet på sociala medier.

Fakta om dessa möten kunde dras fram i ljuset genom att justitieutskottet begärde ut tusentals doku­ment och handlingar av Tech-företag rörande deras konversationer med EU-kommissionen. Allt är alltså offi­ciellt, även om EU valt att dölja det för allmänheten. I synnerhet var det utskrifter från ett möte den 20 april 2021 mellan TikTok och EU-kommis­sionens vice president Věra Jourová som var avslöjande angående det re­gelverk som dessa möten resulterade i, något som detaljerat gås igenom i den amerikanska rapporten.

EU:s censurnätverk förtycker medborgarna

När DSA-lagen skulle börja tas i bruk under 2022 uppdaterade EU-kommissionen sitt regelverk mot ”desinformation” från 2018. Enligt uppdateringen tvingades de sociala medierna att delta i en ”aktions­grupp mot desinformation” (Desin­formation Code Task Force) med sex undergrupper som vardera skulle specialisera sig på specifika desinfor­mationsämnen, som att ”kontrollera fakta”, påverka parlamentariska val och att ”stoppa inkomsterna till kon­servativa nyhetsförmedlare” som till exempel Nya Tider.

Tech-företagen konstaterar i inter­na e-brev att även om EU-kommissi­onen utåt påstått att dessa möten var ”frivilliga”, var de i själva verket allt annat än det. Google skriver till ex­empel att ”vi har inget val” i frågan om man skulle delta och att EU-kom­missionen hade kontroll över agen­dan på dessa möten samt de beslut som arbetsgrupperna fattade. Totalt genomfördes över 90 möten på de högsta nivåerna mellan EU-kom­missionen och Tech-jättarna mellan 2022 och 2024 inom ramen för Des­information Code Task Force.

Åtskilliga hundratals möten har därefter genomförts med de olika undergrupperna och Tech-jättarna i samband med allt från regeländring­ar till enskilda politiska händelser och val.

Bland annat var man från EU:s sida angelägen att kontrollera infor­mationen och diskussionerna om co­vid-19-vaccinen. Detta redan innan dessa började användas med tvång i olika EU-länder. Informationen om detta kommer från mejlkorrespon­dens mellan EU-ledare och företagen som återges i rapporten.

Höga tjänstemän inom EU-kom­missionen pressade till exempel samtliga sociala medier och plattfor­mar verksamma inom EU att ändra sina regler för innehållsmoderering med målet att ”globalt censurera” innehåll som ”ifrågasatte etablerade narrativ om viruset och vaccinet”. Detta skedde med direkt godkän­nande från EU-kommissionens ord­förande Ursula von der Leyen och vice ordförande Věra Jourová.

Bland annat utövade EU-kommis­sionen påtryckningar på YouTube, Twitter och TikTok där man krävde att plattformarna skulle censurera en amerikansk dokumentär om co­vid-19-vaccinernas ineffektivitet vid injicering av barn i USA. Ämnet var synnerligen hett efter att det visat sig att barn sällan drabbades av svår covid-19, men samtidigt allt för ofta dödades av sprutorna.

När företagen inte censurerat direkt fick de brev med krav på att förklara varför de inte följt EU-kom­missionens önskemål. Enligt den amerikanska rapporten ses det som ett påverkansförsök från EU riktat direkt mot amerikaner, som trots allt var den främsta målgruppen för do­kumentären.

Krisgrupp mot ”desinformation” – EU-kommissionens Stasi

Denna form av kontroll förstärktes sedan genom möten mellan Tech-företagen och en undergrupp till aktionsgruppen mot desinformation som kallades ”Crisis Response Sub­group”. Över hundra sådana möten ska ha hållits.

Vid dessa möten gjordes uppda­teringar i regelverket och vad EU krävde skulle censureras. Dokument som rapportförfattarna kommit över visar att EU var särskilt angeläget om att censurera bland annat diskussio­ner och inlägg om covid-19-vaccinen men även om kriget i Ukraina om dessa ansågs ”pro-ryska” eller visade på negativa nyheter för den ukrain­ska sidan.

Enorma böter hotade Tech-jättarna

De sociala mediejättarna och platt­formarna har under lång tid själv­mant censurerat inlägg och diskus­sioner. Det är allmänt känt att Google tillrättalägger sökresultat så att till exempel ”amerikanska uppfinnare” främst visar svarta, och att Facebook skuggbannar konservativa röster för att minska deras räckvidd. Detta gör man även i USA, där det finns om­fattande yttrandefrihet och ingen statlig aktör tvingar på Tech-jättarna någon sådan agenda. För EU var det dock inte tillräckligt.

Enligt DSA-lagen, som infördes oktober 2022, måste företag som har sociala medier eller medier i EU följa regler om ”desinformation”, annars riskerar de massiva böter på upp till sex procent av deras globala intäk­ter och kan potentiellt helt förbju­das från att vara verksamma på den europeiska marknaden. Den ame­rikanska rapporten konstaterar att Tech-företagen valde att böja sig för EU och att man sedan dess kontinu­erligt uppdaterar sina interna regler för moderering av tal, text, bild och rörliga bilder för att följa efter EU:s allt striktare yttrandefrihetsfientliga hållning och skiftande fokus.

DSA är samtidigt så vagt skriven, och straffen så kännbara för Tech-jättarna, att många valde att vara på den säkra sidan och förbjuda ännu mer än vad EU uttryckligen begärde. Bland annat införde TikTok i mars 2024 en lång lista med nya regler där deras användare inte längre skulle få skriva eller diskutera ämnen som kunde anses vara ”marginaliserande uttryck och beteenden” som ”indi­rekt förlöjligar skyddade grupper eller normaliserar att de inte särbe­handlas”.

Inlägg som på något sätt kritiserade val inom EU, till exempel att man inte anser att ett ”valresultat var demokratiskt” eller ”uppmanar till motstånd” mot sådana illegitima val, skulle plockas bort. På samma vis skulle EU-kommissionen själv få bestämma vad som ansågs vara information som presenteras ”utan korrekt kontext”, och spridandet av sådan information skulle motverkas av TikTok genom att den raderades så fort man hittade den.

Hotar förespråkare av yttrandefrihet

EU-kommissionens kontrollbehov sträcker sig dock mycket längre än så, vilket blev tydligt i augusti 2024 när EU-kommissionären Thierry Bre­ton i ett personligt brev hotade Elon Musk, ägare av den sociala mediejät­ten X, inför dennes planerade direkt­sända intervju med den dåvarande presidentkandidaten Donald Trump.

Breton sade att kommissionen kan komma att använda ”tillfälliga åtgär­der” för att ”skydda EU-medborgare från allvarlig skada” om sändningen bryter mot EU:s lag om digitala tjäns­ter – vilket underförstått antydde att intervjun kunde komma att tas bort från internet i EU om den skulle innehålla något som EU-kommissio­nen anser är politiskt inkorrekt.

I brevet formulerar EU-kommissi­onären hotet så här:

”Vi övervakar de potentiella risker­na i EU i samband med spridning av innehåll som kan uppmana till våld, hat och rasism i samband med större politiska – eller samhälleliga – händel­ser runt om i världen, inklusive debat­ter och intervjuer i samband med val.”

Vidare visar det sig att dåvarande vice ordförande för EU-kommissio­nen, Věra Jourová, även besökte USA i maj 2024 för att träffa TikToks VD Shou Chew och andra chefer inom företaget för att diskutera förbere­delser inför de kommande valen. När TikTok frågade om det rörde EU-relaterade frågor eller om hon var där för att diskutera ”både EU- och USA-valförberedelser”, klargjorde hon i ett e-brev att hon ville disku­tera båda två. År 2024 höll USA pre­sidentval och i Europa var det val till EU-parlamentet, samt president- el­ler parlamentsval i sju EU-länder.

Detta och många andra händelser anses enligt rapporten vara tydliga tecken på att EU-kommissionen blan­dar sig i demokratiska val, inte bara i Europa utan också i USA, på sätt som kan tyckas minst sagt problematiska.

Valpåverkan genom kontroll av sociala medier

Rapporten konstaterar vidare att EU-kommissionen genom ett nätverk av statligt godkända vänsterpolitiska ”faktagranskare” kunnat stämpla politiska åsikter, nyheter och infor­mation som ”desinformation” och därmed fått dessa raderade eller begränsat deras spridningsgrad via skuggbanning. Detta har varit en del av ett styrdokument för DSA som specifikt rör EU:s påverkan på demo­kratiska val inom EU, det så kallade DSA Election Guidelines som inför­des 2023.

EU-kommissionen införde till exempel snabbkanaler för vänster­extrema organisationer och andra former av icke-statliga tredjepartsorganisationer för att dessa skulle kunna prioritera censurkrav som nästan uteslutande riktade sig mot oppositionella nationalistpartier. Detta fick ett enormt genomslag.

TikTok rapporterade till exempel till EU-kommissionen att man inför EU-valet i Slovakien 2023 censure­rat mer än 45 000 fall av ”felaktig information” som politiska texter och uttalanden gällande ämnen som invandring, klimatförändring och LGBTQ. Även uttalanden som ansågs ”sprida hat” censurerades. Samt det man kallar ”riktad felaktig könsbenämning”, det vill säga när en bio­logisk man kallas för man när denne påstår sig vara kvinna.

Det rör specifikt uttalanden som:

”Det finns bara två kön”

”Barn kan inte vara trans”

”Vi måste stoppa sexualiseringen av barn”

”Jag tycker att LGBTQI-ideologi, könsideologi, transideologi är hot mot Slovakien, precis som korrup­tion”

Enligt lagstiftningen i Slovakien är inget av uttalandena hatbrott eller brottsligt, men EU-kommissionen an­såg ändå att det var viktigt att TikTok och andra sociala medier censure­rade detta och andra sådana tanke­gångar inför valet.

Utöver de generella direktiven har EU-kommissionen en egen över­vakning av vad som skrivs på nätet. Bland annat lämnade man in en lis­ta med 63 ”problematiska konton” på Slovakiska TikTok som de ville få censurerade. Dessa konton hade mellan 1 000 och 120 000 följare och noterades vara inriktade på slova­kisk politik – med etablissemangskri­tiska åsikter eller konservativa och nationalistiska åsikter. Bland annat nämns konton som ”intensifierar misstron mot institutioner” eller som ”sprider desinformation om migranter”, ”talar om en invasion av invandrare” men även konton hos individer som planerar att själva lan­sera politiska partier.

TikTok censurerade flera av kon­tona och tog även bort 19 på direkt anmodan från EU-kommissionen, varav 16 inte bröt mot TikToks egna regler. Varje dag inför valet skickade EU nya krav på censur mot politiska konton som var emot massinvand­ring eller homolobbyn eller som var vaccinkritiska.

Efter valet kallade EU-kommissio­nen Tech-jättarna till sig igen för att rapportera om ”åtgärder som de vid­tagit för att motverka” påstådd ”des­information” under valrörelsen.

Detta exempel visar alltså bara en av alla medieplattformar och ett kon­kret val. Sammantaget censurerades oräkneliga inlägg och konton för att på ett systematiskt sätt påverka val enligt EU-kommissionens önskemål. Detta har dessutom dolts för allmän­heten och har bara lyfts fram av al­ternativmedia och nu bekräftas av den amerikanska rapporten.