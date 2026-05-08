Ett UAP som fångdes på film när det rörde sig över marken i hög hastighet, samt ett spår av luftturbulens efter objektet som observerades av amerikanska militären någonstans i Mellanöstern.

USA offentliggör tidigare hemligstämplade ”UFO-filer”

  , 23:19
Under fredagen släppte USA ett stort antal hemligstämplade filmer, bilder och dokument kring UAP, det som tidigare kallades UFO. Bland dokumenten finns filmer som visar fysiska objekt som följs av militära kameror när de utför manövrar bortom vår nuvarande teknologi. Även äldre dokument från NASA har släppts som visar anmärkningsvärda bilder av ett stort antal oförklarliga ljusfenomen som verkar ha observerat astronauterna under Apollo-uppdragen.

På order av den amerikanske presidenten Donald Trump har det amerikanska krigsdepartementet inlett arbetet med att offentliggöra och släppa tidigare hemligstämplade filer, samt bilder och filmer från amerikanska myndigheter gällande UAP, det som tidigare kallades för UFO.

Bland materialet återfinns ett stort antal bilder och filmklipp som aldrig tidigare visats, men samtidigt ny information gällande ett par tidigare kända händelser som involverar dessa objekt.

Tidigare hemligstämplad bild från NASA från månlandningen under Apollo 17-uppdraget som visar tre lysande objekt i formation som rörde sig i bakgrunden.

 

”Dessa filer, dolda bakom sekretessbelagda uppgifter, har länge gett näring åt berättigade spekulationer – och det är dags att det amerikanska folket får se det själva”, sade krigsminister Pete Hegseth i ett uttalande.

Materialet är bara toppen på ett isberg, men skapar en större helhetsbild än tidigare läckt eller släppt information som de senaste åren har kommit från officiella amerikanska myndigheter – inklusive åtskilliga filmklipp som tagits med avancerade militärkameror och som visar fysiska objekt vars förmågor vida överstiger någon känd jordisk teknologi.

Officiellt från amerikanska staten – UFO/UAP är på riktigt

På fredagen släppte det amerikanska krigsdepartementet en första omgång av tidigare hemligstämplade ”UFO-filer”, rörande UAP, en förkortning för ”Unidentified Aerial Phenomena” eller ”Oidentifierade luftfenomen” på svenska.

Bild på ett UAP över västra USA, september 2025 – taget av en drönare med infraröd kamera för FBI:s räkning. Objekten, som delade på sig, är svarta av värme mot omgivningen i IR kameran

 

Dessa filer har sammanställts av ett flertal amerikanska myndigheter tack vare en presidentorder från Donald Trump. Detta allt i ett led för att visa större transparens gentemot folket och väljarna kring ett ämne som länge intresserat allmänheten, enligt Trump själv.

”Baserat på det enorma intresse som visats kommer jag att instruera krigsministern samt övriga berörda departement och myndigheter att inleda processen med att identifiera och offentliggöra statliga filer som rör främmande och utomjordiskt liv, oidentifierade luftburna fenomen (UAP), oidentifierade flygande objekt (UFO) samt all annan information kopplad till dessa mycket komplexa, men extremt intressanta och viktiga frågor. GUD VÄLSIGNE AMERIKA!” skrev Trump på sin sociala media Truth Social under fredagen.

Bild på ett annat UAP över västra USA, december 2025.

 

I en första omgång har 162 dokument offentliggjorts på den för ändamålet skapade hemsidan WAR.GOV/UFO, av åtskilliga tusentals som samlats in under decennier.

Flera av bilderna och filmerna är tagna av FBI, amerikansk militär, kust- och gränsbevakning men även äldre material från NASA som tidigare varit hemligstämplat.

Bilder från månlandningar visar stort antal UAP

En del rör äldre material, till exempel från Apollo 12, men även Apollo 17-uppdragen och månlandningarna från 1969 och 1972, då ett flertal lysande objekt av olika former fotograferades när de verkade observera månlandningen.

Exempel på ett av dokumenten som tidigare varit hemligstämplat rör intervjuer med astronauter om flera UAP de sett och detaljerna kring dessa. Källa: war.gov

 

Flera av objekten sågs även av astronauterna ombord, vars kommunikationsloggar tidigare varit kända, men nu sätts i ett nytt ljus då bilderna på objekten de såg aldrig förr setts av allmänheten.

– Nu har vi några väldigt ljusa partiklar eller fragment eller något som glider förbi medan vi manövrerar, sade en av astronauterna till kontrollcentret på jorden, enligt de släppta dokumenten.

– Det är ett helt gäng stora sådana i mitt fönster där nere. Bara ljusa. Det ser ut som fjärde juli i Rons fönster, sade en annan av astronauterna och hänvisar till det amerikanska nationaldagsfirandet då man traditionsenligt skjuter upp mycket raketer.

Den förste astronauten svarar den andre:

– Ja. Nu kan man se formen på några av dem. De är väldigt ojämna, vinklade fragment som snurrar.

Det har spekulerats i att det kanske var färgflagor som astronauterna såg, men enligt dem själva var det minst sagt ”vilda gissningar” för saker de inte kunde förklara.

Under Apollo 12-uppdraget till månen observades inte bara ett, utan ett stort antal olika UAP:er samtidigt, men bilderna hemligstämplades av NASA. Källa: war.gov

 

  , 23:19

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Karl Björkman

maj 8, 2026

Hälsa

