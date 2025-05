USA stänger ner ett högsäkerhetslaboratorium efter ”allvarlig biosäkerhetsincident”

Laboratoriet, som ligger vid Fort Detrick Military Base och lyder under National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), är specialiserat på forskning om dödliga infektionssjukdomar som SARS-CoV-2, Ebola, lassafeber och östlig hästencefalit. Detta arbete, som utförs i laboratoriet med biosäkerhetsnivå 4 (BSL-4), kräver strikta protokoll för att garantera forskarnas och allmänhetens säkerhet.

Enligt den information som avslöjats av Bhattacharya härrörde incidenten som ledde till avstängningen från en personlig dispyt mellan två forskare. En entreprenör för laboratoriet påstås avsiktligt ha borrat ett hål i en bioinneslutningsdräkt, en viktig personlig skyddsutrustning (PPE) som forskare måste bära när de hanterar farliga patogener. Detta sabotage kunde ha lett till en labbläcka, vilket inte bara hotade forskare utan också potentiellt allmänheten.

En pågående utredning har avslöjat ett bredare problem: en bristfällig säkerhetskultur inom laboratoriet, ett problem som Bhattacharya säger kan spåras tillbaka till Biden-administrationen. ”Så snart jag blev medveten om denna incident beordrade jag omedelbart att all verksamhet skulle stängas ner och att alla farliga patogener skulle säkras, i samförstånd med hälsominister Robert F. Kennedy Jr.”, sade NIH-chefen.

Two weeks ago, I ordered all work to halt at a high biosecurity risk @nih lab located in Frederick, MD. I did this because of a serious incident involving biosafety that had occurred in early March, but which did not cross my desk until weeks later.

