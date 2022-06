All statistik har sedan starten av pandemin visat att den grupp som klarat sig bäst vid infektion är barn, en grupp där de få dödsfallen som konstaterats oftast varit kopplade till redan svårt sjuka. Det kan därför verka märkligt att USA:s smittskyddsmyndighet Centers for Disease Control and Prevention (CDC) nu rekommenderar barn så unga som sex månader att vaccineras mot Covid-19. Ändå är det vad som sker med den amerikanske presidenten Joe Bidens välsignelse.

Artikeln fortsätter Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa. Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här. Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia. Användarnamn eller e-postadress Lösenord Kom ihåg mig Logga in Glömt ditt lösenord? Problem att logga in?