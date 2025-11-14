USA terrorklassar europeiska AFA-grupper – EU-parlamentariker riskerar sanktioner

I ett pressmeddelande på amerikanska utrikesdepartementets hemsida kan man läsa om den senaste åtgärden i Vita husets kamp mot den internationella våldsvänstern. Enligt pressmeddelandet har fyra europeiska AFA-celler klassats som så kallade SDGT:er (Specially Designated Global Terrorists), vilket är samma klassning som under president Joe Biden drabbade Nordiska motståndsrörelsen (NMR).

Klassningen kommer bara månader efter att president Donald Trump utfärdat en exekutiv presidentorder som pekade ut Antifa som en ”inhemsk terroristorganisation”. Agerandet väckte en del frågor och anklagades för att vara tandlöst då USA saknar en formell lista för inhemska terroristorganisationer. Under ett möte i Vita huset med alternativmediejournalister som granskar Antifa lyftes frågan om att klassa Antifa som en global terrorrörelse, vilket flera av administrationens medlemmar tyckte var en bra idé då Antifa både opererar och finansieras internationellt.

Hammarvåldet och terroristen i Bryssel

En av grupperna som nu klassas som globala terroristorganisationer är Antifa Ost i Tyskland, även kända som ”Hammarligan” (Hammerbande) efter deras förkärlek till att använda hammare för att misshandla sina offer. Gruppen blev ökänd efter att dess internationellt efterlyste ledare Johann ”Gucci” Guntermann lyckades ta sig in i Ungern och [leda] en serie blodiga attacker mot ett flertal oskyldiga ungrare som valdes ut för att de bar ”militärliknande kläder”.

Gucci kunde identifieras efter att en grupp specialister analyserat övervakningsbilder av attackerna. Han greps förra året i Leipzig efter att ha varit på flykt undan rättvisan sedan 2019 efter att ha genomfört flera våldsdåd som chockade Tyskland genom sin brutalitet. Flera av brotten som han misstänks för följde samma modus operandi: Antifascisterna hade klätt ut sig till poliser för att få tillgång till sina offers hem, för att sedan tortera hela familjer – vid ett tillfälle även en gravid kvinna.

Hammarligan har under många år letts av Gucci tillsammans med hans dåvarande flickvän Lina Engel – i Tyskland även känd som ”den röda hämnaren” – som 2023 dömdes till fem år och tre månaders fängelse. Rättegången mot Gucci planerades ursprungligen till den 4 november i år, men har senare skjutits upp.

En av dem som greps efter Hammarligans blodiga attacker i Budapest var den italienska antifascisten Ilaria Salis. Året därpå sattes hon upp på den italienska vänsteralliansen AVS valsedel till EU-parlamentet – med det uttalade syftet att få henne vald och därigenom ge henne parlamentarisk immunitet, vilket tvingade ungerska myndigheter att frige henne. Europaparlamentet har därefter avslagit Ungerns begäran om att häva hennes immunitet, trots att hon åtalats för tre fall av försök till grov misshandel med livsfarligt våld inom ramen för en kriminell organisation.

Utöver processen i EU riskerar Ilaria Salis även amerikanska sanktioner. Om det amerikanska finansdepartementet Office of Foreign Assets Control (OFAC) bedömer att hon är medlem i Hammarligan/Antifa Ost kan hon personligen komma att klassas som SDGT (”särskilt utpekad global terrorist”). En sådan klassning innebär att hennes eventuella tillgångar i USA fryses och att europeiska banker, som är beroende av det amerikanska finanssystemet, tvingas stänga ned hennes konton för att inte bryta mot OFAC-regler. I praktiken skulle hon därmed stängas av från det globala finansiella systemet, på samma sätt som tre NMR-ledare blev 2024.

Hammarligan har dessutom täta band med AFA-grupper i andra länder, inklusive AFA i Sverige som vid flera tillfällen manifesterat stöd för den tyska systerorganisationen och krävt att den dömda terroristen Lina Engel friges.

Brevbomber och stadsgerillor

Förutom Antifa Ost/Hammarligan har även två grekiska extremvänstergrupper tagits upp på SDGT-listan: Väpnad proletär rättvisa (Armed Proletarian Justice) och Revolutionärt klassjälvförsvar (Revolutionary Class Self-Defense). Båda beskrivs som stadsgerillagrupper som utfört bombdåd mot bland annat polisstationer och myndighetsbyggnader och som i högre grad fokuserar på systemhotande verksamhet än på den förföljelse av oliktänkande som AFA gjort sig ökänt för.

Det gäller även den fjärde gruppen, italienska Informella anarkistfederationen/Internationella revolutionära fronten (FAI/FRI), som varit aktiv sedan början av 2000-talet. FAI/FRI har gjort sig känd för brevbomber och rörbomber riktade mot EU-institutioner, företag, banker och diplomatiska beskickningar i Italien, framför allt under 2010-talet.

2012 öppnade maskerade personer eld mot en chef för det italienska kärnteknikföretaget Ansaldo Nucleare, och han skadades svårt i ett attentat som kopplats till FAI. Men i övrigt har gruppen framför allt orsakat materiell och symbolisk skada snarare än de brutala tortyrmisshandelsfall som förknippas med Hammarligan i Tyskland.

I pressmeddelandet beskriver USA:s utrikesdepartement FAI/FRI som en ”militant anarkistgrupp som främst opererar i Italien” och som ”tagit på sig hot om våld, bomber och brevbomber mot politiska och ekonomiska institutioner”. De två grekiska grupperna beskrivs som ”anarkistiska” och ”antikapitalistiska” och uppges ha riktat in sig på ”finansiella strukturer” och ”statsförtryck”.

Beskrivs som ”vänsternätverk” som håller ”fredliga protester”

Precis som när Antifa tidigare pekats ut som inhemsk terrorrörelse lyser skepsisen tydligt igenom i delar av internationell rapportering om den senaste utvecklingen. Nyhetsbyrån AP rubricerar beslutet som att ”fyra vänsternätverk i Europa” terrorlistas och beskriver Trumps agerande som att han ”slår ned på vänsteranhängare” (”crack down on leftists”). AP framhåller även att grupperna saknar verksamhet i USA och påstår att betydligt fler terrordåd i landet utförs av den så kallade extremhögern än av vänsterextrema aktörer.

I Al Jazeera skildras terrorklassningen som riktad mot grupper med koppling till ”den löst sammansatta vänsterrörelsen känd som ’Antifa’”. Man hänvisar till experter som beskriver Antifa som ”en bred politisk och protestinriktad rörelse” utan ”enande ledare”, och som i första hand står för ”en samling principer” snarare än organiserad verksamhet. Al Jazeera betonar dessutom att ”många Antifa-protester är fredliga”.

Vidare låter Al Jazeera historieprofessorn Mark Bray – mer känd som ”Dr. Antifa” och författare till Antifa: The Anti-Fascist Handbook – kommentera klassningen. Bray hävdar att Trump medvetet vilseleder allmänheten om Antifas natur.

— Han försöker sprida den vanliga högerkonspirationsteorin att det finns skumma finansiärer som George Soros som drar i trådarna bakom allt vänstern gör, säger Bray.

— I verkligheten har Antifa-grupper inga stora budgetar alls, och det de har är i princip insamlat av allmänheten eller kommer från medlemmarna själva. Det går mest till att betala borgen, faktiskt.

Bray donerade själv hälften av intäkterna från sin Antifa-handbok till rättsliga kostnader för gripna vänsterextremister. Han lämnade nyligen USA tillsammans med sin familj efter att hans position vid Rutgers universitet ifrågasatts i det förändrade politiska klimatet, och sedan hans hemadress spridits online – en skrämselmetod som ofta kopplas till just Antifas metoder.

Men enligt USA:s utrikesdepartement råder det inga tvivel om vare sig hotbilden eller nödvändigheten att agera.

”Anarkistiska militanter har fört terrorkampanjer i USA och Europa och konspirerat för att undergräva den västerländska civilisationens grundvalar genom sina brutala attacker”, skriver USA:s utrikesdepartement i ett uttalande.