USA: Vi tar över Venezuela – för dess olja

Venezuelas president Nicolás Maduro och hans fru, Cilia Flores, har kidnappats av amerikanska elitstyrkor natten till lördagen lokal tid i en militäroperation utan dess like i modern tid. Maduro och Flores ska enligt uppgifter ställas inför domstol i USA för drog- och vapenrelaterade terroristbrott.

”USA har framgångsrikt genomfört ett storskaligt angrepp mot Venezuela och dess ledare, president Nicolás Maduro, som tillsammans med sin hustru har tillfångatagits och förts ut ur landet”, skrev Donald Trump på sociala medier.

Operationen följer en längre tids ökade konflikter mellan USA och Venezuela som har omfattande geopolitiska bakgrunder men som från USA:s sida beskrivs som ett led i kriget mot knarksmuggling till USA.

Under lördagen berättade den amerikanske presidenten Donald Trump om militäroperationen under en pressträff. Där förklarade han även att USA kommer ta över och styra Venezuela – och att man gör det för att ta över landets gigantiska oljetillgångar.

”USA kommer att styra landet, till dess att makten kan överlämnas på ett lagligt vis. Vi kommer inte riskera att någon annan tar över. Vi kommer stanna tills att en ordentlig maktöverlämning kan ske.”

Trump sade flera gånger under pressträffen att Venezuela stulit ”amerikansk olja” från USA och att man nu ”tagit tillbaka det som tillhör USA” samt förklarade att amerikanska oljebolag nu kommer få fria händer, vilket kommer generera ofantliga summor pengar – till ”Venezuelas folk”.

Bomber föll – elitstyrkor kidnappade presidenten

Det var strax före klockan två på natten till lördagen lokal tid i Venezuela som ljudet av bomber hördes i huvudstaden Caracas. Stora pelare av eld och rök syntes från flera platser, bland annat militärbasen Fort Tiuana och flygplatsen La Carlota, samtidigt som svartmålade amerikanska stridshelikoptrar flög på låg höjd in mot huvudstaden. Elektriciteten slogs ut och staden mörklades samtidigt som luftförsvar samt radarstationer enligt obekräftade uppgifter ska ha slagits ut.

Allt var en amerikansk militäroperation med namnet ”Absolute Resolve” med syfte att avsätta socialistpresidenten Nicolás Maduro. Efter en omfattande övervakningsinsats med spioner och andra former av övervakning kunde hans vardag och rörelsemönster, trots att han aldrig sov på samma plats två nätter i sträck, kartläggas.

Totalt ska över 150 stridsflyg och stridshelikoptrar ha använts under militäroperationen men till skillnad från liknande operationer var inte målet att döda Maduro – i stället blev han tillfångatagen och fördes ut ur Venezuela och är nu på väg till USA. Det ska enligt uppgifter i amerikanska medier ha varit det beryktade elitförbandet Delta Force som tog sig in i Venezuela och grep Maduro i ett välbevakat och centralt område i Caracas. Under attacken ska eldgivning skett från båda sidor, men inga amerikanska soldater ska ha dödats eller skadats. Det är oklart hur många som dödats på Venezuelas sida. Bilder har släppts som visar den tillfångatagne presidenten, behandlad som en terrorist med handfängsel och ögonbindel.

”USA har framgångsrikt genomfört ett storskaligt angrepp mot Venezuela och dess ledare, president Nicolás Maduro, som tillsammans med sin hustru har tillfångatagits och förts ut ur landet”, skrev Donald Trump i ett inlägg på sociala medier runt 05.00 lokal tid.

Pressträff – Trump hyllar militäroperationen

Under en pressträff under lördagen berättade Donald Trump om hur man genomfört ett flertal liknande militära operationer mot sina fiender.

”Ingen annan nation kan uppnå det USA uppnått, inte på så kort tid. Inte någonsin”, sade han vidare.

Trump kommenterade att Maduro var ”beredd och beväpnad” men att de inte hade en chans mot det amerikanska övertaget. Han ska enligt uppgifter ha försökt fly till ett säkert rum med en tung säkerhetsdörr, men lyckades inte stänga den innan han kunde gripas. Inga amerikanska soldater ska ha dödats och ingen utrustning förlorades heller i attacken, enligt Trump som hyllade den amerikanska militärens teknik och kapacitet som han menar är utan dess like i resten av världen.

Under pressträffen sade Trump att han inte meddelat den amerikanska kongressen eftersom de ”läcker information” vilket han menar skulle ha riskerat operationen. I stället valde han att agera i enlighet med sin presidentmakt och utan att förklara officiellt krig kunde han därför ”gripa en internationellt efterlyst brottsling.”

Attacken mot Venezuela och gripandet av Maduro skulle enligt Trump vara för att stoppa inflödet av droger till USA.

Åtalas i amerikansk domstol – för terrorism och narkotikabrott

Både Maduro och hans fru har åtalats i Southern District of New York för de något ovanliga brotten, i alla fall för en statschef, ”konspiration till narkoterrorism”, ”konspiration för import av kokain” samt ”grova vapenbrott” i form av ”innehav av automatvapen” – brott riktade mot USA.

USA:s justitieminister Pam Bondi kommenterar kidnappningen och det väckta åtalet i ett officiellt uttalande på X:

”Nicolás Maduro och hans hustru, Cilia Flores, har åtalats i Southern District of New York. Nicolás Maduro har åtalats för konspiration till narkoterrorism, konspiration till kokainimport, innehav av kulsprutevapen och destruktiva anordningar samt konspiration till innehav av kulsprutevapen och destruktiva anordningar riktade mot USA. De kommer snart att möta den fulla kraften i amerikansk rättvisa på amerikansk mark i amerikansk domstol.”