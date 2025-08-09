USA vill förhandla bort stora delar av Ukraina – till Ryssland

Bakom kulisserna pågår ett intensivt diplomatiskt arbete från USA:s sida för att skapa en öppning till fred mellan Ryssland och Ukraina, men kostnaderna för Ukraina väntas bli höga och innebär att stora delar av landet tillfaller Ryssland.

Den amerikanska presidenten Donald Trump sägs vara beredd till att verka för stora eftergifter till Rysslands favör för att få slut på kriget. Enligt tidningen Bloombergs källor framkommer snarlika uppgifter som polska Onet rapporterade om under gårdagen gällande de pågående trevande fredsförhandlingarna mellan USA, Ukraina och Ryssland.

Om dessa stämmer innebär det att Ukraina ska förmås ge upp motsvarande cirka 20 procent av sin landyta till Ryssland mot en vapenvila som kanske kan leda till fred. Samtidigt skulle ett sådant förslag, om det går igenom, innebära att USA säkerställer tillgången till ofantliga mineralrikedomar som annars riskerar att falla under rysk kontroll.

Ryssland vinner landområden enligt förslaget

Om uppgifterna stämmer arbetar USA för att Ukraina ska avsäga sig sitt anspråk på hela östra Donbas-området, Krim-halvön samt att frontlinjerna i områdena Cherson och Zaporizjzja ska frysas. Det kommer i realiteten förvandla dem till en sorts buffertzon och innebär att stora delar av Ukraina tillfaller Ryssland. I nuläget innebär det att Ryssland skulle erövra nästan 20 procent av Ukrainas landområden, eller runt 114 000 kvadratkilometer.

I gengäld kommer de kvarvarande västra delarna av Ukraina eventuellt längre fram ges möjlighet att ingå i Nato, något som Ryssland starkt vänder sig emot. Båda sidor ska samtidigt inleda ett eldupphör. USA kommer dock fortsätta leverera vapen och militär utrustning till Ukraina under ett sådant vapenstillestånd, vilket Putin tidigare vänt sig emot. De resursrika områdena i östra Ukraina, främst i Donbas-regionen, som sägs ha gigantiska mineralfyndigheter värda tusentals miljarder kronor, skulle då fortfarande hamna under ukrainsk kontroll. USA har tidigare krävt exklusiva rättigheter att bryta dessa mineralfyndigheter för att ge fortsatt militär hjälp till Ukraina, något Nya Tider rapporterat om.

Bloombergs och Onets uppgifters trovärdighet stärktes sedan under fredagen av Polens premiärminister Donald Tusk som under en presskonferens sade att han talat med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

”Det finns vissa signaler, och vi har också en intuition, att kanske en frysning av konflikten – jag vill inte säga ett slut, men en frysning av konflikten – är närmare än den är avlägsen”, sade han.