USA:s hemliga UFO-program avslöjat

Den amerikanska kongressen har under de senaste två åren hållit två uppmärksammade förhör med vittnen och visselblåsare gällande den ökande mängden verifierbara kontakter med UAP, det som tidigare kallades för UFO, och den amerikanska militärens försök att dölja och hemlighålla potentiellt världsförändrande uppgifter om dessa fenomen.

Det senaste av dessa hölls 13 november och gav allmänheten avslöjanden från flera visselblåsare med unika insikter i den amerikanska militärens djupaste hemligheter och högt uppsatta roller inom det amerikanska försvaret, NASA, och även underrättelseorgan.

Det största av avslöjandena som kom under kongressförhören var publiceringen av ett 11 sidor långt dokument med information rörande ett hemligt program med kodnamnet Immaculate Constellation som samlar in högupplösta bilder, filmklipp och annan information från de olika grenarna av den amerikanska militären – i syfte att hitta, hämta in och slutligen återskapa utomjordisk teknologi.

UFO/UAP-frågan tas allt mer seriöst

UFO-frågan har länge varit något som intresserat människor, men samtidigt har frågan varit starkt stigmatiserad så till den grad att ingen seriös media eller politiker vågat ta i den med tång. Det är något som har ändrats på senare tid. När New York Times publicerade en artikel, 2017 om ett hemligt amerikanskt program för att samla in information om UFO:n blev det ett startskott på en utveckling som förändrat bilden – inte bara i allmänhetens ögon, utan även hos politiker.

Tillsammans med vittnesuppgifter kunde man för första gången visa filmer tagna av den amerikanska flottan när de följer flygande objekt som tycktes bryta mot fysikens lagar och uppvisa extremt avancerad teknologi. Det här var inte de sedvanliga suddiga bilderna som tagits med mobilkameror utan avancerad amerikansk militärteknologi som efter vissa besvär kunde ”låsa” på dessa objekt. Allt understött av vittnesmål från erfarna piloter som observerade händelserna.

Det ledde i sin tur till fler avslöjanden och visselblåsare som inte bara ville få allmänheten, utan även bredare lager av den amerikanska militären och politiska ledarskapet, att förstå vidden av de många hundratals dokumenterade fallen av UAP:er, det som tidigare kallades för UFO:n.

Visselblåsare i kongressförhör avslöjar djupa hemligheter

På så vis var kongressförhören den 13 november om UAP en uppföljning av de första genomförda kongressförhören i juli 2023. Då vittnade visselblåsaren David Grusch och vittnena Ryan Graves och David Fravor, samtliga högt dekorerade och uppsatta inom det amerikanska försvaret, under ed. Inte bara om dokumenterade incidenter med kontakt med UAP utan även de hemligstämplade amerikanska program för att både försöka återskapa teknologi man kommit över samt undanhålla information om detta till allmänheten.

Under uppföljningsförhören den 13 november presenterades fyra nya vittnen och visselblåsare i samma ådra.

En av dessa var huvudvittnet Luis Elizondo som efter en längre tid inom den militära underrättelsesfären fick en ledarroll i vad som då kallades för Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP). AATIP skapades 2007 av det amerikanska försvarsdepartementet med målet att sammanställa information om långtgående främmande luftburna hotbilder mot USA. Det har sedan dess ombildats flera gånger och den nuvarande organisationen går under namnet All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO). Han representerade en av de högst uppsatta visselblåsare som trätt fram under senare tid och hans utsagor i ämnet gjorde klart att frågan inte längre enkelt kan viftas bort som konspirationsteorier.

”Låt mig vara tydlig: UAP är verkliga. Avancerade teknologier som inte är tillverkade av vår eller någon annan stat övervakar hemliga militära baser runt omkring planeten. Vidare, USA har i sin ägo UAP-teknologier, något även en del av våra fiender har”, inledde Elizondo i sitt öppningsuttalande inför kongressförhöret.

Elizondo blev direkt utfrågad av Jared Moskowitz, kongressledamot från Florida, om den tystnadsplikt han skrivit under som förhindrar honom att tala om specifika detaljer av det hemligstämplade arbete och information han fått tillgång till under sin tid vid AATIP. Dokumentet förbjuder bland annat Elizondo att tala specifikt om detaljer kring ”hämtningen av kraschade objekt” vilket Moskowitz skämtsamt anmärkte på med referensen till filmen Fight Club, ”Man kan inte tala om Fight Club om det inte finns en Fight Club. Men du förbjuds alltså specifikt direkt tala om hämtade kraschade objekt?” Till vilket Elizondo svarade ja.

Ett filmklipp taget 2018 från en amerikansk bas i Irak visar hur ett UAP fångas på bild med en IR-kamera och passerar över militärbasen i två minuter. Soldater från basen har även berättat om hur de ofta observerade ”spöket” som de internt började kalla det för när det rörde sig i och kring området.

Elizondo fick även direkta frågor under utfrågningen gällande vilket försvarsföretag som var delaktiga i ett tidigare hemligstämplat program med kodnamnet Kona Blue, som blev offentligt förra året. Programmet hade långtgående planer, inklusive en flerårig budget och personalbehov för att samla in och återskapa utomjordisk teknologi. Programmet avslutades i 2012 av försvarsministeriet och dess existens förnekades under lång tid.

Först i februari 2024 godkände USA:s inrikessäkerhetsdepartement att ta bort hemligstämplingen, något som ses som en direkt följd av kongressförhören och visselblåsarna som driver på för ökad öppenhet och tillgång till hemligstämplad information om UAP. Stora delar av det numera offentliga dokumentet är dock fortfarande censurerat.