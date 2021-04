USA:s ”miljövänlige” transportminister hånas för misslyckad mediekupp

Buttigieg, som är transportminister i USA, har propagerat för cykling som ett miljövänligt transportsätt. Därför ”cyklade” han till Vita huset för ett regeringsmöte förra torsdagen. Det verkade som om politikern hade cyklat in från sitt kontor på transportdepartementet fem kilometer bort.

Men läckta bilder visade senare hur Buttigiegs livvakter lastar av en cykel från en SUV bara några kvarter bort från Vita huset

Caught in the act.https://t.co/Dzb89u0P5O — Dinesh D'Souza (@DineshDSouza) April 2, 2021

”Pete Buttigiegs hund- och ponnyshow”, ironiserade en person på Twitter.

”Använd en bepansrad Suburban för att ta med en cykel nära destinationen. Lossa den och cykla in med en säkerhetsdetalj i släptåg och låtsas spara energi.”