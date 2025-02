USA:s mjuka makt faller – efter USAID stoppas NED

Medan amerikan­ska medier främst uppmärksammat de kontroversiella projekt som finan­sierats via USAID, har en annan central aktör för USA:s ”mjuka makt” opererat i skymundan: National Endowment for Democracy (NED). Den Los Angeles-baserade sajten The Free Press lyfter dock nu fram hur organisationen står inför sin största kris på decennier. I en artikel som publicerades den 11 fe­bruari beskrivs hur USA:s president Donald Trump och det nya ”effekti­viseringsdepartementet” DOGE un­der ledning av Elon Musk har strypt dess finansiering. Ett drag som enligt sajten riskerar att lamslå NED:s verk­samhet – vilket verkar ha varit syftet.

Enligt en DOGE-order till Finansdepartementet har alla utbetalning­ar till NED blockerats, vilket enligt The Free Press har ”lamslagit organi­sationen”. Under 2025 räknade man med 315 miljoner dollar från den fe­derala staten för sin verksamhet.

– Det har varit en slakt. Vi har inte kunnat betala löner eller täcka grundläggande kostnader, säger en NED-anställd till sajten.

Till skillnad från USAID är inte NED en federal myndighet, utan en icke-statlig organisation som genom finansiering från kongressen kon­trolleras indirekt av Washington. NED bildades 1983 enligt ett beslut av kongressen med det uttalade syf­tet att ”stärka demokratiska insti­tutioner och värderingar över hela världen”.

Från CIA till NED: Det dolda nätverket av NGO:er

Inledningsvis riktade NED framför allt in sig på Östeuropa och andra länder i världen som levde i Sovjetunionens skugga. Man tog över CIA:s dolda påverkansoperationer mot dessa länder och fortsatte under be­grepp som ”bistånd” och ”demokra­tisering” att finansiera oppositionellt arbete.

Efter Sovjetunionens fall beskrev Washington Post NED som en fram­gångssaga – en organisation som öp­pet hade lyckats med det CIA tidigare försökt göra i hemlighet: finansiera oppositionella rörelser, stötta regim­kritiker och undergräva kommunis­tiskt styre:

De har gjort offentligt det som CIA brukade göra i hemlighet – tillhanda­hållit pengar och moraliskt stöd till prodemokratiska grupper, utbildat motståndskämpar och arbetat för att undergräva det kommunistiska sty­ret. Och till skillnad från många av CIA:s åldrade kalla krigare, som ofta fastnade i sina egna nät av hemlig­hetsmakeri, har dessa öppna operatö­rer varit oerhört framgångsrika.

Denna bild bekräftade NED:s då­varande ordförande Allen Weinstein i samma artikel:

– Mycket av det vi gör idag gjor­des i hemlighet av CIA för 25 år se­dan. Den största skillnaden är att när sådana aktiviteter utförs öppet, är risken för skandal nästan obefintlig. Öppenhet är i sig själv ett skydd.

Bildandet av NED skedde dock på CIA:s eget initiativ. Dokument från Ronald Reagans presidentarkiv vi­sar att den dåvarande CIA-chefen William Casey själv tog initiativ till NED tillsammans med diverse propagandaexperter inom den ame­rikanska underrättelsevärlden.

Möjligheten att fortsätta en tidi­gare dold verksamhet helt öppet be­rodde på det nätverk av internatio­nella NGO:er som byggts upp. Lokala aktörer som allierat sig med USA tog över det arbete som spioner tidi­gare sysslat med – finansierade med pengar från NED och andra närstå­ende organisationer såsom George Soros Open Society Foundation, de flesta med pengar från USAID i bak­grunden.

När kommunismen föll i Östeuropa började operationerna riktas mot länder som inte underordnade sig den amerikanska världsord­ningen som började ta form under 1990-talet. Förutom att man lyckats skapa oroligheter i länder som Iran, Venezuela, Ryssland och Kuba har man också bidragit till de många färgrevolutionerna runt om i värl­den som tog fart under 2000-talet.

Republikanernas avtagande stöd

NED har traditionellt haft ett starkt stöd bland både demokrater och re­publikaner i kongressen. Båda par­tierna har systerorganisationer till NED: National Democratic Institute (NDI) respektive International Republican Institute (IRI), som verkat för samma mål. Trumps utrikesminister Marco Rubio talade så sent som i maj förra året på ett IRI-möte:

– Världen behöver se att frihet och demokrati inte bara är ideal att strä­va efter – det fungerar också bättre än totalitarism, sa han.

Att allt fler republikaner börjat få upp ögonen för NED:s påverkansoperationer mot olika länder – ofta stick i stäv med demokratiska prin­ciper – är tack vare Elon Musks fri­språkighet och den makt att gräva i saker och ting som han fått av Do­nald Trump. Idag attackeras den subversiva NGO-verksamheten – och framför allt hur den finansieras med skattepengar – av ett allt bredare seg­ment inom den republikanska sfä­ren. Den 7 februari publicerade den MAGA-kopplade tankesmedjan The Center for Renewing America – som leds av Vita husets förvaltnings-och budgetbyrås chef Russell Vought – ett policydokument som kopplar NED:s verksamhet till konflikten i Ukraina:

Vidare fungerade NED som spetsen på det proverbiala spjutet för inten­sifierade insatser från CIA och USA:s utrikesdepartement för att främja po­litisk revolution i Ukraina. En stadig ström av NED–bidrag till en mängd ukrainska politiska organisationer och rörelser drev på både orangea re­volutionen och Maidanrevolutionen, vilket banade väg för det nuvarande kriget mellan Ryssland och Ukraina.

I dokumenten kan man läsa er­kännanden som varit helt otänkbara bara för någon månad sedan från en tankesmedja som är närstående Vita huset. Bland annat om hur NED betalat ”rättsliga organisationer och domare” i Ukraina, samt NGO:er som sysslat med Natopropaganda och att ”utbilda ukrainare i att utveckla ef­fektiv anti-rysk propaganda”.

Även om den stoppade finansie­ringen av NED framställs som min­dre akut än USAID-krisen för de globalistiska projekten, är det uppen­bart att verksamhetens anhängare är bekymrade. Bland den krympande skaran neokonservativa republika­ner som försöker motarbeta utveck­lingen nämns Trumps tidigare na­tionella säkerhetsrådgivare Robert O’Brien, som idag sitter i NED:s sty­relse. En annan är IRI-ordföranden Daniel Twining, som i en kommentar till The Free Press varnar för ett ”glo­balt maktvakuum” som kan uppstå utan NED.

– USA:s motståndare tar inga pau­ser. De kommer att fylla de tomrum vi lämnar efter oss, till skada för det som gör vårt land starkt, framgångs­rikt och säkert, säger han.