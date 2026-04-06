USA:s och Israels dolda krigsplan: Uppfyllandet av domedagsprofetior

Det pågående kriget som USA och Israel inledde mot Iran den 28 febru­ari 2026 har i allt högre grad framställts genom religiösa och eskato­logiska linser av olika politiska och militära ledare. Analytiker och vis­selblåsare varnar för att en eskale­rande ökning av ”heligt krig”-retorik från både det amerikanska och det israeliska ledarskapet kan dra värl­den in i en bokstavlig undergång.

Eskatologi är läran om de yttersta tingen, det vill säga teologiska och filosofiska föreställningar om värl­dens undergång, döden, den yttersta domen, uppståndelsen och en ny tidsålder. Det omfattar både indivi­dens död och den kända historiens avslutning, med fokus på upprättan­det av Guds rike och Guds slutgiltiga seger över ondskan, Satan och mör­kerkrafterna.

Många har den senaste tiden chockats och förvånats när det nu har visat sig att Västs kristna och judiska sionister är betydligt mer fa­natiska än de så kallade ”mullorna” i Teheran, som i decennier har fram­ställts som religiösa fanatiker av Västs politiska och mediala etablis­semang.

Poängen är inte att upprätthålla status quo, utan det är att omkullkasta status quo, att inleda en ny era. Det är poängen med detta krig. Detta är en vändpunkt i historien.

Denna konvergens av till synes märkliga och religiöst betonade utta­landen är inte en konstig slump eller ens en konsekvens av denna konflikt. Den är underliggande för kriget. Och det är den farligaste och minst rap­porterade dimensionen av vad som utspelar sig i Mellanöstern just nu. Vi kommer därför i denna analys att visa ett axplock av vad som pågår bakom kulisserna, de okända religi­ösa profetiorna och ockulta drivkraf­terna som ligger bakom den senaste tidens eskalerande krig och alltmer extrema uttalanden.

Låt oss börja med en i samman­hanget betydelsefull händelse den 8 mars.

Apokalyptiska scener

När Teherans invånare vaknade på söndagsmorgonen den 8 mars var himlen kolsvart. Regnet var svart och luften giftig. Irans huvudstad, som bombats dag och natt sedan den 28 februari, såg ut som något ur en undergångsfilm. De som inte kunnat sova hade bevittnat apoka­lyptiska scener under natten, där himlen över huvudstaden lystes upp av ett bokstavligt eldhav från brin­nande oljeanläggningar, som Israel hade bombat under natten. Enorma mängder olja rann ut och letade sig långsamt ned i stadens dränerings­system där den sedan fattade eld och spred sig explosionsartat som eldormar utefter gatorna, vilket ska­pade panik bland de som var ute den natten.

När det svaga dagsljuset återvände på morgonen fick Teherans nästan tio miljoner invånare, chockade, se sina gator, hus, terrasser, balkonger, bilar och allt annat täckta av petrole­umsvarta regndroppar – de förbrän­da resterna från de fem bränsleanläggningarna som bombats bara i Teheran över natten.

”Regnet är svart. Jag kan inte tro det. Jag ser svart regn”, sa Kianoosh, en 44-årig ingenjör, till TIME Magazine. Irans Röda halvmåne varnade för att explosionerna hade släppt ut giftiga kolväteföreningar, svavel och kväveoxider i atmosfären. Landets miljömyndigheter uppmanade med­borgarna att stanna inomhus och hålla dörrar och fönster stängda.

Vår president [Obama] kommer att starta ett krig med Iran eftersom han absolut inte har någon förhandlingsförmåga. Han är svag och ineffektiv. – Donald Trump 2015 om dåvarande presidenten Barack Obama.

Israel beskrev det som samord­nade amerikansk-israeliska attacker, något Pentagon direkt förnekade. USA:s president Trump gick senare ut och förklarade att han ”inte var glad” över Israels tilltag och varnade Tel Aviv att inte göra om det. Vi kom­mer snart att se att det finns skäl att tro att både USA och Israel noggrant hade planerat attacken vid just den tidpunkten.

Ödesdiger dag

Vissa analytiker angav att Tel Avivs motiv var att göra livet svårt för ira­nierna och därmed försvaga deras försvarsvilja, medan andra påtalade att det motverkade alla uttalade för­hoppningar om att ”iranierna skulle resa sig mot regimen”. Det finns hel­ler inget som tyder på att kriget mot Iran, som inleddes med överrask­ningsanfallet den 28 februari – mitt under pågående förhandlingar, har lett till någon resning eller ens mins­ta protester. Tvärtom har folket slutit upp bakom sina ledare och en rad re­kordstora och även nattligt återkom­mande demonstrationer har ägt rum i en mängd städer, där stark avsky mot USA och Israel samt stöd för lan­dets ledare har uttryckts.

De flesta analytiker är överens om att attacken på Iran, som redan den 8 mars hade dödat långt över tusen och skadat mer än 10 000 iranska ci­vila, har galvaniserat nationen. Ira­nier i den genuina inhemska opposi­tionen, inte de som betalas av Västs underrättelsetjänster, har blivit chockade och rasande över USA och Israels urskillningslösa attacker som drabbat civila mycket hårt. Bilder på utlandsboende iranier, som på Västs gator firat dödandet av sina egna landsmän, har skapat ytterligare för­bittring och fått även oppositionen inom landet att se dem som förrä­dare. Den så kallade iranske kungen (shahen) Reza Pahlavi, som befinner sig i exil och använts av Väst som en galjonsfigur, ser sig alltmer isolerad.

Irans ledarskap trotsade Israels symboliska och dramatiska attack genom att senare samma dag, den 8 mars, utse Mojtaba Khamenei som den islamiska nationens nye högste ledare. Dagen valdes av flera religiö­sa skäl. Dels räknas kvällen den 19:e dagen av Ramadan, vilken inföll den 8 mars i år, som början på de nätter då Koranen anses ha uppenbarats. Det är en tid för intensiv bön, som tros vara mer kraftfull under dessa nätter, och ödesdigra beslut – vilket ett beslut om ny ledare i en nation som slåss för sin överlevnad är om något.

Den 8 mars var även årsdagen för när Imam Ali, shiamuslimernas för­sta imam och profeten Muhammeds kusin, blev attackerad med ett förgif­tat svärd i moskén i Kufa år 661 e.Kr. För shiamuslimer är Imam Ali näst efter profeten Muhammed den abso­lut viktigaste historiska personen och ses som den andliga och juridiska grundbulten i hela den shiitiska tron. Dagen för Israels symboliska attack, med apokalyptisk inramning, var så­ledes väl vald även om utnämningen inte varit utannonserad och blev of­ficiellt känd först senare på dagen.

Hönan eller ägget?

Israels attack har troligen även haft dolda motiv. Innan vi går in på dem så är det viktigt att förstå att de kraf­ter som genom historien initierat olika krig, kriser, revolutioner el­ler andra avgörande händelser och beslut lägger stor vikt vid religiösa profetior, ockult kunskap och inte minst astrologi. Historien är full av kända exempel, som kröningen av drottning Elizabeth I den 15 januari 1559, slaget om Lützen den 6 novem­ber 1632, franska revolutionen den 14 juli 1789 och ryska revolutionen den 8 mars och 6 november 1917 (läs gärna Juri Linas bok Under skorpio­nens tecken, som kan beställas från alternamedia.se). Mer moderna ex­empel är hur Reagan-administratio­nen under 1980-talet tog en mängd beslut utifrån astrologiska förutsätt­ningar och hur Myanmars junta av samma skäl valde att flytta huvud­staden Yangon till Naypyidaw just den 6 november 2005.

Det spelar således ingen roll om vi tror på astrologi eller inte, eftersom de i maktposition agerar utifrån när de tror att det är astrologiskt, profe­tiskt eller ockult fördelaktigt. Faktum är dock, vilket bevisats i ett flertal forskningsstudier, att det finns en tydlig korrelation mellan exempel­vis planeters positioner och statistik för olika händelser, gällande allt från börsens rörelser till hur upproriska eller våldsbenägna folk är. Men be­ror det på planeterna eller på att de bakom kulisserna manipulerar ak­tiemarknader och befolkningar? Det kan således liknas vid den stora filo­sofiska och historiska knäckfrågan om vad som kom först: hönan eller ägget?

Den astrologiska kopplingen

Attacken den 8 mars ses av dem med ockult kunskap som mer än ett militärt anfall, på grund av en unik korrelation mellan sällsynta astrono­miska händelser och numerologiska mönster den dagen. Utrikesredaktio­nen har rådfrågat våra unika kontak­ter med många decenniers inblick i både hemliga sällskap och politik på toppnivå, bland annat i Storbritan­nien. De förvånas inte över vare sig krigets startdatum eller valet av mål den 8 mars, utan ser dem utifrån ett eskatologiskt och ockult perspektiv som närmast självklara.

De förklarar att 2026 ses av dem med ockult skolning – vilka återfinns i Västs toppskikt inom näringsliv, akademi och politik – som ett år för ”kraftfull handling”, vilket krig är. Astrologiskt präglades den 28 februari av ”vilda energier” och ”krigskaos”. Just då stod Mars i kvadrat till Uranus (90 grader från varandra i ett horoskop), som är en explosiv, spänd och oförutsägbar astrologisk aspekt som ofta medför plötsliga förändringar, upprorisk energi och impulsiva handlingar. Mars är kri­gets planet och Uranus är planeten för plötslig förändring och uppror. Denna konstellation har historiskt sett sammanfallit med starten av flera tidigare amerikanska militära aktioner mot Iran. Dessutom var det iranska horoskopet för dagen, inte minst beroende på månens position, en dag för historiska eller katastro­fala händelser. Sammantaget kunde ingen bättre dag hittas under hela året för den som ville genomföra ett överraskningsanfall och se ett ”ovän­tat genombrott eller revolt mot lan­dets auktoriteter” (regim). Det gick dock inte alls som vare sig tänkt eller planeterna indikerat.

Inte krig – uppfyllelse

Månaden mars är döpt efter den ro­merska krigsguden och var den his­toriska ”starten på krigssäsongen” samtidigt som nummer 8 represente­rar planeten Saturnus, som de i detta sammanhang ser som en ”lieman som skördar karma” utefter lagen om ”orsak och verkan” – fienden Iran straffas för att de har vågat angripa Israel. Våra källor berättar vidare att astronomiskt sett så ägde en sällsynt konjunktion mellan Venus och Sa­turnus rum just den 8 mars, vilken symboliserar en karmisk uppgörelse med fokus på att ”förgöra fiendens (Irans) materiella rikedom”, vilken representeras av just landets olja.

De hänvisar vidare till apokalyp­tiska texter som Uppenbarelseboken i Bibeln och den där beskrivna ”fem­te trumpeten”, där rök förmörkar både solen och luften. De sju trum­peterna i Uppenbarelseboken repre­senterar en serie gudomliga domar och varningar som drabbar jorden under de sista dagarna.

Enligt våra kontakter var den 8 mars den ”logiska” dagen att skapa en apokalyptisk scen i Iran för värl­den att se. Våra källor är inte ensam­ma om att se det så och flera andra, bland annat journalisten Moham­mad Mansour på nyhetskanalen Al Jazeera, har påtalat att bilderna på ”eldfloder” som flödade genom Tehe­rans gator medan natthimlen glödde av enorma bränder gav exakt den domedagsbild som efterfrågas av dem som vill framställa detta som ett eskatologiskt krig.

Inom några timmar fylldes också sociala medier med referenser till Dukhan – ett koranskt koncept om en svart, kvävande rök som faller över mänskligheten som ett av de viktigaste tecknen på domedagen. Evangelikala uttolkare jämförde den brinnande himlen med Hesekiel 38, ett kapitel i den hebreiska bibeln som namnger Persien – det moderna Iran – som en nation som skulle för­täras i eld och svavel i den yttersta tiden. För miljontals människor som tittade på samma filmmaterial var detta inte ett krig. Det var en uppfyl­lelse som visade att den yttersta ti­den nu har kommit.

Vill se Väst falla

Det finns skäl att tro att Tel Aviv har lurat Washington att inleda kriget ge­nom löften om en iransk folkresning och ett snabbt slut på kriget, som de sedan medvetet har omöjliggjort genom utstuderade bombningar av civila mål. Ett geopolitiskt motiv till detta är svårt att finna, men väl ett eskatologiskt, där man behöver Iran som motståndare i den kommande slutstriden för att uppfylla profetian om Harmagedon.

Man får komma ihåg att den starkt religiösa synen dominerar livet i Is­rael och inte minst Netanyahus re­gering. När israeliska soldater under sexdagarskriget 1967 lyckades erövra Klagomuren i Jerusalem, grät många av dem av glädje. ”Nästa år i Jerusa­lem”, som deras fäder upprepat vid varje Pesach-högtid, var plötsligt en verklighet. Tanken på ett bibliskt Stor-Israel ”mellan floderna” är ock­så något som många israeler ser som ett mål, och det finns många andra religiösa föreställningar som påver­kar politiken och Tel-Avivs beslut.

Utifrån ett eskatologiskt perspek­tiv så måste USA och Europa falla, då Västvärlden representerar Edom, im­periet i Väst eller det nya Romarriket om man så vill. I många profetiska tolkningar symboliserar Edoms fall Guds slutgiltiga triumf över världslig arrogans.

Vi skapar de rätta förutsättningarna för att Messias ska komma medan Israel förvandlas till en supermakt. – Benjamin Netanyahu, Israels premiärminister, i ett uttalande fredagen den 13 mars

Obadjas bok (som är en del av både Gamla testamentet och den hebreiska Bibeln men tolkas olika) och andra profeter fördömer Edom för att ”stå avståndstagande” och inte hindra Jerusalems förstörelse. Eftersom Edom förrådde sin broder Jakob, profeteras det att Västvärlden/ Edom nu står inför total förstörelse.

Profetiskt sett är vi helt rätt i tiden. – John Hagee

Profetior som Jeremia 49 och Obadja belyser Edoms stolthet och hybris, där de framställer sig som störst och bäst, just på det vulgära sätt som Trump uttrycker sig i sina bombastiska uttalanden.

Även enligt vissa kristna inrikt­ningar skulle USA:s och västvärldens fall därför markera ett eskatologiskt skifte eller en stor återställning, där den nuvarande och av Gud fördöm­da världsordningen ledd av Edom faller och ersätts av den messianska eran, i de kristnas fall genom Jesus andra återkomst, som kommer först efter att världen fått lida naturkata­strofer, krig och hungersnöd.

Här är det dock viktigt att veta vad som lärs ut inom flera hemliga säll­skap, inte minst de som är influerade eller centrerade kring Gnosis (kun­skap), vilket bygger på vad de tidiga kristna gnostikerna trodde. Gnosti­cism är en antik religiös strömning med storhetstid i de första århund­radena efter Kristus som lär att män­niskan är en gudomlig gnista fångad i en ond materiell värld skapad av en lägre gudom, en falsk gud som bland annat kallas Demiurgen. Den lär att befrielse nås inom människan ge­nom gnosis – en direkt, hemlig och gudomlig kunskap om vårt sanna andliga ursprung.

De och andra kristna strömningar menar att Jesus bara kom ”i köttet” en gång och att hans återkomst i slut­tiden sker inom varje människa som sökt honom. Detta kommer att ut­nyttjas av Anti-Kristus för att ”i köt­tet” framträda och i sluttiden bedra stora delar av mänskligheten i syfte att de inte ska hitta frälsning genom den inre Kristus och därmed bli evigt fördömda. Den ultimata slutsegern för Satan över Gud, eftersom mänsk­ligheten är Guds skapelse.