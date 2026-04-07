Idel glada miner vid den gemensamma pressträffen. Stillbild YouTube

USA:s vicepresident stödjer Orbán inför söndagens parlamentsval

USA:s vicepresident J.D. Vance anlände till Ungern tisdagen den 7 april för att ge Donald Trumps stöd till sin allierade, den nationalistiske premiärminister Viktor Orbán, inför landets parlamentsval på söndag.

J.D. Vances plan landade strax före klockan 11:00 lokal tid, enligt AFPTV-bilder som visar att han hälsas välkommen av Ungerns utrikesminister Peter Szijjarto när han klev av planet.

”Vi kommer att diskutera flera saker relaterade till relationerna mellan USA och Ungern. Självklart är jag säker på att Europa och Ukraina och allt annat kommer att diskuteras”, sade Vance till reportrar på måndagskvällen, innan han flög till Ungern från Andrews Air Force Base nära Washington, och sade att han var glad att träffa ”sin gode vän” Viktor Orbán.

Utöver ett möte med Orbán höll USA:s vicepresident ett tal tillägnat det ”rika partnerskapet mellan Ungern och USA”.

Den 41-årige konservative vicepresidenten är en av de hårdaste kritikerna av centristiska och progressiva europeiska regeringar i USA:s administration, och en av de mest hängivna anhängarna av radikala högerpartier i Europa. Hans besök markerar ett stöd för Viktor Orbán i sluttampen av valet nästa söndag.

USA:s Utrikesminister Marco Rubio reste också till Budapest i mitten av februari, där han önskade sin ungerska allierade ”framgång”.

Viktor Orbán står nära den amerikanska regeringen, inte minst på grund av sina invandringskritiska politik. Han har också besökt Donald Trumps bostad i Mar-a-Lago i Florida flera gånger.

Den amerikanske presidenten ser i honom en ”verkligt stark och mäktig ledare, med bevisad förmåga att åstadkomma fenomenala resultat”.

Vid den gemensamma presskonferensen i Ungerns huvudstad sade Vance att ”byråkraterna i Bryssel har försökt förstöra Ungerns ekonomi”, hade försökt göra landet mindre energioberoende och ”försökt driva upp kostnaderna för ungerska konsumenter”. Han sade också att EU hade utfört ”ett av de värsta exemplen på utländsk valinblandning” han någonsin sett,

”De har gjort allt för att de hatar den här killen”, tillade han och pekade på Orbán.

Filip Johansson

april 7, 2026

Det patriotiska Europa gratulerar Orbán

av Lars Ohlsson
april 10, 2018

🟠 En samfälld, rungande applåd. Så skulle man utan tvekan kunna beskriva de gratulationer som strömmar in från de patriotiska politiska krafterna runtom i Europa efter att Viktor Orbáns parti Fidesz vann en övertygande seger i gårdagens parlamentsval.

av Lars Ohlsson
april 9, 2018

🟠 Premiärminister Viktor Orbán och hans nationalkonservativa Fidesz vann en storseger i gårdagens parlamentsval i Ungern. Den vänsterliberala oppositionen backar, trots att flera medier i västra Europa hävdade att det ökade valdeltagandet skulle innebära framgångar för oppositionspartierna. På liberala bonniertidningen DN uppmanar Peter Wolodarski till indragna EU-pengar.

Irans övertag ligger under vattnet

Irans övertag ligger under vattnet

av Karl Björkman
april 4, 2026

🟠 UTRIKES Medan Israel och USA helt dominerar luftrummet över Iran – där de utför hundratals bombningar dagligen i än så länge fruktlösa försök att stoppa Iran från att avfyra robotar och drönare – har Iran ett strypgrepp om Hormuzsundet.

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Kapitalfrigöringskredit – en avancerad skuldfälla
🟠 EKONOMI Kapitalfrigöringskrediter, eller ”seniorlån“, marknadsförs allt hårdare gentemot inkomstsvaga pensionärer som äger fastigheter eller bostadsrätter. Reklamen bygger på att förmedla känslan av att kunna använda obelånade delar av sitt låsta kapital. Baksidan är dock att skulden växer snabbt och restvärdet efter en framtida försäljning kan bli noll.

Vetenskap och teknik

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

