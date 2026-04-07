USA:s vicepresident stödjer Orbán inför söndagens parlamentsval

J.D. Vances plan landade strax före klockan 11:00 lokal tid, enligt AFPTV-bilder som visar att han hälsas välkommen av Ungerns utrikesminister Peter Szijjarto när han klev av planet.

”Vi kommer att diskutera flera saker relaterade till relationerna mellan USA och Ungern. Självklart är jag säker på att Europa och Ukraina och allt annat kommer att diskuteras”, sade Vance till reportrar på måndagskvällen, innan han flög till Ungern från Andrews Air Force Base nära Washington, och sade att han var glad att träffa ”sin gode vän” Viktor Orbán.

Utöver ett möte med Orbán höll USA:s vicepresident ett tal tillägnat det ”rika partnerskapet mellan Ungern och USA”.

Den 41-årige konservative vicepresidenten är en av de hårdaste kritikerna av centristiska och progressiva europeiska regeringar i USA:s administration, och en av de mest hängivna anhängarna av radikala högerpartier i Europa. Hans besök markerar ett stöd för Viktor Orbán i sluttampen av valet nästa söndag.

USA:s Utrikesminister Marco Rubio reste också till Budapest i mitten av februari, där han önskade sin ungerska allierade ”framgång”.

Viktor Orbán står nära den amerikanska regeringen, inte minst på grund av sina invandringskritiska politik. Han har också besökt Donald Trumps bostad i Mar-a-Lago i Florida flera gånger.

Den amerikanske presidenten ser i honom en ”verkligt stark och mäktig ledare, med bevisad förmåga att åstadkomma fenomenala resultat”.

Vid den gemensamma presskonferensen i Ungerns huvudstad sade Vance att ”byråkraterna i Bryssel har försökt förstöra Ungerns ekonomi”, hade försökt göra landet mindre energioberoende och ”försökt driva upp kostnaderna för ungerska konsumenter”. Han sade också att EU hade utfört ”ett av de värsta exemplen på utländsk valinblandning” han någonsin sett,

”De har gjort allt för att de hatar den här killen”, tillade han och pekade på Orbán.