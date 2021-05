”Utanförskapet” kostar samhället 338  599 kronor per individ

Det är de två nationalekonomerna Jonas Frycklund och Johan Lidefelt som publicerat Svenskt näringslivs beräkning för media. Liksom i Statistiska centralbyråns (SCB) rapport räknar Svenskt näringsliv med så kal­la­de ”helårsekvivalenter”, vilket betyder att man räknar samman alla som får bidrag i varierande grad till ett antal som motsvarar full ersättning för ett helår. Vitsen med en sådan omräkning är att man lättare förstår omfattningen av bidragsberoendet.

Kostnaden per bidragsförsörjd ”helårsekvivalent” redovisas till 338 599 kronor per år. Kostnaden är beräknad som nettobidragen till den försörjda personen plus de uteblivna skatteintäkter som skulle ha kommit in till samhället om personen arbetat med en genomsnittlig lön. Svenskt näringslivs beräkning har gjorts med en metod som kal­las för FASIT, som också används av regeringen och olika myndigheter vid beräkning av samhällseffekter för olika reformer.